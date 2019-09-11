Neymar'ı tecavüz ile suçlayan Najila Trindade'ye dava
Transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'den ayrılacağı konuşulan ancak takımda kalan Neymar'ın model Najila Trindade'ye tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Delil yetersizliğiyle kapanan dosya sonrası Trindade'ye dolandırıcılık, gasp ve iftira suçlamalarından dava açılmasına karar verildi.
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Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, yaz boyuncu Barcelona ile Real Madrid'e olası transferi ve Instagram'dan tanıştığı model Najila Trindade'ye tecavüz iddialarıyla gündemdeydi. Sakatlığı biten ve takımda kalan Neymar taraftardan tepki görse de transfer dedikodularına şimdilik son vermekle kalmadı tecavüz iddialarından da kurtuldu.
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Model Najila Trindade'nin iddiaları üzerine başlatılan tecavüz soruşturması sırasında ortaya çıkan bir otel odasındaki gizli kamera görüntülerinde; Najila Trindade’nin Neymar’a saldırırken bunu bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyordu.
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Orijinali yaklaşık 7 dakika olan görüntüleri inceleyen polis delil yetersizliğine karar verdi.
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Dün ise davanın düşürülmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Model Najila Trindade'ye dolandırıcılık, gasp ve iftira suçlamalarından dava açılmasına karar verildi.
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Savcılar Trindade'nin suçlamalarında tecavüz değil, 'iftira ihbar ve gasp belirtileri' bulduklarını söyledi.
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Trindade'nin eski kocası Estivens Alves'in ise 'yayınlanan erotik içeriği sızdırmaktan' yargılanmasına karar verildi... Alves'in, eski eşinin Neymar ile görüntülerini internete sızdığı iddia edildi.