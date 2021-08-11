Nicole Kidman: Sevişme sahnelerinde bana karışmaz

Yıldız oyuncu Nicole Kidman, eşi Keith Urban'ın rol aldığı sevişme sahnelerine bakış açısı hakkında konuştu. Kidman, "Kendisi de sanatçı bu yüzden bunları anlıyor. Ayrıca bu konuda bana karışmaz" dedi.

11.08.2021 - 10:49

Nicole Kidman: Sevişme sahnelerinde bana karışmaz - 1
E News'da yayınlanan Daily Pop adlı programa konuk olan Nicole Kidman, eşi Keith Urban'ın sevişme sahnelerine bakış açışı hakkında açıklamalarda bulundu.


Nicole Kidman: Sevişme sahnelerinde bana karışmaz - 2
İki çocuk annesi Nicole Kidman, 15 yıldır evli olduğu müzisyen Urban'ın, kamera karşısına geçtiği sevişme sahnelerine karışmadığını dile getirdi.


Nicole Kidman: Sevişme sahnelerinde bana karışmaz - 3
Kidman, "Benim kocam da sanatçı, bu yüzden bütün bunları anlıyor. Ayrıca bu konuda bana karışmaz" diye konuştu.


Nicole Kidman: Sevişme sahnelerinde bana karışmaz - 4
Ünlü oyuncu, kocası Keith Urban'ın, ekranda ya da perdede gördüğü o sahnelerin, nihayetinde şovun bir parçası olduğunu bildiğini aktardı.


Nicole Kidman: Sevişme sahnelerinde bana karışmaz - 5
54 yaşındaki "Kocam Keith, benim sette ne yaptığımı da çok fazla bilmiyor" dedi.

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