Nicki Minaj: Bana vurabileceğinden korktum

1 Duygusal ilişkiler hakkında açıklamalar yapan Nicki Minaj özellikle de hemcinslerine zarar verici ilişkilerden kaçınmaları için tavsiyelerde bulundu.







2 Nicki Minaj öncelikle kendisini okuyanlar önemli bir tavsiye vererek başladı. Kadınların zor durumlarda ne yapmasıgerektiğinden bahsetti.







3 "Kadınları zarar verici ilişkilerin içinde gördüğünüzde gülmek ve kötü şeyler söylemek yerine onlara doğru tavsiyeler verin" diyen ünlü yıldız "Kendi değerlerinin farkında olmalarını öğütleyin. Hepimiz aynı yollardan geçtik. Ben anne-babamın sürekli tartıştığını ve kavga ettiğini ama asla boşanmadıklarını görerek büyüdüm. Ve bunun normal olduğuna inanmaya başladım..." diye konuştu.











4 Minaj daha sonra geçmişte 'aşkın mutlaka can yakan bir şey' olduğuna inandığını söyledi. Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden gerçekten de aşkın can yakması gerektiğini düşünürdüm. Ayrılmak hiç kolay değildi; hepimiz insanız... Özellikle de Instagram dünyasında, herkesin ilişkilerini paylaştığı ve ilgi beklediği bu dünyada bir erkek size korku değil güven hissettirmeli."

5 Nicki Minaj fiziksel olarak istismara uğradığı bir geçmiş ilişkisinden de cesurca bahsetti. Minaj mesajını şu sözlerle noktaladı: "Onun o anki ruh halinden emin olamadığım için, ya da söylediğim şey canını sıkarsa bana vurabileceğinden korktuğum için konuşmaktan ne kadar korktuğumu hatırlıyorum."



"Ancak tüm bunları gerçekleştirmeden önce kendimi sevmeyi öğrenmem gerekti. Eğer bir erkeğin annenize, kız kardeşinize ya da en yakın arkadaşınıza, onları sevdiğiniz için, böyle davranmasına izin vermiyorsanız sizi sevdiğinde de size böyle davranmasına izin vermemelisiniz. Tüm bunların yargılamakla ilgisi yok. Çok fazla yargılıyoruz. Bunun yerine takdir edin."