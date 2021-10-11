Nihal Yalçın taklit etti, Tamer Karadağlı "Organize linç" dedi

Haberler 11.10.2021 - 15:33 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 15:35
"BU GECE BENİM GECEM"
Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi. Ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada eleştirilmişti.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" demişti.
TAKLİT ETTİ
Yalçın’ın, arkadaşı Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabından paylaştı.
"TERBİYESİZLİK YAPMADIM"
Tamer Karadağlı ise ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına telefonla bağlanarak, “Terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana ‘Sus mu diyorsun’ dedi. Ben de 'Hayır ödülünüzü alın onunla konuşun' dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar. Demek ki ona sahip çıkanlar başka insanlar. Oyunculuğuma laf edenleri ciddiye almıyorum. Orada konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarını aşağılaması benim hoşuma gitmedi. Organize bir şekilde linç girişimi var” dedi.
Karadağlı ayrıca, “Ben Nihal Yalçın’ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum. Benim sevdiğim bir oyuncu. ‘Kadınların konuşması bastırılıyor’ denildiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın’ın paylaşımlarına bakmaya başladım. ‘Selahattin Demirtaş’a özgürlük’ falan demiş. Demirtaş ‘Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ dedi hanımefendi bunu mu savunuyor? Pervin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Türk ordusuna silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK’nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK’nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan’ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?’ diye” ifadesini kullandı.
“HANGİ KADINA NE DÜŞMANLIK YAPMIŞIM?”
“Bana söylenen şey bu festivalin sanatla alakasının olmadığı, sadece politik olması. Gittiğime de pişman oldum" diyen Karadağlı, "Kimin neyi savunduğu, hangi partiye oy verdiğinin bir önemi yok. Burada sanattan bahsedildiği için ben sorgulamadan gittim. Zaten hanımefendi HDP’yi ve Demirtaş’ı sahiplenen biriymiş. Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım ben? Kadın düşmanlığı ne demek? Benim son oynadığım Savaşçı dizisindeki rolüm mü onu rahatsız etti?” yorumunu yaptı.
"İNSANLAR GALİBA BENİ ELEŞTİRMEKTEN KEYİF ALIYOR"
Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a da konuşan Karadağlı, "İnsanların beni ciddiye aldığı kadar ben kendimi ciddiye almıyorum ki. Mesela çizmelerimin konu olması beni şaşırtıyor. Artık insanlar galiba beni eleştirmekten keyif alıyor diye düşünmeye başladım" dedi.
Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi olduğu haberleriyle gündeme gelen Karadağlı konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bu yaşıma geldikten sonra kimseden ne izin alırım ne de kimseye hesap veririm. Sonuçta kanun dışı ya da çok kötü bir şey yapmıyorum. Ben nasıl ki insanların özel hayatıyla ilgili yorum yapmıyorsam, başkalarının da benim özel hayatımla ilgili yorum yapma hakkı yok. 25 yaşında biriyle beraber olmanın tartışılacak bir yanı yok. Sonuçta, 25 küçük bir yaş da değil, o yaşta insanlar büyük şirketlerde yöneticilik yapıyor. Bunun sorgulanacak bir şeyi yok, kimseyi de ilgilendirmez."
"HAKKIMDA ÇIKAN HABERLERİ UMURSAMIYORUM"
"Büyüyoruz, yaşımız ilerledikçe bazı şeyleri daha farklı değerlendirmeye başlıyoruz" diyen Karadağlı, "Gençken kendimizi anlatmak için büyük çaba sarf ederken artık çok da umursamıyorum. Gazetecilerin her yazdığına cevap vermek zorunda değilim, çoğu zaman da vermiyorum zaten. Ancak çok incitici olduğu zaman açıklama yapıyorum. Karşınızdaki kişi sizi sevmiyorsa ya da önyargısı varsa ne yaparsanız yapın onun size bakışını değiştiremiyorsunuz. O yüzden de umursamıyorum eskisi gibi hakkımda çıkan haberleri de, yazılanları da" diye konuştu.