Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 10:06 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 10:17
Hilton Ailesi’nin küçük kızı olan Nicky Hilton Rothschild, üçüncü çocuğuna hamile. James Rothschild ile evli olan ve Rothschild ailesinin de bir üyesi olan 38 yaşındaki Nicky Hilton, yaz sonunda doğum yapacak.
2015’te evlenen Nicky Hilton Rothschild ve James Rothschild’in Lily-Grace Victoria (5) ve Theodora "Teddy" Marilyn (4) adlarında iki kızı bulunuyor.
Moda tasarımcılığı yapan Nicky Hilton Rothschild, Hilton kardeşlerin ikincisi. Rick ve Kathy Hilton çiftinin dört çocuğundan 40 yaşındaki Paris Hilton kardeşlerin en büyüğü. Kız kardeşlerin Barron ve Conrad Hughes adlarında iki erkek kardeşi de var.
Hilton otellerinin varisi Paris ve Nicky Hilton, aynı zamanda birbirlerinin en yakın arkadaşı. Aradığı aşkı sonunda bulan Paris Hilton da dördüncü nişanlısı Carter Reum ile kasım ayında evlendi. İkili, üç gün üç gece süren bir düğünle evlenmesiyle gündeme geldi.
Nicky Hilton, düğün boyunca ablasını yalnız bırakmadı, birlikte eğlenceli pozlar verdiler.
Yeni bir çocuk sevinci yaşayan Hilton Ailesi, aslında Paris Hilton’dan çocuk haberi bekliyordu. Yeni evli Hilton, ikiz bebek istediğini daha önce dile getirmişti.
Geçen yıl LadyGang adlı podscast'e konuk olan Paris Hilton, yumurtalarını dondurduğunu ve bu sayede istediği zaman çocuk sahibi olabileceğini söylemişti.
"Yumurtalarınızı dondurduğunuz zaman kız ya da erkek ya da ikiz, istediğiniz gibi bebek sahibi olabilirsiniz" diyen Hilton, özellikle bir kız bir erkek şeklinde ikiz bebeklerinin olmasını istediğini belirtmişti. Gelecekteki kızının adını London (Londra) olarak belirlediğini söyleyen Hilton, erkek çocuğu için de isim aradığını anlatmıştı.
Paris Hilton, yumurtalarını dondurma kararında Kim Kardashian'dan etkilendiğini ifade etmişti. İki yıl önce Kardashian ile bu konu hakkında konuştuklarını ve o sırada karar verip yumurtalarını dondurduğunu belirtmişti.