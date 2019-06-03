Neymar tecavüz iddiasına WhatsApp mesajlarıyla cevap verdi

1 Brezilyalı futbolcu Neymar , Paris'te bir kadına tecavüz ettiği iddialarına WhatsApp mesajlarını göstererek ve bir video yayınlayarak reddetti.

2 15 Mayıs'ta Paris'te bir otelde buluştuğu kadına tuzak kurduğu ve rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiği iddialarına açıklık getiren Neymar "Her şey paylaşıyorum. Bu kadınla aramızda geçen tüm mesajlarımızı ve en özel anlarımızı. Her şeyi açıkça göstermek en doğrusu. Gerçekten neler olduğunu insanlar böylece anlayacak" dedi.





3 Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı "O gün yaşananlar, bir erkek ve bir kadının dört duvar arasında yaşadığı türden normal şeylerdi. Hiçbir yanlışlık yoktu. Sonraki günde bana, öncesinde nasıl mesajlar atıyorsa öyle mesajlar atmaya devam etti" diye konuştu.

4 İddiaların sahibi kadınla bir müddet görüşmediğini söyleyen futbolcu "Tecavüz haberlerini gördüm. Suçlanıyordum. Bu çok güçlü bir iddia ancak insanlar gerçekte neler olup bittiğini bilmeden böyle haberler yazdılar. Bana tuzak kuruldu" dedi.





