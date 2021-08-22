Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım

"Anneliği seviyorum, çocukları seviyorum. İlginç, eğlenceli ve filtresizler" diyen dört çocuk annesi Nicole Kidman, "Keşke daha fazla çocuğum olsaydı fakat bana böyle bir şans verilmedi" diye konuştu.

22.08.2021 - 10:23

Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım - 1
Ünlü oyuncu Nicole Kidman daha fazla çocuk yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtti. Marie Claire Avustralya dergisinin 25. yıl sayısının kapağına konuk olan Kidman kariyerine ve çocuklara duyduğu sevgiye dair açıklamalarda bulundu.
Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım - 2

Independent'in People'dan aktardığı habere göre 54 yaşındaki ünlü aktris şu ifadeleri kullandı:

"Keşke daha fazla çocuğum olsaydı fakat bana böyle bir şans verilmedi."

Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım - 3
Eski eşi Tom Cruise'la Isabella ve Connor isimlerinde iki evlatlık çocuğu bulunan Kidman'ın halihazırda evli olduğu Keith Urban'dan da Sunday Rose ve Raith Margaret isimli çocuğu var.
Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım - 4

Kidman ayrıca şu ifadeleri ekledi:

"Sevgimi 10 çocuğa verebilirdim. Ama sorun değil çünkü diğer çocuklara annelik yapıyorum. 6 yeğenim var ve 12 yaşında bir çocuğun vaftiz annesiyim. Anneliği seviyorum, çocukları seviyorum. İlginç, eğlenceli ve filtresizler. Sonrasında onların büyüdüğünü görürsünüz ve kendi yollarına gönderirsiniz."

Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım - 5
Metro'nun bildirdiğine göre daha önce büyük çocuklarıyla olan ilişkisine dair konuşan Kidman, Isabella ve Connor'la çok az temas kurduğunu belirtmişti.
Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım - 6
Kidman, Cruise'la ayrıldıktan sonra Isabella ve Connor, babalarını takip ederek Scientology tarikatına katılmıştı.
Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım - 7
Ünlü oyuncu, ayrılıklarına rağmen onları her zaman "koşulsuz sevdiğini" belirtmişti.
Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım - 8
Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım - 9
Nicole Kidman: 10 çocuğum olmadığı için pişmanım - 10

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