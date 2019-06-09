Ngoc Trinh'e kıyafeti nedeniyle soruşturma

Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh, geçtiğmiz ay katıldığı Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise yüzünden ülkesinde hedef haline geldi. 29 yaşındaki oyuncuya Vietnam'da soruşturma açıldı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı üzerinde yürüyen ve poz veren Ngoc Trinh, elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
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Görüntülerin arından Vietnam hükümeti, bu cesur kıyafeti beğenmediklerini ve 29 yaşındaki oyuncuya ceza vereceklerini duyurdu.
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O dönem elbiseyi değerlendiren modacılar, Trinh’in çok cesur bir tasarım tercih ettiğini söyleyerek genç oyuncuya tam puan vermişti.
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Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien açıklamalarda bulundu. Thien, “Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı. Yetkililere görev verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.
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Bazı Vietnamlı sosyal medya kullanıcıları bakanın açıklamalarına karşı çıkarken kimileri ise destekledi.