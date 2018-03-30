Nihan Buruk'un defilesine ünlü akını (Mercedes Benz Fashion Week)
Okan Buruk’un modacı eşi Nihan Buruk, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen Mercedes Benz Fashion Week kapsamında yeni kreasyonunu görücüye çıkarttı. Süper Lig'de forma giyen birçok ünlü isim defileyi izleyenler arasında yer aldı.
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Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Türkiye'de Mercedes Benz Moda Haftası'nda Zorlu Performans Salonu'nda defile düzenledi.
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St. Nian defilesine ilgi büyüktü.
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Modası Nihan Buruk, konsept olarak deri ve siyah renge ağırlık verdi.
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Tasarımcı Nihan Buruk, 28 Mart 2018'de İstanbul, Türkiye'de Mercedes Benz Moda Haftası'nda Zorlu Performans Salonu'nda St. Nian şovunun ardından izleyicilerin alkışlarını kabul etti.
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Birçok ünlü ismin akın ettiği defileye tanıdık yüzlerde gitti.
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Ev sahibi sayılan Okan Buruk ile birlikte Gomis, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Oğulcan Engin ve Acun Ilıcalı defileyi takip eden isimler arasında yer aldı.
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Geçtiğimiz günlerde eşi Aslıhan Doğan’a yöneltilen bir soru üzerine muhabire hakarette bulunan Arda Turan, defilenin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı: “Konuşmama hakkımıza saygı göstermelisiniz. Sonuçta benim eşim köle değil. Siz ona ‘Eşiniz konuşma yasağı mı koydu?’ diye soruyorsunuz.”