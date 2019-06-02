Neymar'a tecavüz suçlaması
Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram'dan tanıştığı bir kadına tecavüz ettiği iddialarıyla gündemde.
-
1
Fransa liginde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu Neymar, Paris'te bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.
-
2Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilya'da ismini açıklamak istemeyen bir kadın, Neymar'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
-
3Brezilyalı kadın, Neymar ile Instagram'da tanıştığını, yıldız futbolcunun daveti üzerine 15 Mayıs tarihinde Paris'e seyahat ettiğini ve olayın orada yaşandığı iddia etti.
-
4Neymar ile bir otelde buluştuğunu ileri süren kadın, Brezilyalı futbolcunun sarhoş olduğu ve zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiği yönünde ifade verdi.
-
5
Olaydan iki gün sonra Brezilya'ya döndüğünü belirten kadın, kendi güvenliğinden korktuğu için bir süre sessiz kaldığını vurguladı.
-
6