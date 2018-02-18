Nicole Kidman'dan 'Yavru Köpek Günü' kutlaması (Ünlülerin hayvanları)
ntv.com.tr
Ünlü isimler kediye, köpeğe ya da birden fazla sevimli dosta sahipler. Kimi evinde, kimi bahçesinde barındırıyor. Kimi ise sadece seviyor. İşte Bensu Soral'dan Murat Boz'a, Lady Gaga'dan Khloe Kardashian'a, Elçin Sangu'dan Caner Erkin'e ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...
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NICOLE KIDMAN
Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, 'Yavru Köpek Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. 50 yaşındaki yıldız, sosis cinsi köpekleriyle çekildiği bir kareyi, "Yavrularla iyi hissediyorum" mesajıyla yayınladı.
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KHLOE KARDASHIAN
14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğini kaybeden Khloe Kardashian sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı. 33 yaşındaki Kardashian, "O bir hayvandan daha fazlasıydı. O benim ilk çocuğum ve arkadaşımdı. Ev asla eskisi gibi olmayacak. Bir köpeği kaybetmekle harap olacağımı hiç düşünmemiştim ama 14 yıl birlikte uzun zaman geçti. Seni seviyorum, seni hep hatırlayacağım" sözleriyle duygularını dile getirdi.
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ORLANDO BLOOM
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JENNIFER GARNER
ABD'li oyuncu Jennifer Garner, tavuğuyla yürüyüşteyken çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.
45 yaşındaki oyuncu Regina George adını verdiği tavuk için “Hayatım gittikçe heyecan verici bir hal alıyor. Regina yürüyüşleri seviyor” notunu düştü.
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ESRA SÖNMEZER
Oyuncu Esra Sönmezer önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Mağazaları dolaşan Esra Sönmezer’in bebek arabasındaki kedisi gözlerden kaçmadı. Bebek ismini verdiği kedisine bin TL’ye puset arabası alan Sönmezer, “Sosyalleşmek onun da hakkı. Birazdan birlikte sinemaya gideceğiz” diye konuştu.
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AHMET KURAL
Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy ile başrollerini paylaştığı Ailecek Şaşkınız ile seyirciyle buluşan Ahmet Kural, 4.5 kilo olan kedisi Fikret hakkında bilinmeyenleri Günaydın'dan Funda Karayel'e anlattı: Fikret, ömrüm oldu; evladım gibi... Fikret yüzünden eve erken gidiyorum, ışıkları açık bırakıyorum ama bu aralar yoğunluktan onunla hiç ilgilenemiyorum. Yemek yemeyi seviyor; ben de ne yapayım, her gün üç-dört kere yemek veriyordum. Meğer günde bir kez mama veriliyormuş. Veteriner gördü, 'Daha fazla yedirmeyin, obez olmuş bu kedi' dedi. Şimdi yemeği biraz kestik.
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7GONCA VUSLATERİ
Gonca Vuslateri başrolü Şahin Irmak, İrem Sak ve Emre Karayel ile paylaştığı ‘Düğüm Salonu’ filminin tanıtımında çarpıcı açıklamalar yaptı. Eşi Burak Ertoğan ile Cihangir’de oturduğu apartmanda iki köpek besleyen Gonca Vuslateri bu yüzden komşuları ile başının dertte olduğunu söyledi.
Gonca Vuslateri, “Apartman sakinleri, bizim minik dostlarımız Duma ve Cissy’den şikayetçi oldu. İstemiyorlar. Köpeklerimden asla vazgeçmem. Ev değiştirmek zorundayız. Yakında taşınıyoruz. Bu benim kaderim” diye konuştu. Tam bir hayvan dostu olan Gonca Vuslateri kedisi Atike Hanım geçen yaz ölünce çok üzülmüştü.
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AZRA AKIN
"Seni çok özledim... Kalbimden ruhumdan kocaman bir parça kopmuş gibi... Yeri doldurulamaz... Seninle 6 sene nasıl geçmiş... Hayatıma bir melek gelmişti... Beni güldürdün, toparladın, arada bir haddimi bildirdin, umut verdin, hayatımdaki en gerçek şey sendin... Bir sürü macera yasadık... Umarım ben de senin için iyi bir yol arkadaş, aile olabildim... Biliyorum huzurlu bir yerdesin..."
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TÜRKÜ TURAN
Dolunay'ın Aleyna'sı Türkü Turan kedi seven ünlülerden. Instagram'daki paylaşımına Bobişli tbt notunu düşen 32 yaşındaki oyuncu daha önceki bir paylaşımında ise kedisi Bob ile ilgili şu bilgili verdi: "Sabahları kulağıma 'mıyır' şeklinde sesler çıkarıp ıslak burnunu yanağımda gezdirerek beni tatlı tatlı uyandıran ve sadece 5 saniye sevdiren bu arkadaş sonra yavaşça yataktan uzaklaşarak bu tip hareketlerle ponçiklik yaparak beni yataktan kaldırmayı başarıyor. Tam yanına gidiyorum kaçıyor, öyle öyle kendimizi mama kabının yanında buluyoruz. Hepimizden zeki olduklarından şüpheleniyorum."
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SERENAY SARIKAYA
Hayvanlara karşı acımasız olan iyi bir insan olamaz.... dedeorfe ve hectorious sizi seviyorum
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TUVANA TURKAY
Oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam köpeği Mısır'la Kadıköy'deki Kirpi Kafe'ye gitti. Köpeği taşıma çantasında olan oyuncu, mekâna girdikten kısa bir süre sonra, köpeklerin içeri girmesinin yasak olduğu gerekçesiyle görevlilerce dışarı çıkarıldı.
'NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM'
Köpeğiyle birlikte kovulmasına tepki gösteren Türkay, HT magazin'e konuştu: "Neye uğradığımı şaşırdım. Resmen kovulduk. Hayvanları konuşamadıkları için dışlamamalıyız. Yasalarda hayvanların mal olarak değil, can olarak kabul edilmesi lazım. Hayvan dostu mekânların çoğalması gerekiyor."
İşte Tuvana Turkay gibi hayvansever ünlüler:
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12HAKAN ALTUN
14 Şubat Sevgililer Günü sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Hakan Altun, "Sevgili oğlum Hachiko, bir sevgililer günü daha yalnız geçti. Sakın üzülme şer değildir vardır bunda da bir hayır benim kral oğlum" ifadelerini kullanarak köpeğiyle fotoğraf paylaştı.
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GUPSE ÖZAY
Deliha 2 filminin çekimlerine devam eden Gupse Özay, Instagram'dan köpeğiyle paylaştığı fotoğrafa, "Keşke kafama çıkmadan izlesen televizyonu be kızım..." notunu yazdı.
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‘Satın alma sahiplen’ kampanyasına eşi Şükran Ovalı'yla birlikte destek olan Caner Erkin, Instagram'dan son yaptığı paylaşımla köpeklerinin eğitmenine teşekkür etti. Erkin, "Kardeşim benim çok emek verdin Mila (sarı) için çok teşekkür ederiz ve artık Çilli (beyaz sarı) ile birlikte ailemize katıldılar daha nice yardıma ihtiyacı olan hayvanları eğitmen dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz günlerde 'Bana Göz Kulak Ol' diyen hayvanseverler ‘Satın alma sahiplen’ sloganıyla farkındalık kampanyası başlatmıştı.
Habertürk'ün haberine göre hayvanseverlerin yeni yıla sayılı günler kala pet-shop’lara koşanlara “Özel günlerde hediye olarak hayvan satın almayın” çağrısına ünlülerden de destek gelmişti.
Caner Erkin de sosyal medyadan kampayaya destek vererek köpekleriyle paylaştığı kareye, "Benim canım kızlarım" mesajını yazdı.
İşte kampanyaya destek olan diğer ünlülerin mesajları...
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16İREM DERİCİ
Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan ve yaklaşık 20 gün yoğun bakımda kalan İrem Derici, kedisiyle yatağında çekildiği fotoğrafı Instagram'dan yayınladı. Derici, kareye "Beni bi’ daha üzmek yok tamam mı kıllı tüylü bebeğim?" mesajını yazdı.
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BENSU SORAL
İçerde dizisinde hayat verdiği Melek karakteriyle yıldızı parlayan Bensu Soral, He-Man ismini verdiği köpeğiyle yaptığını yeni paylaşıma, "En yakın arkadaşımız, dostumuz, çocuğumuz seni çok çok çok seviyoruz" notunu düştü. Son olarak 70. Cannes Film festivali ile gündeme gelen 26 yaşındaki oyuncu, özellikle Instagram hesabında dikket çeken köpeği hakkında daha önce bazı bilgiler vermişti.
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18Soral, 3 yaşındaki köpeğine çok küçük olduğu ve bu duruma tezat olsun diye He-Man adını verdiğini söylemişti. He-Man dışında iki kedisi olduğunu belirtten Soral, hayvanlarıyla fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Ayrıca köpeğine ait bir Instagram hesabı bulunuyor.
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BAŞAK DİZER
Ünlü modacı ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, kedisinin fotoğrafını "Bu sene pamuk prenseslerde yüksek ve dik yakalar moda" notuyla yayınladı.
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NESLİHAN ATAGÜL
Kara Sevda'nın 'Nihan'ı Neslihan Atagül hayvanları çok seviyor. Atagül; at,köpek,kedi ve kaz gibi birçok hayvanla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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21ELÇİN SANGU
Kiralık Aşk'ın Defne'si Elçin Sangu, Çivava cinsi köpeğiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü: "Kemik vermediğim için mi bu trip?"
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2231 yaşındaki Sangu'nun köpeği, Chihuahua ya da Çivava, dünyanın en küçük türlerinden biri olan köpek ırkı. Adını Aztek eyaleti Chihuahua'dan alır. Ağırlığı 0,5 - 2,7 kg, omuzdan yere yüksekliği en fazla 13 cm'dir. Kulakları iridir.
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Yasmin Erbil
Sosyal medyadan paylaştığı cesur fotoğraflarla gündem olan Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil bu kez Instagram'dan köpeğiyle fotoğrafını paylaştı. Erbil, altına ise "Tofita" yazdı.
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24SERENAY SARIKAYA
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İrem Derici
"Armut Ailesi"
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26Soner Sarıkabadayı
Soner Sarıkabadayı, Scootish Fold cinsi kedisini Bodrum’da kaybetti. Bambi isimli kedisi için kayıp ilanı veren şarkıcı, çok üzgün olduğunu söyleyerek “Kedimi bulana ödül vereceğim” dedi.
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Türküt Bingöl
Yavuz Bingöl’ün kızı Türkü, köpeği Zoey için Instagram hesabı açtı. Yorkshire Terrier cinsi Zoey, Yavuz Bingöl'den 'Dede', Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Olgun Şimşek'ten ise 'Dedemin kankası. Benim fanım olur' diye bahsediyor. Bu arada Zoey, 8 yaşında.
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28KEREM FIRTINA
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29SAADET IŞIL AKSOY
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BELEN GÖRGÜZEL
Yönetmen Hamdi Alkan’ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, uzun zamandır almak için çok uğraş verdiği Pomeranian boo cinsi köpeğine kavuştu. Selen Görgüzel, önceki gün ilk defa köpeğiyle Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
KAÇ PARA VERDİĞİMİ SÖYLEYEMEM
Pablo isimi verdiği köpeğine ile Nişantaşı’nda alışverişe çıkan Görgüzel, "Kaç paraya satın aldınız” sorusuna, "Kaç para verdiğimi söylemem doğru olmaz. İyi bir şekilde çalışarak satın aldım diyebilirim” dedi.
TÜRK MALI İLE GÜNDEME GELDİ
Fiyatları 2 bin ile 15 bin dolar arasında değişen Pomeranian Boo cinsi köpekler, Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Nergis Kumbasar gibi isimleri bir araya getiren Türk Malı dizisiyle gündemde. Dizide Şaduman karakterine hayat veren Nergis Kumbasar’a da Pomeranian cinsi bir köpek eşlik ediyor.
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KIRAÇ: Bir hayvanın yaşamı boyunca onunla her konuda ilgilenecek insanın, bunun için yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir.
SİMGE SAĞIN: Barınaktan alınıp yuvaya ihtiyacı olan hayvanlar sahiplendirilebilir ama küçük dostlarımızın pet-shop’lardan satın alınıp hediye olarak verilmesini doğru bulmuyorum.
BURCU GÜNEŞ: Hayvanların özel günlerde hediye olarak verilmesi tamamen içeriğine bağlı olarak değişir. Yoksa hayvana mal olarak bakılması, hevesi geçince onun derinliğindeki bağını ve sorumluluğunu üstlenmeyen insanların hediye olarak alması kabul edilemez.
EMRE AYDIN: Hayvanlar mal değil, can olarak görülmeli. Bir süredir Meclis Komisyonu’nda bekleyen bu yasanın artık çıkması gerekiyor.
FERHAT GÖÇER: Hayvanlar da bir aile bireyi gibidir. Karşılıklı anlaşma ile sahiplenilmelidir. Sürpriz olarak verilmesine karşıyım.
İşte ünlülerin sevimli dostları...
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ÇAĞLA ŞIKEL
Yaz boyunca Bodrum sahillerinde görüntülenen Çağla Şıkel’in tatili sürüyor. Şıkel'in Bodrum'da kendisine eşlik eden bir arkadaşı var. O da yeni aldığı ve adını 'Tarçın' koyduğu köpeği... Çağla Şıkel, Tarçın ile oyunlar oynuyor ve onu yanından ayırmıyor.
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33GONCA VUSLATERİ
Son olarak Anne dizisinde rol alan Gonca Vuslateri ve eşi Edip Burak Ertoğan, önceki akşam Cihangir’de köpeklerini dolaştırırken görüntülendi.
30 yaşındaki Vuslateri, “Yavrularımızı gezmeye çıkardık, şimdi de evimize dönüyoruz” ifadelerini kullandı.
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ELİZ SAKUÇOĞLU
Beren Benan ile geçtiğimiz ay ayrılan Eliz Sakuçoğlu, her yere birlikte gittiği Goldendodle cinsi köpeğiyle çekilmiş kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Sakuçoğlu, köpeğiyle verdiği son pozda, ona öpücük verirken görülüyor. Ünlü isim, bu fotoğrafa "Köpek öpücükleri" (Doggy kisses) notunu düştü
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MERYEM UZERLİ
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli kedileriyle çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki Uzerli paylaşımın altına, "Bebekler" notunu düştü.
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ASLI ENVER
İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver de hayvansever ünlülerden. Enver, kedisi Matiz'in fotoğraflarını sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.
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37Son olarak Düşeş adını verdiği bir kedi daha sahiplenen Enver'in Instagram hesabında ördek, köpek ve at gibi farklı hayvanlarla çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.
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ŞÜKRAN OVALI
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ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ
Daha önce 'Zilli' adını verdiği bir eşek sahiplenen oyuncu Özge Özpirinççi, evinde iki bodur keçiye bakmaya başladı. Keçileriyle birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Özpirinççi, "Hadi Zilli'nin yeni arkadaşlarına isim bulalım! Siyah olan dişi, diğeri erkek. Evet yaratıcılığımızı konuşturalım hanımlar beyler" notunu yazdı.
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EZGİ MOLA
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GUPSE ÖZAY
Geçtiğimiz günlerde kedisini kaybeden ancak onu bulmayınca yeni kedi sahiplenen ve çeşitli hayvanlar besleyerek sevgisini gösteren Gupse Özay, bu kez köpeğiyle paylaşım yaptı. Son olarak Görümce filminde rol alan Özay altına ise şu notu düştü: "Üzülme anne diyen bir pati hep göğsümde... Hava süper. Güneşçiyiz!"
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ÇAĞLA ŞIKEL
Sunucu ve manken Çağla Şıkel, üst üste kedisi Şükrü ile çekilmiş videoları paylaştı. Şıkel son videonun altına "Kendini zorla sevdirme sanatı şükrüyle son durum" notunu düştü.
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İREM DERİCİ
İrem Derici, sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmak için Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Şarkıcı İrem Derici, Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaretinden yakından ilgilendiği ve sevdiği köpeklerden ikisini bakıcı aile olarak sahiplendi.
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Mustafa Ceceli ile düet yaptığı, 17 milyon tık alan şarkısı ‘Kıymetlim’den esinlenerek sevimli dostlarına 17 ve Kıymetlim isimlerini veren Derici, Ceceli’yi de barınağa davet etti. Barınakta satılan ajandaları imzalayan Derici, köpeklerle onlara uygun bir şarkıda klip çekeceğini açıkladı.
İlginç saç stiliyle dikkat çeken Derici, köpeklerle oyunlar oynadı.
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ALİŞAN
Alişan, Şafak Sezer ve Özlem Yıldız, önceki gün Serkan Kömür’ün Levent’teki Pomeranian Boo House adlı dükkanının açılışına katıldı.
Alişan, 100 bin euro (398 bin 650 TL) değerindeki Pomeranian cinsi kucağına alıp, “Aman düşürürüm şimdi” diyerek espri yaptı.
40 yaşındaki şarkıcı daha sonra “Normalde alerjim var, kucağıma köpek alamam ama bunları tutuyorum. Zaten şimdi cins köpeği olmayanlara kız vermiyorlar. Çiçek değil, kız istemeye bunlarla giderim” dedi.
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46Alişan sosyal medya hesabından ise 3 köpekle birlikte çekilen karesini paylaşarak şu notu düştü: "Dikkatlice bakın lutfen elimde kaç tane var"
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SİNEM KOBAL
Oyuncu meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 14 Mayıs’ta Ayvalık Cunda Adası'nda dünyaevine giren Sinem Kobal, eşinin hediyesiyle birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Kobal, eşi İmirzalıoğlu’nun doğum gününde hediye ettiği Pug cinsi yavru köpekle karenin altına kalp emojisi koydu. Köpeğin fiyatının ise 3 bin euro (yaklaşık 12 bin lira) olduğu öne sürüldü.
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HANDE ERÇEL
Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan şu sıralar ise 'Aşk Laftan Anlamaz'da Hazal karakterine hayat veren Hande Erçel Zeus ismini verdiği Doberman cinsi köpeğiyle, sarmaş dolaş çimlere uzanırken çekilmiş karesini sosyal medyadan paylaştı.
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AJDA PEKKAN
Hayvan sevgisi deyince ilk akla gelen ünlüler arasında Ajda Pekkan yer alıyor. Öyle ki 70 yaşındaki sanatçı bir röportajında, "16 kedim, 4 tane köpeğim var" açıklaması yapmıştı. Pekkan, zaman zaman sokak hayvanlarını da sahipleniyor.
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KIVANÇ TATLITUĞ
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MURAT BOZ
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52
BURAK DENİZ
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53
DOĞA RUTKAY
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54
İBRAHİM ÇELİKKOL
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55
TUBA ÜNSAL
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56
AZRA AKIN
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57
AYŞE ÖZYILMAZEL
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58
ALPER POTUK
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59
BADE İŞÇİL
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60
BUSE TERİM
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61
EROL EVGİN
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62
GUPSE ÖZAY-BARIŞ ARDUÇ
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63
MİNE TUGAY
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64
NAZ ELMAS
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65
SERDAR ORTAÇ
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66
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
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67
PINAR ALTUĞ
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68
SEREN SERENGİL
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69
SERTAP ERENER
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70
SEZEN AKSU
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71
TÜRKAN ŞORAY
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72
YONCA EVCİMİK
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73
JUSTIN TIMBERLAKE
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74
ZERRİN ÖZER
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75İngiliz Kraliyet Ailesi'nin ABD'li gelini Meghan Markle, şu sıralar 'Hayatımın ikinci aşkı' dediği köpeğiyle ilgileniyor. Prens Harry ile nişanlanan Markle'ın avcı köpeği önceki gün 2 bacağını da kırdı. Markle'ın Kanada'ın Toronto kentindeki evinde yaşayan köpek dünyanın en iyi veterinerleri arasıhnda gösterilen Prof. Dr Noel Fitzpatrick tarafından tedavi edildi.
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76Köpeklerine çok düşkün olduğunu bilinen Markle'ın uçukla yolculuk edemedkleri için onları Londra'ya götüremediği açıklandı. Prens Harry ise vaktinin tamamını köpeğiyle geçiren nişanlısını bir an yalnız bırakmıyor. Çift mayıs alında nikah masasına oturacak.
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JESSICA ALBA
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MIRANDA KERR
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CARA DELEVINGNE
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SELENA GOMEZ
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LADY GAGA
Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, köpeklerine bir yenisini daha ekledi. 30 yaşındaki şarkıcı sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Ailemize yeni bir üye katıldı. Çok mutluyum, ona henüz isim vermedik"
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82RUSSELL CROWE
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