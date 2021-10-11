Nihal Yalçın taklit etti, Tamer Karadağlı "Umursamıyorum" dedi

Haberler 11.10.2021 - 10:05 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 10:06
"BU GECE BENİM GECEM"
Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi. Ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada eleştirilmişti.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" demişti.
TAKLİT ETTİ
Yalçın’ın, arkadaşı Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabından paylaştı.
"İNSANLAR GALİBA BENİ ELEŞTİRMEKTEN KEYİF ALIYOR"
Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Karadağlı, "İnsanların beni ciddiye aldığı kadar ben kendimi ciddiye almıyorum ki. Mesela çizmelerimin konu olması beni şaşırtıyor. Artık insanlar galiba beni eleştirmekten keyif alıyor diye düşünmeye başladım" dedi.
Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi olduğu haberleriyle gündeme gelen Karadağlı konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bu yaşıma geldikten sonra kimseden ne izin alırım ne de kimseye hesap veririm. Sonuçta kanun dışı ya da çok kötü bir şey yapmıyorum. Ben nasıl ki insanların özel hayatıyla ilgili yorum yapmıyorsam, başkalarının da benim özel hayatımla ilgili yorum yapma hakkı yok. 25 yaşında biriyle beraber olmanın tartışılacak bir yanı yok. Sonuçta, 25 küçük bir yaş da değil, o yaşta insanlar büyük şirketlerde yöneticilik yapıyor. Bunun sorgulanacak bir şeyi yok, kimseyi de ilgilendirmez."
"HAKKIMDA ÇIKAN HABERLERİ UMURSAMIYORUM"
"Büyüyoruz, yaşımız ilerledikçe bazı şeyleri daha farklı değerlendirmeye başlıyoruz" diyen Karadağlı, "Gençken kendimizi anlatmak için büyük çaba sarf ederken artık çok da umursamıyorum. Gazetecilerin her yazdığına cevap vermek zorunda değilim, çoğu zaman da vermiyorum zaten. Ancak çok incitici olduğu zaman açıklama yapıyorum. Karşınızdaki kişi sizi sevmiyorsa ya da önyargısı varsa ne yaparsanız yapın onun size bakışını değiştiremiyorsunuz. O yüzden de umursamıyorum eskisi gibi hakkımda çıkan haberleri de, yazılanları da" diye konuştu.