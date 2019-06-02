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Neymar'a tecavüz suçlaması

Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram'dan tanıştığı bir kadına tecavüz ettiği iddialarıyla gündemde.

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    Fransa liginde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu Neymar, Paris'te bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

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    Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilya'da ismini açıklamak istemeyen bir kadın, Neymar'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.


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    Brezilyalı kadın, Neymar ile Instagram'da tanıştığını, yıldız futbolcunun daveti üzerine 15 Mayıs tarihinde Paris'e seyahat ettiğini ve olayın orada yaşandığı iddia etti.

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    Neymar ile bir otelde buluştuğunu ileri süren kadın, Brezilyalı futbolcunun sarhoş olduğu ve zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiği yönünde ifade verdi.

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    Olaydan iki gün sonra Brezilya'ya döndüğünü belirten kadın, kendi güvenliğinden korktuğu için bir süre sessiz kaldığını vurguladı.
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