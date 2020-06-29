Nijeryalı fenomen Raymond Abbas'a operasyon

Baskın sırasında lüks arabaların yanı sıra nakit dolu valizler de ele geçirildi. Konuyla ilgili konuşan bir FBI yetkilisi, “Abbas, kurbanların kredi kartı bilgilerini çalıyor. Daha sonra parayı aktarmak için tanınmış şirketler ve bankalar adına sahte web siteleri oluşturuyor. Böylelikle bir çok ülkedeki kişileri dolandırıyor" dedi.