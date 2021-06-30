Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane

Brooklyn Beckham (22), evlilik kararı aldığı Nicola Anne Peltz ile nişan yıl dönümlerinde 10.5 milyon dolara bir malikane aldı. İkilinin yaşayacakları ev ünlü mimarlar Sonya ve Jason Powell tarafından tasarlandı.

30.06.2021 - 10:21

Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 1
Pandemi yüzünden düğünlerini gelecek yıla erteleyen Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, Beverly Hills'te 10.5 milyon dolara bir malikane aldı.


Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 2
Ünlülerin yaşadığı bir bölgede satın aldıkları bu malikane, Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in ilk mülkü olma özelliğini taşıyor.


Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 3
Mimarlar Sonya ve Jason Powell tarafından tasarlanan malikane, Coldwater Canyon'da meraklı gözlerden uzak bir bölgede bulunuyor.


Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 4
Brooklyn ve Peltz'in yeni malikanesinde geniş ve aydınlık odaların yanı sıra özel bir bar, ofis alanı, geniş bir spa, spor salonu, masaj odası gibi ayrıntılar da yer alıyor.


Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 5
Londra'da doğup büyümesine rağmen Brooklyn Beckham uzun süredir nişanlısı Amerikalı oyuncu Nicola Anne Peltzile birlikte Los Angeles'ta yaşıyordu.
Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 6
İşte çiftin malikanesinden diğer kareler...
Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 7
Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 8
Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 9
Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 10
Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 11
Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 12
Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 13
Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane - 14

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