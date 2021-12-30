Nicole Kidman, eski eş sorusuna sinirlendi: Bunu bir erkeğe soramazsınız!

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 10:04
Ünlü oyuncu Nicole Kidman, yeni filmi Being The Ricardos’un tanıtımı için verdiği son röportajda eski eşi Tom Cruise ile ilgili sorulan sorulardan rahatsız oldu.
54 yaşındaki Avustralyalı yıldız, Cruise’la ilgili soru soran gazeteciye öfkelendi.
The Guardian gazetesine konuşan Kidman, yeni filminde canlandırdığı Lucille Ball karakterinin Desi Arnaz ile ilişkisini anlatıyordu.“Yaratıcı ve romantik bir ilişki var. Ama bazı olağanüstü tarafları da var. Ve bunu seviyorum. Mutlu son olmamasını seviyorum” diyen Kidman, “Bu film olağanüstü başarılı bir ilişki yaşayabileceğinizi ve sonsuza dek kalıntılarını bırakabileceğinizi anlatıyor. Gerçekten mükemmel” diye konuştu.
“İnsanların davranışlarını istediğiniz gibi değiştiremezsiniz, bazen hayatınızın sonuna kadar birlikte olmayacağınız birine aşık olabilirsiniz” diyen ünlü oyuncu, “Bence hepsi bağlantılı. Onunla çocuklarınız olabilir. Ya da olmaz. Ama çok aşıksınızdır” diye devam etti.
Bunun üzerine gazeteci, Kidman’a hassas bir soru yöneltti. Bu anlattıklarının 59 yaşındaki aktör Tom Cruise ile evliliğine yönelik bir ima olup olmadığını sordu. Soru, Kidman’ı öfkelendirdi.
Ünlü oyuncu, “Aman Tanrım, hayır, hayır. Kesinlikle değil. Açıkçası çok önceydi, bu denklemde değil. Dolayısla hayır” diye yanıt verdi.
Kidman, şöyle devam etti:"Ve ben de bu şekilde basmakalıplara dayanmamanızı isterim. Bu bana cinsiyetçi geliyor, çünkü bunu bir erkeğe sorabileceğinizden emin değilim. Ve bir noktada, 'Bana hayatımı ver. Kendi hakkıyla’ diyorum.”
Nicole Kidman ve Tom Cruise 1990 ile 2001 yılları arasında evliydi. 11 yıllık evliliklerinde Isabella (29) ve Connor (26) adlarında iki evlatlık çocukları oldu.
Kidman, şimdi ünlü country şarkıcısı Keith Urban ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 2006’da evlenen çiftin iki çocuğu var. Kidman kızlarından ilkini kendisi dünyaya getirmişti, ikincisi ise taşıyıcı anne yöntemi ile dünyaya gelmişti.
Öte yandan Nicole Kidman’ın Javier Bardme ile başrolleri paylaştığı Being the Ricardos filmi, 1950'li yıllarda Amerikan televizyonlarının en çok izlenen ikililerinden Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayat hikayesini konu ediyor. I Love Lucy televizyon dizisinin başrolünde yer alan komedyenler Lucille Ball ile Desi Arnaz'ın kariyer yolculuğunun yanı sıra özel yaşamlarına da odaklanılan filmde, çiftin kariyerlerinin ve ilişkilerinin nasıl sona erdiği de anlatılıyor. Film, Amazon Prime adlı dijital platformda yayınlanıyor.