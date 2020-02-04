Neymar'dan beyazlar içinde 28. yaş günü partisi

Yağmurlu bir Fransa akşamında düzenlenen etkinliğe gelen konuklara şemsiyeli korumalar yardımcı oldu. Bu sene düzenlenen partiye ise konukların beyaz takım ve elbise konseptiyle gelmeleri dikkat çekti.
Öte yandan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in doğum gününe katılmaması dikkat çekti.
Geçen 27. yaş günü için kırmızı, 26 da ise smokin ve uzun elbise konseptini tercih etmişti...
Edinson Cavani
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Edinson Cavani
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Marco Verratti
Olivier Rousteing