Nick Cannon: Beş aylık oğlumu kaybettim!

Amerikalı oyuncu ve sunucu Nick Cannon, kendi adını taşıyan TV programında, oğlunu beş aylıkken kaybettiğini ağlayarak açıkladı.

Haberler 08.12.2021 - 13:36

Nick Cannon: Beş aylık oğlumu kaybettim! - 1

Mariah Carey'nin eski eşi olan oyuncu ve sunucu Nick Cannon (41), model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen'i beş aylıkken kaybettiğini açıkladı. 

Cannon, hayatının bu en acı deneyimini "The Nick Cannon Show" adlı programında seyircisiyle paylaştı. O anlarda da gözyaşlarını tutamadı.

Nick Cannon: Beş aylık oğlumu kaybettim! - 2

ANLATIRKEN DUYGULANDI

Cannon, son anlarını oğluyla birlikte geçirdiğini, hatta onu ölmeden önce kucağına alıp, son bir kez sahile götürdüğünü anlattı. Ünlü oyuncu, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Nick Cannon: Beş aylık oğlumu kaybettim! - 3

"KAFASI BÜYÜDÜ"

Cannon, oğlu Zen'in sağlığının henüz iki aylıkken ters gitmeye başladığını, bu süreçte bebeğinin kafasının normalden daha büyük görünmeye başladığını anlattı. Cannon, oğlu Zen'in daha sonra öksürmeye başladığını ve nefes almayla ilgili sorunlar yaşadığını belirtti.

Nick Cannon: Beş aylık oğlumu kaybettim! - 4

"GİTTİKÇE KÖTÜLEŞTİ"

Akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Cannon, "Onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük" diye konuştu.

Ancak sunucu, muayenede Zen'in beyninde sıvı biriktiği ve bunu gidermek için bir aparat takılması gerektiğini öğrendi. Nick Cannon, oğlunun durumunun Şükran Günü döneminde giderek kötüleştiğini belirtti.

Nick Cannon: Beş aylık oğlumu kaybettim! - 5

Ünlü isim, Zen ile geçirdiği son saatleri de anlattı. Cannon, geçen hafta sonu New York'tan, bebeğinin annesiyle birlikte yaşadığı California'ya gittiğini ifade etti.

Pazar sabahı kendisi ve sevgilisi Alyssa Scott ile birlikte uyandıklarını dile getiren Nick Cannon, bebeği de alıp sahilde yürüyüş yaptıklarını, geziden birkaç saat sonra oğlunun son nefesini verdiğini söyledi.

Nick Cannon: Beş aylık oğlumu kaybettim! - 6

"ALYSSA EN İYİ ANNE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Cannon, sevgilisi Alyssa Scott'ın bu korkunç trajedi sırasında çok güçlü durduğunu da belirtti. Ünlü oyuncu, "Zen'in annesi Alyssa, gördüğüm en güçlü kadın. Hiç tartışmadı, hiç sinirlenmedi. En iyi anneydi ve en iyi anne olmaya devam edecek" dedi.

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