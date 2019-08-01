Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, Lamborghini ile havuza uçtu
Neymar'ın eski sevgilisi olan Soraja Vucelic, Cannes'da son model Lamborghini'si ile havuza uçtu. Kazanın nedeni ise, yüksek topuklu ayakkabılar...
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1Adı bir dönem Brezilyalı futbolcu Neymar ile anılan Hırvat manken Soraja Vucelic ölümden döndü.
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Cannes'da kaza geçiren model, Lamborghini marka otomobiliyle birlikte yüzme havuzuna uçtu.
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332 yaşındaki model şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
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Arabasının havuzdan çıkarıldığı anı sosyal medya hesabından paylaşan ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Soraja Vucelic videonun altına yazdığı notla duruma açıklık getirdi:
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"Yüksek topuklunuz yüzünden ayağınız frenden kaydığında ve Lambo'nuz kendini havuzda bulduğunda"
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Ünlü mankenin videosunun altına ilginç yorumlar yapan takipçileri, uzmanların otomobil kullanırken topuklu ya da terlik yerine düz taban ayakkabı önerdiğini hatırlattı.