Nicole Kidman'dan 'Yavru Köpek Günü' kutlaması (Ünlülerin hayvanları)

KIRAÇ: Bir hayvanın yaşamı boyunca onunla her konuda ilgilenecek insanın, bunun için yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir.

SİMGE SAĞIN: Barınaktan alınıp yuvaya ihtiyacı olan hayvanlar sahiplendirilebilir ama küçük dostlarımızın pet-shop’lardan satın alınıp hediye olarak verilmesini doğru bulmuyorum.



BURCU GÜNEŞ: Hayvanların özel günlerde hediye olarak verilmesi tamamen içeriğine bağlı olarak değişir. Yoksa hayvana mal olarak bakılması, hevesi geçince onun derinliğindeki bağını ve sorumluluğunu üstlenmeyen insanların hediye olarak alması kabul edilemez.



EMRE AYDIN: Hayvanlar mal değil, can olarak görülmeli. Bir süredir Meclis Komisyonu’nda bekleyen bu yasanın artık çıkması gerekiyor.



FERHAT GÖÇER: Hayvanlar da bir aile bireyi gibidir. Karşılıklı anlaşma ile sahiplenilmelidir. Sürpriz olarak verilmesine karşıyım.

İşte ünlülerin sevimli dostları...