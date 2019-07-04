Nicki Minaj’ın Suudi Arabistan konseri tartışma yarattı
ntv.com.tr
Cesur sahne kıyafetleri, müstehcen ve provokatif şarkı sözleriyle dikkat çeken rap’çi Nicki Minaj, şeriat kurallarıyla yönetilen Suudi Arabistan’da konser verecek. Kadınların çarşaf giymeye zorlandığı ülkede Nicki Minaj’ın konser verecek olması tartışmalara yol açtı.
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Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da düzenlenen 2019 Cidde Dünya Festivali’nde sahne alacak.
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İngiliz şarkıcı Liam Payne ile ünlü DJ Steve Aoki’nin de katılacağı festivalde, provakatif şarkıcı sözleri ve cesur kıyafetleriyle dikkat çeken 36 yaşındaki Nicki Minaj’ın sahne alması tartışma konusu oldu.
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18 Temmuz’da Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Stadyumu’nda yapılacak konserde alkol ve uyuşturucu kullanımı serbest olacak.
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16 yaş ve üstü seyircilerin katılabileceği konserle ilgili sosyal medyada tartışmalar başladı.
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Kadınların çarşaf giymek ve peçe takmak zorunda olduğu, kadınlara karşı belirgin ayrımcılık politikalarının sürdürüldüğü Suudi Arabistan’da açık kostümleri ve müstehcen şarkı sözleriyle Nicki Minaj’a konser verdirilmesi ikiyüzlülük olarak nitelendirildi.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları, eşcinsel onur yürüyüşlerinde sahneye çıkan Minaj'ın, eşcinselliğin ölümle cezalandırıldığı Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasındaki tezatlığa dikkat çekti.
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Çarşaf dayatmasına karşı çıkan Suudi kadınlar da sahnede Nicki Minaj’a yer verilirken, kendilerine yapılan dayatmanın saçmalığına vurgu yaptı.
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Kadınların ehliyet almasının ve otomobil kullanmasının serbest hale getirildiği ve son dönemde sıkı muhafazakar kurallarda gevşeme sinyalleri veren Suudi Arabistan’da, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.
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Öte yandan Nicki Minaj'dan önce başka şarkıcılar da Suudi Arabistan'da konser vermeleri nedeniyle eleştirilmişti. Mariah Carey konserini iptal etmesine yönelik çağrılara kulak asmazken, rap şarkıcısı Nelly de sadece erkeklerin girebildiği bir konseri kabul etmesi yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı.