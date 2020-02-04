Neymar'dan beyazlar içinde 28. yaş günü partisi

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın doğum günü partisi gündem oldu. 28 yaşına giren yıldız futbolcunun Paris'te düzenlenen partisine takım arkadaşları da dahil birçok ünlü isim katıldı. Geçen yıl kırmızı, ondan önceki sene ise smokin ve uzun elbise zorunluğu getiren Neymar'ın 28. doğum günü için beyaz takım ve beyaz elbise konsepti seçmesi dikkat çekti.

Brezilyalı yıldız Neymar, 5 Şubat'ta olan doğum gününü erken düzenlediği bir parti ile kutladı. Paris'te organize edilen parti yıldızlar geçidine sahne oldu.

Yağmurlu bir Fransa akşamında düzenlenen etkinliğe gelen konuklara şemsiyeli korumalar yardımcı oldu. Bu sene düzenlenen partiye ise konukların beyaz takım ve elbise konseptiyle gelmeleri dikkat çekti.

Öte yandan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in doğum gününe katılmaması dikkat çekti.

Neymar'ın 28. yaş gününe PSG'li futbolcuların dışında Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ın da katılması dikkat çekti.

Geçen 27. yaş günü için kırmızı, 26 da ise  smokin ve uzun elbise konseptini tercih etmişti... 

İşte Neymar'ın beyazlar içindeki doğum gününden fotoğraflar...

Edinson Cavani

Angel Di Maria ve eşi Jorgelina Cardoso

Neymar'ın annesi Nadine Santos

Memphis Depay

Marco Verratti

Edinson Cavani

Leandro Paredes ve eşi Camila Galante

Marco Verratti

Olivier Rousteing

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