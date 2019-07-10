Nicki Minaj Suudi Arabistan konserini iptal etti
ntv.com.tr
Cesur sahne kıyafetleri, müstehcen ve provokatif şarkı sözleriyle dikkat çeken rap’çi Nicki Minaj, tepkiler üzerine Suudi Arabistan’da konser vermekten vazgeçti.
-
1
Suudi Arabistan’da yapılacak 2019 Cidde Dünya Festivali’nde sahne alacağının duyurulmasının ardından tepki çeken Nicki Minaj, konser vermekten vazgeçti.
-
2
Cesur sahne kıyafetleri, müstehcen ve provokatif şarkı sözleriyle dikkat çeken rap’çi Nicki Minaj, şeriat kurallarıyla yönetilen Suudi Arabistan’da konser vereceği haberlerinin ardından büyük tepki toplamıştı.
-
3
36 yaşındaki ABD’li şarkıcı, “Dikkatlice düşündükten sonra, Cidde Dünya Festivali için planlanan konserimi yapmamaya karar verdim” dedi.
-
4
Minaj açıklamasında, “Şovumu Suudi Arabistan'daki hayranlarıma sunmaktan başka bir şey istememekle birlikte, kendimi bu meseleler konusunda daha iyi eğittikten sonra, kadın haklarına, LGBTİ topluluğuna ve ifade özgürlüğüne olan desteğimi açıkça ortaya koymanın benim için önemli olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.
-
5
İnsan Hakları Vakfı, geçen hafta yaptığı açıklamada, Nicki Minaj’dan ve diğer sanatçılardan Suudi Arabistan konserlerini iptal etmelerini istemişti.
-
6
Kral Abdullah Stadyumu’ndaki festivalin diğer katılımcıları olan DJ Steve Aoki ve One Direction’un eski üyesi Liam Payne ise konser kararlarından geri adım atmadı.
18 Temmuz’da yapılacak festivalde alkol ve uyuşturucu kullanımı serbest olacak.
-
7
Sosyal medya tartışmalarında, kadınların çarşaf giymek ve peçe takmak zorunda olduğu, kadınlara karşı belirgin ayrımcılık politikalarının sürdürüldüğü Suudi Arabistan’da açık kostümleri ve müstehcen şarkı sözleriyle Nicki Minaj’a konser verdirilmesi ikiyüzlülük olarak nitelendirilmişti.
-
8
Bazı sosyal medya kullanıcıları, eşcinsel onur yürüyüşlerinde sahneye çıkan Minaj'ın, eşcinselliğin ölümle cezalandırıldığı Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasındaki tezatlığa dikkat çekmişti.
Çarşaf dayatmasına karşı çıkan Suudi kadınlar da sahnede Nicki Minaj’a yer verilirken, kendilerine yapılan dayatmanın saçmalığına vurgu yapmıştı.
-
9
Kadınların ehliyet almasının ve otomobil kullanmasının serbest hale getirildiği ve son dönemde sıkı muhafazakar kurallarda gevşeme sinyalleri veren Suudi Arabistan’da, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.
Öte yandan önceki yıllarda Mariah Carey, Enrique Iglesias gibi isimler eleştirilere rağmen Suudi Arabistan konserlerini iptal etmemişti.