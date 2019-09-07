Nicki Minaj müziği bıraktı (Düğün öncesi emeklilik)
Pop müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden Nicki Minaj, sosyal medya hesabından müziği bıraktığını açıkladı. 36 yaşındaki şarkıcı "Emekli olup bir aile kurma kararı aldım. Şimdi mutlu olduğunuzu biliyorum. Sizi hep seveceğim" yazdı.
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Twitter üzerinden 20 milyonu aşkın takipçisine açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü şarkıcı, Nicki Minaj emeklilik kararı ile hayranlarını şaşırttı.
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Trinidad doğumlu ABD'li yıldız Nicki Minaj, yazdığı mesajda, "Emekli olmaya ve aileme zaman ayırmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.
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“Artık sizlerin mutlu olduğunu biliyorum. Hayranlarıma sesleniyorum, ben ölene kadar beni dinlemeye devam edin” diyen 36 yaşındaki şarkıcıya binlerce mesaj geldi.
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Erkek arkadaşı Kenneth Petty ile dünyaevine girmeye hazırlanan Minaj, 12 Ağustos’ta katıldığı programda, "80 gün içerisinde evleneceğim” şeklinde konuşmuştu.
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Konu hakkında kimseye cevap vermeyen Nicki Minaj’ın, şaka yapıyor olabileceği de düşünülüyor. Ünlü rapçi, zaman zaman hayranlarına çeşitli oyunlar yapmasıyla tanınıyor.