Nijeryalı fenomen Raymond Abbas'a operasyon

Nijeryalı fenomen Raymond Abbas, siber suçlar kapsamında, Dubai polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yaklaşık 30 milyon sterlin ile yakalanan Abbas'ın, Instagram'da lüks paylaşımlar yapma vaadiyle sosyal medya kullanıcıları dolandırdığı ifade edildi.

DHA 29.06.2020 - 11:18

Nijeryalı fenomen Raymond Abbas'a operasyon - 1

Nijeryalı fenomen Raymond Abbas, siber suçlar kapsamında, Dubai polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 

Nijeryalı fenomen Raymond Abbas'a operasyon - 2

FBI, 38 yaşındaki Raymond Abbas'ın dairesine baskın düzenledi.  

Nijeryalı fenomen Raymond Abbas'a operasyon - 3

Baskında Nijeryalı fenomenin dairesinde 30 milyon sterlinden ( 255 milyon TL) fazla para ele geçirildi. 

Nijeryalı fenomen Raymond Abbas'a operasyon - 4

Yetkililer, Nijeryalı fenomenin lüks hayat fotoğraflarını kullarak ve sahte hesaplarla Instagram kullanıcılarını dolandırıldığını bildirdi.





Nijeryalı fenomen Raymond Abbas'a operasyon - 5
Konu ile ilgili Dubai polisi Brigadier Jamal al-Jalaf, fenomenin özellikle denizaşırı kullanıcıları hedef aldığını ifade etti. Yetkililer operasyon sırasında ele geçirilen birkaç telefon ve bilgisayarda iki milyon kurbanın e-posta adreslerinin bulduğunau aktarıyor.
Nijeryalı fenomen Raymond Abbas'a operasyon - 6

Baskın sırasında lüks arabaların yanı sıra nakit dolu valizler de ele geçirildi. Konuyla ilgili konuşan bir FBI yetkilisi, “Abbas, kurbanların kredi kartı bilgilerini çalıyor. Daha sonra parayı aktarmak için tanınmış şirketler ve bankalar adına sahte web siteleri oluşturuyor. Böylelikle bir çok ülkedeki kişileri dolandırıyor" dedi.

Nijeryalı fenomen Raymond Abbas'a operasyon - 7
Abbas'ın Avrupa, Amerika ve Nijerya olmak üzere 350 milyon sterlinlik bir dolandırıcılık ağı kurduğu da iddia ediliyor.

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