Neymar'ın tecavüz suçlamasında yeni gelişme (Polis raporu)

Yıldız futbolcu Neymar'ın tecavüz soruşturmasında Brezilya polisi raporunda delil yetersizliği olduğunu açıkladı.
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Brezilya polisi, ünlü futbolcu Neymar hakkındaki tecavüz soruşturmasınında delil yetersizliği olduğunu duyurdu.
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Böylece kariyerine Paris Saint-Germain'de devam eden Neymar hakkındaki tecavüz soruşturması delil yetersizliğinden kapatıldı
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Sao Paulo Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada davanın askıya alındığı, nihai kararı savcıların vereceği duyuruldu.
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Soruşturma, Brezilyalı model Najila Trindade'in, Neymar'ın Paris'teki bir otelde kendisine tecavüz ettiği iddiasından sonra başlatılmıştı.
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Yıldız futbolcu suçlamaları reddetmiş ve Trindade'in kendisinden para koparmaya çalıştığını öne sürmüştü.