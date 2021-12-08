Nick Cannon: Beş aylık oğlumu kaybettim!

"GİTTİKÇE KÖTÜLEŞTİ"

Akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Cannon, "Onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük" diye konuştu.

Ancak sunucu, muayenede Zen'in beyninde sıvı biriktiği ve bunu gidermek için bir aparat takılması gerektiğini öğrendi. Nick Cannon, oğlunun durumunun Şükran Günü döneminde giderek kötüleştiğini belirtti.