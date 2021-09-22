Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

Bir dönem çılgın hayatıyla gündemden düşmeyen, Nicole Richie, 40'ıncı yaşını kutlarken heyecanının ve dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

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22.09.2021 - 14:48

2000'lerin ilk yarısında çılgın yaşamıyla gündemde olan Nicole Richie, önceki gün 40'ıncı yaşını kutladı. Ailesinin ve yakın dostlarının yalnız bırakmadığı Richie'nin hayatındaki bu önemli gün için, üzerinde çocukluk fotoğrafının yer aldığı güzel bir pasta ısmarlandı.

Gece hava karardıktan sonra Richie'nin ailesi ve yakın dostları açık hava kutlamasında buluştu. Richie de pastanın üzerine yerleştirilmiş olan mumları üfleyerek söndürmeye başladı. İşte beklenmedik kaza da o sırada meydana geldi.







Richie büyük bir keyifle mumlarını üflerken, açık bıraktığı saçlarının önce sağ, sonra da sol tarafının uç kısımları aniden tutuştu. Etrafındakilerin şaşkınlık dolu çığlıklarına Nicole Richie'nin çığlıkları da eklendi.



Sonra Richie'nin saçlarındaki alevler kısa sürede söndürüldü. Grup, bu tatsız sürprizin ardından kutlamaya devam etti.







O anlarda çekilen videoyu Instagram hesabından paylaşan Richie'ye takipçilerinden hem geçmiş olsun hem de yeni yaşın kutlu olsun mesajları geldi. Birçok takipçisi Richie'ye iyi olup olmadığını sorarken, onlarca kişi de "Kendine dikkat et lütfen" diye yazdı.