Nicolas Cage'in Erika Koike ile yaptığı 4. evliliği 4 gün sürdü
ABD’li oyuncu Nicolas Cage, Erika Koike’yle evlendikten henüz dört gün sonra evliliğinin iptali için başvuruda bulundu. Böylece daha önce üç kere nikah masasına oturan 55 yaşındaki oyuncu 3 ay süren er kısa evlilik rekorunu da kırmış oldu.
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1Amerikalı oyuncu ve yapımcı Nicolas Cage (55) geçen cumartesi günü, 2018 yılının Nisan ayından beri birlikte olduğu makyaj sanatçısı Erika Koike ani bir kararla evlendi.
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2ABD basını kumar cenneti Las Vegas’ta sürpriz bir nikahla evlenen Cage’in 27 Mart Çarşamba günü, henüz dört gün önce evlendiği Erika Koike’yle olan evliliğinin iptali için başvuruda bulunduğunu ortaya çıkardı.
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3Bir anda aldıkları evlilik kararıyla herkesi şaşırtan ikilinin neden ayrılmak istediği henüz net olarak bilinmiyor. Ancak bu Nicolas Cage'in ilk ayrılık kararı değil.
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Daha önce 3 kere evlenen Cage .2002 yılında ikinci karısı Lisa Marie Presley'den de 3 ay gibi kısa bir sürede ayrılmıştı.
İşte ABD'li oyuncunun önceki evlilikleri...
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5Nicolas Cage ve üçüncü eşi Alice Kim
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6Nicolas Cage ve ikinci eşi Lisa Marie Presley
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Nicolas Cage ve ilk eşi Patricia Arquette