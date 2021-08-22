Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım

22.08.2021 - 10:23
Independent'in People'dan aktardığı habere göre 54 yaşındaki ünlü aktris şu ifadeleri kullandı:
"Keşke daha fazla çocuğum olsaydı fakat bana böyle bir şans verilmedi."
Kidman ayrıca şu ifadeleri ekledi:
"Sevgimi 10 çocuğa verebilirdim. Ama sorun değil çünkü diğer çocuklara annelik yapıyorum. 6 yeğenim var ve 12 yaşında bir çocuğun vaftiz annesiyim. Anneliği seviyorum, çocukları seviyorum. İlginç, eğlenceli ve filtresizler. Sonrasında onların büyüdüğünü görürsünüz ve kendi yollarına gönderirsiniz."