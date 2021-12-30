Nicole Kidman, eski eş sorusuna sinirlendi: Bunu bir erkeğe soramazsınız!

TOM CRUISE SORUSU ÖFKELENDİRDİ

“İnsanların davranışlarını istediğiniz gibi değiştiremezsiniz, bazen hayatınızın sonuna kadar birlikte olmayacağınız birine aşık olabilirsiniz” diyen ünlü oyuncu, “Bence hepsi bağlantılı. Onunla çocuklarınız olabilir. Ya da olmaz. Ama çok aşıksınızdır” diye devam etti.

Bunun üzerine gazeteci, Kidman’a hassas bir soru yöneltti. Bu anlattıklarının 59 yaşındaki aktör Tom Cruise ile evliliğine yönelik bir ima olup olmadığını sordu. Soru, Kidman’ı öfkelendirdi.