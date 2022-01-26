Nicky Hilton Rothschild üçüncü çocuğuna hamile

YUMURTALARINI DONDURDU

Geçen yıl LadyGang adlı podscast'e konuk olan Paris Hilton, yumurtalarını dondurduğunu ve bu sayede istediği zaman çocuk sahibi olabileceğini söylemişti.

"Yumurtalarınızı dondurduğunuz zaman kız ya da erkek ya da ikiz, istediğiniz gibi bebek sahibi olabilirsiniz" diyen Hilton, özellikle bir kız bir erkek şeklinde ikiz bebeklerinin olmasını istediğini belirtmişti. Gelecekteki kızının adını London (Londra) olarak belirlediğini söyleyen Hilton, erkek çocuğu için de isim aradığını anlatmıştı.