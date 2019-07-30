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Neymar'ın tecavüz suçlamasında yeni gelişme (Polis raporu)

Yıldız futbolcu Neymar'ın tecavüz soruşturmasında Brezilya polisi raporunda delil yetersizliği olduğunu açıkladı.

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    Brezilya polisi, ünlü futbolcu Neymar hakkındaki tecavüz soruşturmasınında delil yetersizliği olduğunu duyurdu.

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    Böylece kariyerine Paris Saint-Germain'de devam eden Neymar hakkındaki tecavüz soruşturması delil yetersizliğinden kapatıldı


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    Sao Paulo Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada davanın askıya alındığı, nihai kararı savcıların vereceği duyuruldu.


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    Soruşturma, Brezilyalı model Najila Trindade'in, Neymar'ın Paris'teki bir otelde kendisine tecavüz ettiği iddiasından sonra başlatılmıştı. 


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    Yıldız futbolcu suçlamaları reddetmiş ve Trindade'in kendisinden para koparmaya çalıştığını öne sürmüştü.
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