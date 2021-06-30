Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane

Brooklyn Beckham (22), evlilik kararı aldığı Nicola Anne Peltz ile nişan yıl dönümlerinde 10.5 milyon dolara bir malikane aldı. İkilinin yaşayacakları ev ünlü mimarlar Sonya ve Jason Powell tarafından tasarlandı.

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30.06.2021 - 10:21

Pandemi yüzünden düğünlerini gelecek yıla erteleyen Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, Beverly Hills'te 10.5 milyon dolara bir malikane aldı.







Ünlülerin yaşadığı bir bölgede satın aldıkları bu malikane, Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in ilk mülkü olma özelliğini taşıyor.







Mimarlar Sonya ve Jason Powell tarafından tasarlanan malikane, Coldwater Canyon'da meraklı gözlerden uzak bir bölgede bulunuyor.







Brooklyn ve Peltz'in yeni malikanesinde geniş ve aydınlık odaların yanı sıra özel bir bar, ofis alanı, geniş bir spa, spor salonu, masaj odası gibi ayrıntılar da yer alıyor.







Londra'da doğup büyümesine rağmen Brooklyn Beckham uzun süredir nişanlısı Amerikalı oyuncu Nicola Anne Peltzile birlikte Los Angeles'ta yaşıyordu.

İşte çiftin malikanesinden diğer kareler...

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