Neymar tecavüz iddiasına WhatsApp mesajlarıyla cevap verdi
Instagram'da mesajlaştığı bir kadına Paris'te otel odasında tecavüz etmekle suçlanan Neymar iddiaları reddetti. İlişkinin rızaya dayalı olarak yaşandığını söyleyen Neymar, adı açıklanmayan kadınla WhatsApp mesajlaşmalarını da paylaştı. Polis kayıtlarına göre ise kadın çok sarsılmış olduğu için Fransa'da değil Brezilya'ya döndüğünde şikayette bulundu.
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215 Mayıs'ta Paris'te bir otelde buluştuğu kadına tuzak kurduğu ve rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiği iddialarına açıklık getiren Neymar "Her şey paylaşıyorum. Bu kadınla aramızda geçen tüm mesajlarımızı ve en özel anlarımızı. Her şeyi açıkça göstermek en doğrusu. Gerçekten neler olduğunu insanlar böylece anlayacak" dedi.
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Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı "O gün yaşananlar, bir erkek ve bir kadının dört duvar arasında yaşadığı türden normal şeylerdi. Hiçbir yanlışlık yoktu. Sonraki günde bana, öncesinde nasıl mesajlar atıyorsa öyle mesajlar atmaya devam etti" diye konuştu.
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4İddiaların sahibi kadınla bir müddet görüşmediğini söyleyen futbolcu "Tecavüz haberlerini gördüm. Suçlanıyordum. Bu çok güçlü bir iddia ancak insanlar gerçekte neler olup bittiğini bilmeden böyle haberler yazdılar. Bana tuzak kuruldu" dedi.
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5Yaşadıklarından önemli dersler çıkardığını söyleyen Neymar "Bu insanlar, şantajcı ve bu yolla para kazanmaya çalışıyor. Bu durum yalnızca beni değil ailemi de yaraladı. Ben dürüst bir adamım ve bundan sonra da öyle olacağım" ifadelerini kullandı.