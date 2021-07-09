Nick Cannon bir yılda dört kez baba oldu (Üç ayrı anneden dört bebek)

Şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuğu bulunan aktör Nick Cannon, bir yılda dört kez baba oldu. Cannon, "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" dedi.

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09.07.2021 - 15:40

Amerikalı oyuncu Nick Cannon , bir yılda üç ayrı kadından dört çocuk sahibi olmasıyla gündemde. Toplamda yedi çocuğu bulunan Cannon, konuyla ilgili ilk kez Power 106 Los Angeles adlı radyo programında konuştu.

40 yaşındaki oyuncu, çocuklarının annelerinin de en az kendisi kadar ebeveny olmak istediklerini söyledi.

Nick Cannon, çok sayıda çocuğunun olmasından mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi. Cannon, "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" dedi.





Ünlü oyuncu, sosyal medyada ardı ardına bebek sahibi olmasıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkında da konuştu. Büyüyen ailesine yönelik bu nefretin farkında olduğunu da sözlerine ekleyen Nick Cannon, program sırasında, "Eğer isteseydim bir yıl içinde daha çok çocuğum da olurdu ama bunu istemedim" ifadelerini kullandı.

Cannon'ın en son çocuğu 23 Haziran'da dünyaya geldi. Bu bebeğin annesi ise model Alyssa Scott. Ünlü oyuncu, dokuz gün önce de DJ Abby De La Rosa ile ilişkisinden ikiz bebek sahibi olmuştu.





Ancak Zion ve Zillion, Cannon'ın sahip olduğu tek ikizler değil. 40 yaşındaki aktör, şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey ile evliliğinden Moroccan Scott ve Monroe adında biri kız, diğeri erkek ikiz çocuğu bulunuyor.





Nick Cannon'ın model Britanny Bell ile birlikteliğinden de üç yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor.