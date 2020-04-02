Neymar karantina günlerini malikanesinde geçiriyor

3 binden fazla şaraba ev sahipliği yapan mahzenin yanında, içinde bulunduğumuz izolasyon günlerinde daha da faydalı olacak tenis kortları, kişisel antrenman salonları, saunalar, spa ve jakuziler de var.

Ünlü yıldızın menajeri konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Neymar herhangi bir iş görüşmesi dahil, hiçbir buluşmada yer almıyor ve büyük bir titizlikle karantina altında"