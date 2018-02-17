Nihal Yalçın (Güneş Köksal) İstanbullu Gelin kadrosunda (İstanbullu Gelin'de kim kimdir?)

1 İstanbullu Gelin'in 3. sezonunu sürprizlerle başlamaya hazırlanıyor. Star TV'nin sevilin dizisinin oyuncu kadrosuna Nihal Yalçın da katıldı.



Ekrana bir süre ara veren oyuncu, Milyonların beğenisini kazanan dizide Güneş Köksal olarak izleyici karşısına çıkacak. Güneş, Esma’nın (İpek Bilgin) görümcesi Ülfet Kavaklı’nın (Meral Çetinkaya’nın) sağ kolu. Tasarım, sunum ve mağazacılık konularında kimsenin eline su dökemediği Güneş, Ülfet Kavaklı’nın hem tek dosttu hem de en büyük sırdaşı.



Pera mağazalarında yöneticilik yapan Güneş Köksal, Boranların yıllar sonra Ülfet Kavaklı ile kesişen kaderlerinde kilit bir rol oynayacak. Renkli ve farklı tarzı ile Güneş karakterine Nihal Yalçın’ın nasıl hayat vereceği şimdiden büyük ilgi uyandırdı.



Kadroya dahil olan yeni isimleri ve çarpıcı yeni sezon hikayesi ile İstanbullu Gelin Eylül’de Star’da.

2 MERAL ÇETİNKAYA Usta oyuncu Meral Çetinkaya, İstanbullu Gelin'in 3. yeni sezonuna katıldı.



73 yaşındaki oyuncu son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde rol almıştı.

3 Didem İnselel, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan İstanbullu Gelin’de Faruk’la kısa bir dönem yolları kesişmiş Halka İlişkiler uzmanı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Alımlı ve çekici bir kadın olan Gözde, (Didem İnselel) Faruk’un karşısına sadece iş yapmak için mi tekrar çıkmıştır, yoksa görünenden çok daha fazlasını mı planlamaktadır?

4 İstanbullu Gelin'in 40. yeni bölümünde diziye yeni bir konuk oyuncu katıldı. Orhan Eşkin, İmer Özgün’ün canlandırdığı Esra'nın ağabeyi Erhan rolüyle İstanbullu Gelin kadrosuna katıldı.

5 Halit Karaata, Halim karakteriyle 39. bölümde İstanbullu Gelin kadrosuna katıldı. Adem'in hapishaneden ağabeyi olan ve iş hayatında kazıklayarak servet edindiği Halim, intikam için Faruk Boran ile işbirbirligi hazırlığında. Faruk ile Halim'in planları tutacak mı? Adem Halim ile karşılaştığında ne yapacak sorularının cevapları ilerleyen bölümlerde belli olacak.

6 Özge Borak diziden ayrıldı (Begüm hayatını kaybetti) İstanbullu Gelin'de Faruk Boran'ın (Özcan Deniz) eski sevgilisi ve çocuğunun annesini olan Begüm'ün ölümü, Özge Borak'ın diziden ayrılması olarak yorumlanmıştı. Ancak 23 Şubat Cuma akşamı İstanbullu Gelin'in 38. bölümünü izleyenler hoş bir sürprizle karşılaştı. Özge Borak'ın canlandırdığı Begüm'ün dizideki sahnelerinin bitmediği anlaşıldı. Begüm ile dizinin diğer oyuncuları arasında geçmişte yaşanan konuşmalar ve vedalar son yayınlanan 38. bölümde ekrana geldi. Begüm'ün özellikle oğlu Emir ile yer aldığı duygusal sahneler dikkat çekti. Özge Borak dizide babası Selçuk Borak ile birlikte rol alıyordu. Selçuk Borak ise doktor İbrahim karakterine hayat veriyor.

7 Defne Samyeli / Siren Haber spikerliğinden şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, Star TV’nin cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizisi 'İstanbullu Gelin'e konuk oyuncu olacrak katıldı.



Defne Samyeli O3 Medya imzalı 'İstanbullu Gelin'de Garip karakterini canlandıran usta tiyatrocu Tamer Levent’in eski eşi ‘Siren’ karakterini canlandırıyor.

8 Tilbe Saran, 'İstanbullu Gelin'de

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV'de ekrana gelen 'İstanbullu Gelin'in 1 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümünyle, usta oyuncu Tilbe Saran diziye katıldı.



Tilbe Saran, 'İstanbullu Gelin' dizisinde Adem Boran’ın (Fırat Tanış) Psikiyatri uzmanı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Çocuklukta yaşadığı travmaları bu güne taşıyan Adem, bu terapiler sonucunda yaralarını sarmanın ve sorunlarından kurtulmanın yollarını arayacak. Gerçeklerle yüzleşmek ne kadar zorlu ve ağır olsa da ancak bir danışman yoluyla iyileşmenin umudunu hep birlikte izleyeceğiz.

9 GARİP (TAMER LEVENT) Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin’in yeni sezonda kadrosuna dahil olan Tamer Levent ve Murat Aygen’in setten ilk kareleri basınla paylaşıldı.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin 2. sezonunda ekibe katılan sevilen isimlerden Tamer Levent, Esma’nın terk ettiği eski aşkı Garip karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

10 CAN (MURAT AYGEN) Murat Aygen ise mesleği dışında müzikle de uğraşan karizmatik ve havalı boşanma avukatı Can’a hayat veriyor

11 FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)

Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

12 SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)

Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

13 ESMA BORAN (İPEK BİLGİN) Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.

14 FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ) Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.

15 İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK)

Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak.

16 ADEM SEZGİN (FIRAT TANIŞ) Boran ailesinden, ama özellikle Faruk’tan alacağı intikam ateşiyle yaşayan, aileye ait ne varsa almaktan başka bir şey düşünmeyen kapkara bir adam. Beklenmedik bir sırla ortaya çıkan bu düşman, Boran ailesini temellerinden sarsacaktır.

17 OSMAN BORAN (GÜVEN MURAT AKPINAR) İlkeli, dürüst, içine kapanık ve hassas tabiatlı Osman, olayların eksik olmadığı konakta her zaman Süreyya’nın yanında yer alacak, imkansız aşkını unutmak için annesinin münasip gördüğü bir kızla evlenecektir.

18 MURAT BORAN (BERKAY HARDAL) Boran kardeşlerin en küçüğü. Deli dolu, haylaz, günün getirdiklerine göre yaşayan, herhangi bir tasası olmayan biri. Annesin gücünü arkasına almış olmasına rağmen hayatın gerçeklerini biraz zor yollardan da olsa öğrenecek.

19 ŞAHAP DOKUYUCU (HAKAN ALTINER) İpek’in babası. Sessiz, kendisiyle ve çevresi ile barışık, gamsız bir adamdır. Kızı İpek’e çok düşkündür. Her zaman çok sevdiği kızın aldığı tüm kararları sorgulamadan destekler.

20 KIYMET DOKUYUCU (NERGİS ÇORAKÇI) İpek’in annesi. Esma’nın çocukluktan beri arkadaşı. Evde baskın bir karakter olmasına rağmen kızıyla başa çıkamıyor. Her zaman yanında olsa da onun hırslarının farkında.

21 SENEM (NESLİHAN YELDAN) Süreyya’nın teyzesidir. Günlerini televizyonun karşısında tembellikle geçiren, lafını kimselerden sakınmayan sıra dışı bir karakter. Geçmişinde kaybolup gitmiş biri. Süreyya’nın Bursa’ya gelin gitmesi Senem’in hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.

22 REYHAN SEZGİN (SEMRA DİNÇER) Adem’in annesi. Oğlu Adem ile Bursa’ya yerleşmeleri ve yanlarında getirdikleri sırlar, başta Boran ailesi olmak üzere kendi hayatlarını da kökünden değiştirecektir.

23 AKİF (FATİH KOYUNOĞLU) Boran Turizm’in İstanbul ofisinin başındaki adam. İşini seven ve iyi yapan biri ama sık sık Esma Hanım’la Faruk’un arasında kalır.

24 NURGÜL (PELİNSU PİR) Esma’nın sağ kolu. Konaktaki bütün işleyişten sorumlu tek kişi. Mutfak ve çalışanlar ondan hem çekinir hem de çok sever. Esma’nın sır küpü. Yeri geldiğinde Esma’yı eleştirmekten geri durmaz ama kimseye de hanımını ezdirmez. Kendi çocuğu olmadığı için Esma Hanım’ın oğullarını kendi çocukları gibi sever. Nurgül için Fikret’in yeri hepsinden ayrıdır.

25 MUSTAFA (AHMET SABRİ ÖZMENER) Nurgül’ün eşi. Esma Hanım’ın şoförü. Nurgül nasıl konağın içinden sorumluysa Mustafa da dışarıdaki işlerinden sorumludur. Esma’nın dış dünyayla ilgili en büyük bağlantısı. Babası onu ilk gençliğinde bu konağın hizmetine vermiştir. O gün bu gündür Mustafa konağın vazgeçilmezi olmuştur

26 GÜLİSTAN (EREN BALKAN)

Konağın hizmetlileri arasında en gözü açık olanı. Herkesle ilgili her şey bilen, bildiklerini kendi menfaatleri için kullanmaktan çekinmeyen biri. Yeğeni Pamuk konağa gelin girince bütün hayatının değişeceğini düşünecek kadar da hayalperest.

27 NAZİF (MUHARREM TÜRKSEVEN)

Gülistan’ın eşi. Biraz safça bir adam. Karısı onu parmağında oynatmaktadır. Stresten fena halde etkilenen, eli ayağı bir birine giren, biraz da korkak biridir.

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ASİYE (NİLAY ERDÖNMEZ)

Boran konağının hizmetçilerinden. Sessiz, içine kapanık, iyi kalpli biri. Ondaki derinliğe, iç görüye güvenen Esma Hanım’ın sık sık falına bakar. Evde Süreyya’yı seven ve destekleyenlerdendir.





