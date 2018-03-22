Neymar’dan kırık ayakla dans
ntv.com.tr
Takımı Paris Saint Germain’in Marsilya’ya karşı oynadığı maçta ayağı kırılan Brezilyalı futbolcu Neymar, kız arkadaşının doğum günü partisinde tek ayakla dans etti.
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Paris Saint Germain (PSG) takımının Brezilyalı futbolcusu Neymar, kız arkadaşının doğum günü partisinde kırık ayağıyla dans etti.
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Önceki gece Sao Paulo’da bir gece kulübü girişinde koltuk değnekleriyle görüntülenen Neymar, model kız arkadaşı Bruna Marquezine basına poz verdi.
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26 yaşındaki yıldız futbolcunun kırık olan sağ ayağına rağmen rahat hareket edebiliyor olması dikkat çekti.
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4Neymar'ın tek bacağıyla merdivenlerden hızla çıkabildiği görüldü.
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Neymar’ın, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu da ayağındaki kırığın eğlenmesine engel olmadığın kanıtladı.
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6Sağlıklı olan sol bacağı üstünde dans eden ünlü futbolcu, videosuna “Yapabilirsen” notunu düştü.
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7Geçen ay PSG'nin ligde Olympique Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın sağ ayak bileğinde burkulma ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilmişti.
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Sakatlık msebebiyle sezonu kapattığı belirtilen Neymar’ın Paris Saint Germain’de kalmak için maaşına zam istediği öne sürülmüştü.
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52 euro maaş talep eden Neymar, şu anda 37 milyon euro maaş alıyor. Maaşına zam yapılması durumunda Neymar, Messi ve Ronaldo’yu geride bırakacak.
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Öte yandan Neymar, son olarak, Stephen Hawking'den alıntıladığı bir cümle ile yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme gelmişti. Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini Brezilya’da geçiren Neymar’ın, dünyanın en önde gelen fizikçilerinden Stephen Hawking’in hayatını kaybettiği gün onu taklit ettiği pozu sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki almıştı.