Nihal Yalçın taklit etti, Tamer Karadağlı "Umursamıyorum" dedi

"İNSANLAR GALİBA BENİ ELEŞTİRMEKTEN KEYİF ALIYOR"

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Karadağlı, "İnsanların beni ciddiye aldığı kadar ben kendimi ciddiye almıyorum ki. Mesela çizmelerimin konu olması beni şaşırtıyor. Artık insanlar galiba beni eleştirmekten keyif alıyor diye düşünmeye başladım" dedi.

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi olduğu haberleriyle gündeme gelen Karadağlı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu yaşıma geldikten sonra kimseden ne izin alırım ne de kimseye hesap veririm. Sonuçta kanun dışı ya da çok kötü bir şey yapmıyorum. Ben nasıl ki insanların özel hayatıyla ilgili yorum yapmıyorsam, başkalarının da benim özel hayatımla ilgili yorum yapma hakkı yok. 25 yaşında biriyle beraber olmanın tartışılacak bir yanı yok. Sonuçta, 25 küçük bir yaş da değil, o yaşta insanlar büyük şirketlerde yöneticilik yapıyor. Bunun sorgulanacak bir şeyi yok, kimseyi de ilgilendirmez."