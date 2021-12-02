Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabında kardeşi Işıl Mete ile çocukluk fotoğrafını paylaştı. Karaibrahimgil, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Karaibrahimgil'in ve diğer ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

Haberler - ntv.com.tr

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 1

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini zamanda yolculuğa çıkardı. 

Karaibrahimgil, kendisi gibi ünlü olan ve oyunculuk yapan kız kardeşi Işıl Mete ile çocukluk fotoğrafını yayınladı. Nil Karaibrahimgil, gönderisine, "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi... Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya" notunu düştü. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 2

Karaninrahimgil'in kardeşi, aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Hiç bitmez ki!" sözleriyle karşılık verdi.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 3

Kariyerine oyuncu olarak devam eden Işıl Mete, 'Hile' ve 'Gölgedekiler' isimli dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde oynadı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 4

Mabel Matiz

Memleketi Mersin'e giden Mabel Matiz, paylaşımlarında üzerinden yıllar geçmiş bu aile fotoğrafına da yer verdi.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 5

Matiz annesiyle çekilen yer aldığı karelere, "Ana yurdum ekspres" mesajını yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 6

Tarkan

'Megastar' Tarkan, çocukluk fotoğrafını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. 48 yaşındaki sanatçı, fotoğrafının altına, "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün tbt’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman" mesajını yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 7

Pop müziğin güçlü ismi, 17 Ekim 1972 doğumlu.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 8

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Turgay Ozaner ile fotoğrafının altına "Eskilere dayanan dostluğun ispatı" yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 9

Ilıcalı daha önce ise çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 10

Ilıcalı fotoğrafın altına  "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto" notunu düşmüştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 11

Ünlü şarkıcı Teoman, annesi Şaziment Yakupoğlu ile yer aldığı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İçine kapanık ve kitaplara düşkün bir çocuk olduğunu söyleyen sanatçı, çocukluğunu şöyle anlattı:

"Ben topraklarımın değil, odamın insanıyım. Çocukken arkadaşlarımla futbol, misket oynamak yerine odama kapanıp kitaplarla vakit geçirirdim. Annemse küçükken yaşıtlarımla kaynaşayım isterdi. İnsanlarla konuşmaktan utandığım için evde tek başıma oturuyorum diye endişelenirdi. Gerçi değişen bir şey yok, hala öyle... O yıllarda kitaplara fazlaca düşkündüm ve kitap bizde pek de matah bir şey sayılmıyordu. Hele kuzenim sürmenaj olunca, annem korktu. Çok okuyanların kafayı yediğini düşünüyordu. Okurken çok heyecanlanır, adeta kitabın içine girerdim. Annem, 'Açma öyle gözlerini' derdi."

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 12

Teoman

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 13

Serenay Sarıkaya

"Küçük ben!"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 14

Serenay Sarıkaya

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 15

Onur Buldu 

'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, yıllar önce meslektaşı Sarp Apak ve yakın arkadaşı Mehmet Demiralp ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

Buldu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, "Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 16

Onur Buldu

39 yaşındaki oyuncunun nostaljik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isimler de fotoğrafa kayıtsız kalamadı. Hasibe Eren, "Sarp’ın o yaştaki yaşam sevinci?" notunu düşerken, Aylin Kontante ve Uğur Bilgin ise fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 17

Menderes Samancılar

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
Birçok filmde başrol oynayan Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 18

Menderes Samancılar

Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 19

Fazıl Say

"Ankara 1975"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 20

Fazıl Say

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 21

Hüsnü Şenlendirici

"35 Yıl sonra aynı yerde... Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 22

Hüsnü Şenlendirici

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 23

Behzat Uygur

"Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 24

Behzat Uygur

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 25

Cüneyt Arkın

"İstanbul Koyu 1960’lı yıllar"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 26

Cüneyt Arkın

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 27

Bige Önal

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Rüyalarda buluşalım" mesajını yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 28

Bige Önal

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 29

Nesrin Cavadzade

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 30

Nesrin Cavadzade

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 31

Fazıl Say: 1970, Ankara, ilk vesikalık

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 32

Fazıl Say

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 33

Merve Çağıra: (sağdaki ben) ve kuzenim Zeynep

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 34

Merve Çağıran

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 35

Jennifer Garner

Şimdi 48 yaşında olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, saç modelinin kötü olduğuna vurgu yaptı ve şimdiki kuaförüne minnettar olduğunu dile getirdi. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 36

Jennifer Garner

Garner, "Bazen 8 dolarlık saç kesimi işe yarıyordu, ama bazen de hiç iyi olmuyordu" şeklinde esprili bir çocukluk paylaşımı yaptı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 37

Jennifer Aniston

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 38

Jennifer Aniston

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 39

Gigi Hadid

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 40

Gigi Hadid

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 41

Miranda Kerr

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 42

Miranda Kerr

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 43

Kariyerine 7 yaşında başlayan ve şimdi 27 yaşında olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez 10 yaş halini sosyal medyada paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 44

Selena Gomez

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 45

Dua Lipa

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 46

Dua Lipa

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 47

Josephine Skriver

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 48

Josephine Skriver

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 49

Cara Delevingne

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 50

Cara Delevingne

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 51

Miguel Herran

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 52

Miguel Herran

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 53

Yılmaz Erdoğan, küçük kardeşi Deniz Erdoğan ile çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 54

Yılmaz Erdoğan ve küçük kardeşi Deniz Erdoğan

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 55

Çukur dizisinde Cumali Koçavalı karakterine hayat veren Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 56

Memili fotoğrafın altına "Yıllar yıllar önce, kuzenler. Beni bul" notu düştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 57

Ünlü şarkıcı Göksel, okul yıllarına ait yıllık fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 58

Göksel

"Çocukluk fotoğraflarım hep kısa saçlı... O sıralar en sevmediğim soru; kız mısın, oğlan mısın?"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 59

Ebru Gündeş

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 60

Ebru Gündeş

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 61

Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafa, "Çocukken iki kere kaçmıştım da ben evden; ilkinde dünyada oynarken bulmuşlardı, ikincisinde ise hala aramaktalar" notunu düştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 62

Mustafa Üstündağ

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 63

Daha önce okul yıllığı da ortaya çıkan Göksel Göksel şöyle anlatılmıştı:
"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 64

Mazhar Alanson

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 65

Mazhar Alanson

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 66

Ezgi Mola

Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle beyazperde de boy gösteren Mola, daha önce de çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 67

34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 68

Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 69

Eda Ece 

"Annemin evinde ilkokul fotoğrafımı buldum"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 70

Eda Ece

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 71

Merve Boluğur

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 72

Merve Boluğur

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 73

BÜLENT İNAL

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 74

İnal fotoğrafa şu mesajı yazdı: Yıl galiba 1984-85 Üsküdar Örnek Mahallesi Örnek İlkokulu. Ayakta sağdan ikinci. Vay be. Tüm arkadaşlara selamlar. Sevgiyle anmak isteyeceğim bir öğretmenim olmasını çok isterdim. Fakat olmadı. Bütün ilkokul hayatım boyunca neredeyse her gün bizi dövdü. Kafamızı tahtaya vurarak tokat atarak cetvelle sopayla. Bir bahane arardı hep dövmek için. Bazen sorular sorardı tek tek döverdi bazen de bütün sınıfı bir bahaneyle sıra dayağından geçirirdi. İlkokul bitince ailelerimize haber yollamıştı okutmanıza gerek yok bişey olmaz bunlardan diye. Dışarıda onu görünce arabaların altına saklanan arkadaşlarım vardı. Adı bizde kalsın. Torunları vardır ailesi vardır onları üzmeyelim. Neyse. Çocukluğum güzel bir mahallede güzel insanlarla geçti. Örnek mahallesine selam olsun.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 75

İnal, daha önce ise kardeşleriyle çocukluk yıllarına ait çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına yükleyerek, "Abim, ablam, ben..." yazmıştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 76

Deniz Çakır

"Seni çok özledim"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 77

Deniz Çakır

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 78

Ezgi Mola

"Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (Belim ağrımaya başladı)
Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 79

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, yeni projelerinden 'Dans Et'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Klipte, sanatçının ailesine ve çocukluğuna ait görüntüler yer alıyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 80

Hayko Cepkin’in geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan yeni projesi ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’, listelerde en üst sıralarda yer alırken, projenin ilk klibi ‘Kabul Olur’ şarkısına çekilmişti.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 81

Ahu Yağtu 

""O yasta kiz kiza dans vardi. Stilimden tabi ki de odun vermedigim yillar... Ha o zamanlarin bir ritueli olarak o sac ortadan cat diye kesilmis ve delik kalmis"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 82

Projenin ikinci klibi ise ‘Dans Et’ şarkısına çekilirken, yarın ilk kez yayınlanacak klipte sanatçının ailesine ve çocukluk yıllarına ait enstantanelerin yanı sıra 70’li yılların İstanbul’unun nostaljik görüntülerine yer verildi.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 83

Hayko Cepkin'in aile kavramını, iyi bir aile olabilmenin yükünü kendi penceresinden anlattığı şarkıda, bir annenin ve bir babanın, evladına duyduğu sonsuz sevgisi, fedakârlığı ve karşılıklı minneti müziğin güçlü dili kullanılarak ifade ediliyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 84

Klipte, Cepkin'in annesiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları yer alıyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 85

Russell Crowe

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 86

Russell Crowe

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 87

Cenk Tosun

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 88

Cenk Tosun ve ablası

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 89

Serel Yereli

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 90

Serel Yereli

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 91

Beste Kökdemir

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 92

Beste Kökdemir

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 93

Candan Erçetin

Candan Erçetin, Kıbrıs'ta 2 konser verdi. Ünlü sanatçıya konserde üzerinde çocukluk fotoğrafının bulunduğu bir pasta ile sürpriz yapıldı.

Üzerinde 3 yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz" dedi.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 94

Candan Erçetin

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 95

Seda Bakan

"Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 1990 Gebze"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 96

Seda Bakan

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 97

Muazzez Ersoy

Çocukluğu ve gençlik yılları Beyoğlu'nda geçen Muazzez Ersoy sosyal medyadan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 60 yaşındaki sanatçı paylaştığı fotoğrafı "Kasımpaşa" notuyla yayınladı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 98

Muazzez Ersoy

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 99

Meryem Uzerli

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabında  çocukluk fotoğrafını paylaştı.  

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 100

Uzerli daha önce ise ablası ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 101

Meryem Uzerli ve Canan Uzerli'nin ikiz kardeş gibi benzerliği dikkat çekti. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 102

Mazhar Alanson

Usta sanatçı Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 103

Mazhar Alanson

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 104

Gülse Birsel 

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde." 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 105

Büşra Develi

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 106

Büşra Develi

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 107

Dilan Çiçek Deniz

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 108

Dilan Çiçek Deniz 

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını, "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir’de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken.. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum... Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum. Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 109

Gigi Hadid

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 110

Gigi Hadid

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 111

Penelope Cruz

Hollywood'un İspanyol yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz'un doğum gününü, birlikte çekilmil çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 112

44 yaşındaki Penelope Cruz, kendinden iki yaş küçük kardeşine, "Seni seviyorum, doğum günün kutlu olsun kardeşim" notuyla kutlama yaptı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 113

Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'in çocukluk yıllarına ait bir kareyle nostalji yaşattı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 114

Solda sağa: Bella Hadid, Anwar Hadid, Olivia Perez, Gigi Hadid

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 115

Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 116

39 yaşındaki Kourtney, 38 yaşındaki kardeşi Kim’le fotoğrafına, “Daima en iyi arkadaşlar” notunu yazdı. Reality şov yıldızı olan Kardashian Kardeşler, şimdilerde dünyanın en ünlü ve en zengin kardeşleri arasında.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 117

Burak Kut 

"Çocuk yıldız döneminde, bu çocuktan artist olur galiba diye rahmetli babam tarafından çektirilen fotoğraf"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 118

Burak Kut

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 119

Demet Şener

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 120

Demet Şener

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 121

Perran Kutman

"Ilk fotoğraf yaş 22"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 122

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli, takipçilerini geçmişe götürerek bebeklik fotoğrafını yayınladı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 123

Meryem Uzerli

35 yaşındaki oyuncu daha önce de nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 124

Meryem Uzerli

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 125

Nusret Gökçe

"Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 126

Lady Gaga

Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan ve en son başrolde yer aldığı A Star Is Born filmiyle oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga’nın okul dönemi fotoğrafları ortaya çıktı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 127

Lady Gaga’nın okul arkadaşlarının yayınladığı fotoğraflarda, şimdi 32 yaşında olan ünlü sanatçının 13 yaşındaki halleri görülüyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 128

Platin sarısı saçlarıyla tanınan Lady Gaga’nın okul yıllarında koyu renk saçlı hali, şimdiki görünümünden oldukça farklı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 129

Gerçek adı Stefani Joanne Germanotta olan Lady Gaga, okul üniformasıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarında muzip bir öğrenci profili çiziyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 130

Gizem Karaca

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem iyi ki benim annem olmuş. Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 131

Gizem Karaca

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 132

Alvaro Morata

Chelsea takımı oyuncusuyken Atletico Madrid’e transfer olan Alvaro Morata, yeni transferini çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 133

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, çocukluk fotoğrafında Atletico Madrid formasıyla görülüyor. Morata, transferiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 134

Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen eşi Carla Bruni, sosyal medyadan eşinin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 64. yaş gününü kutladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 135

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da da konser veren Bruni, 2008 yılında evlendiği Sarkozy için, “Beni alkolik olmaktan o kurtardı. Hiç alkol kullanmıyor. Buna inanabiliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 136

Farah Zeynep Abdullah

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 137

Farah Zeynep Abdullah

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 138

Saadet Işıl Aksoy: 'Küçükken sarışındım' desem!?

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 139

Saadet Işıl Aksoy

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 140

CİVAN CANOVA

Ünlü oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 141

Instagram'da perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yapan Civan Canova, 'TED Ankara Koleji' notuyla bu fotoğrafı yayınladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 142

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 143
Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 144

Kim Kardashian West ve Kourtney Kardashian

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 145

Winnie Harlow

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 146

Winnie Harlow

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 147

PARIS HILTON

Paris Hilton kardeşi Nicky Hilton ile birlikte çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 148

Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 149

Azra Akın

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 150

Azra Akın: Son günlerde rastladığım babamın çektiği bir karem

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 151

Kit Harington

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 152

Kit Harington

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 153

BEYONCE

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bira kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'dan 120 milyon takipçisi olan ünlü yıldız kısa sürede 3.5 milyon beğeni aldı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 154

Bağdat şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, Instagram hesabından okul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Çelik'in fotoğrafına, "Çoraplardan belli", "Çoraba bakmadan yanağındaki elinden farkettim çünkü hala zaman zaman aynı duruş var", "Hayatta bulamam dedim ama hemen tanıdım demekki insanlar değişmiyor", "Çoraplara ve bakışa bakarak buldum", "Çorap mı onlar ben tayt gibi gördüm buldum, o zaman da tayt varmıydı diye düşündüm" gibi dikkat çeken yorumlar yapıldı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 155

Teoman "Büyüyünce Elvis olacağım" notuyla 13 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 156

Teoman

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 157

Çağla Şıkel Instagram hesabından 'Bu Çağla da burada dursun' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 158

Çağla Şıkel

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 159

AMİNE GÜLŞE

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 160

Demet Şener: 6 yaşındaki ben

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 161

Demet Şener

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 162

Aslı Enver

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi "2000... Pilav günü" notuyla yayınladı.

Bu paylaşımla birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 163

Ünlü müzisyen İskender Paydaş, henüz 9 yaşındayken kız kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 164

Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & kardeş... Sene 1976 sanırım" notunu düştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 165

İLBER ORTAYLI

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1979 yılında, 32 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Insagram hesabından paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 166

Ortaylı’nın, "Gençlik, Ankara, 1979" notunu düştüğü fotoğrafı, binlerce beğeni, yüzlerce de yorum aldı.

Ortaylı’nın takipçileri, ünlü tarihçi için, “karizmatik”, “yakışıklı” gibi beğeni ifadeleri kullandı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 167

MIRANDA KERR

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 168

Miranda Kerr

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 169

ÇAĞATAY ULUSOY

Netflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini not düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 170

Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 171

NUSRET GÖKÇE

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 172

TARKAN

Megastar Tarkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm
Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu yazdı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 173

İREM DERİCİ

"Çünkü ben de küçüktüm..."

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 174

İREM DERİCİ

Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana “Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye” dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle. Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi’ kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" mesajıyla yayınlamıştı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 175

GONCA VUSLATERİ

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 176

NUSRET GÖKÇE

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 177

ÇAĞLA ŞIKEL

"En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar"

(Fotoğraf: Şıkel sol başta)

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 178

ECE DİZDAR

Son olarak Fi ile Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan ve şu sıralar Yutmak isimli oyunla seyirci karşısına çıkan Ece Dizdar, sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi görücüye çıkardı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 179

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı."  

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 180

ŞAHAN GÖKBAKAR

22 Ekim'de 38 yaşına giren oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önceki fotoğrafı paylaştı. Altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdığı fotoğrafına, "Hiç değişmemişsin" benzeri yorumlar yapıldı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 181

BEYAZIT ÖZTÜRK

O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Öztürk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 182

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu, Gönülçelen, Kaderimin Yazdıldığı Gün ve Sevda'nın Bahçesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu altına "Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 183

NEBAHAT ÇEHRE

74 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından 17 yaşındaki fotoğrafını #TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketiyle yayınladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 184

Usta oyuncunun 57 yıl önce çekilen pozuna beğeni yağdı. Fotoğrafı gören takipçilerden, “Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz” yorumları geldi.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 185

RODA IRMAK KALKAN

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 186

Yarışmayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Irmak fotoğrafın altına Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003) notu düştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 187

RYAN REYNOLDS

Son olarak Deadpool 2 filmiyle beyazperde de boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Ryan Reynolds 42. yaşını kutluyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 188

Blake Lively ile evli olan Reynolds sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kare yayınladı. Babasıyla birlikte pasta üflerken çekilen karesini paylaşarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü yıldızın yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 189

ADELE

90'lı yılların ünlü pop grubu Spice Girls (Baharat Kızlar) hayranı olan İngiliz şarkıcı Adele, grubun yıllar sonra tekrar bir araya gelmesini çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 190

Şimdilerde dünya çapında hayranları nolan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı olan Adele, duvarlarında Spice Girls posterleri olan odasında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 191

BÜŞRA DEVELİ

Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 192

BÜŞRA DEVELİ

Meslektaşı Burak Deniz'le bir süre birliktelik yaşayan 25 yaşındaki Develi geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 193

Murat Boz

Murat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 194

38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 195

Hadise

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 196

Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 197

Ezgi Mola

Oyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 198

Ezgi Mola

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 199

Demet Özdemir

Erkenci Kuş'ta başrolde olan Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 200

26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 201

Tam adı Beyonce Giselle Knowles-Carter olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, dün 37’inci yaşına girdi. Tüm hayranlarının yanı sıra bir numaralı hayranı olan annesi Tina Knowles Lawson da Beyonce’nin doğum gününü kutladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 202

Lawson, kızının doğum günü şerefine, henüz dört aylıkken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Sana karşı olan heyecanımı ve kapsayıcı sevgimi hiçbir zaman kontrol altına alamadım, ilk göz ağrım. Bazen dünyadaki bunca insan arasından Tanrı tarafından senin annen olarak seçildiğime inanamıyorum” notunu yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 203

MERT FIRAT

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 204

Öğretmeni tarafından paylaşılan fotoğrafta, kep takan Mert Fırat'ın uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 205

DUA LIPA

Şarkıcı Dua Lipa çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasına taşıdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 206

22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız fotoğrafta çocukluk arkadaşı Nita Riza ile birlikte görülüyor. 

(Fotoğraf: Lipa en sağda)

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 207

FERGIE

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Fergie,  sosyal medyadan eski bir fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 208

Fotoğraf, 43 yaşındaki Fergie'nin 15 yaşındaki halini yansıtıyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 209

Türkiye ve tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Ursula Corbero sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 210

URSULA CORBERO

28 yaşındaki oyuncu daha önce ise yayınladığı bebeklik karesini "Seni seviyorum anne"notuyla paylaşmıştı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 211

İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından La Casa De Papel'in 3. sezonunun 2019’da seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 212

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilikleri olan Ceyda Düvenci, geçen sene dünyaya gelen oğulları Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 213

Ceyda Düvenci oğlu Ali ile kendi bebeklik fotoğrafını paylaşarak aradaki benzerliği gözler önüne serdi. Bazı takipçileri Ali bebeği annesi Ceyda Düvenci'ye benzetirken, bazıları ise baba Bülent Şakrak'a benzediği yorumlarını yaptı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 214

PINAR ALTUĞ

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" notuyla Instagram'dan görücüye çıkardı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 215

PINAR ALTUĞ

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 216

OKTAY KAYNARCA

Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 217

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, daha önce de 17 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Nazım Hikmet Ran’a ait ‘Yaşamaya dair’ şiiriyle hesabına yüklemişti.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 218

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyor. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 219

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel Instagram hesabından "Küçük çağla’nın en büyük hayali balerin olabilmekti ama hayallerinden de güzel bi hayatı olabileceğini nerden bilebilirdi ?... Şükürler olsun 
dünüme
bugünüme
yarınıma ...
Çocukluğumun geçtiği yıkılan Atatürk kültür merkezindeki mutlu günlerimden" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. 



Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 220

ÇAĞLA ŞIKEL

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 221

MERT FIRAT

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 222

Fırat fotoğrafın altına 'Kadıköy 1988' notunu düştü

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 223

Özge Borak

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 224

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, çocukluk karesini, ""Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin... İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 225

Hülya Avşar

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 226

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Avşar kareye, "Tombik Hülya" notunu düştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 227

SEFA DOĞANAY

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olarak adını geniş kitleleren duyuran ve son dönem yaptığı Canan Karatay taklitleriyle gündemde olan Sefa Doğanay sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 228

Kendisini ünlü manken Didem Soydan'a benzeten Doğanay, paylaşımına "Küçükken Didem Soydan'mışım" yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 229

ÖZGE BORAK

Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı. Borak fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 230

NUSRET GÖKÇE

Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen ve son olarak ABD-Miami'de restoran açarak dünyaca ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı. 


Takipçilerine nostalji yaşatan Nusret, fotoğrafını "Hayat Üniversitesi yaş 15" notuyla paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 231

NUSRET GÖKÇE

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 232

AZRA AKIN

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 233

AZRA AKIN

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 234

KIRSTEN DUNST

ABD’li oyuncu Kirsten Dunst’ın 1995 yılında Ron Davis tarafından çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 235

Çocuk oyuncu olarak ünlenen Dunst, 1995 yılında People dergisi tarafından dünyanın 50 güzel insanı sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. 1994 yılında henüz 12 yaşında Interview with the Vampirela yakaladığı başarıya, aynı yıl rol aldığı Little Women filmindeki uçarı Amy rolündeki başarısı da eklenince henüz bir çocukken ünlendi. Bir yıl sonra Robin Williams’la birlikte çocuk macera filmi Jumanji’de rol aldı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 236

IRINA SHAYK

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Rus modey Irına Shayk'ın (32) 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 237

Henüz 16 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen Shayk değişimi ile şaşırttı. Modelin yıllar içinde hiç estetik yaptırmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 238

RIHANNA

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 239

Barbados'lu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ri-Ri sosyal medya hesabında takipçilerini geçmiş yıllara götürerek çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. 

30 YAŞINDA 30 FOTOĞRAFLA RIHANNA

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 240

Britney Spears

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 241

Britney Spears

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 242

Eminem

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 243

Eminem

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 244

Donald Trump

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 245

Donald Trump

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 246

Gülse Birsel

"Annem ve ben, Beşiktaş’ta Serencebey Parkı’nda. Doğduğum semt Beşiktaş ve hala hastasıyım..."

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 247

Gülse Birsel

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 248

 Rıza Kocaoğlu

Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle yıldızı parlayan Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 249

Annesi ve kardeşiyle çekilmiş bir karesini yayınlayan 39 yaşındaki Kocaoğlu, fotoğrafa "Anneler Günün kutlu olsun canım Anam" notunu yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 250

Levent Özdilek

Oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı. Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla takipçilerine nostalji yaşattı.

Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 251

Özdilek, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterine hayat verdi.

(Fotoğraf soldan sağa: Ozan Akbaba, Levent Özdilek,  Yunus Emre Yıldırımer)

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 252

Doğa Rutkay Kamal

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait oyuncak ayısı Mişa'yı ve onun hikayesini anlattı. Doğa Rutkay paylaştığı çocukluk yıllarına ait fotoğrafla anılarını canlandırdı.

Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 253

Doğa Rutkay Kamal

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 254

Tolga Çevik

Tolgshow gösterilerine devam eden Tolga Çevik, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Çevik paylaşımının altına, "1975 Yaz Kreasyonu... Hep Sanat hep Feşınnn..." mesajını yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 255

Tolga Çevik

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 256

Prens Harry (33) ile evlilik hazırlığında olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın (36) 11 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.  

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 257

Çocukluk videolarında topluluk önünde şarkı söyleyip dans ederken görülen Markle için İngiliz basınında, “Oyunculuk potansiyelini daha o zamandan göstermiş” yorumu yapıldı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 258

19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan düğünle kraliyet ailesinin gelini haline gelecek olan Markle’ın 1993 yılına ait görüntüsünde bir yaz okulundayken yaptığı sahne şovları yer alıyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 259

Markle'ın mikrofon karşısındaki rahat tavırları dikkat çekiyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 260

Videoda ayrıca Markle’ın arkadaşlarıyla birlikte, en sevdikleri öğretmenlerine teşekkür plaketi verdikleri de görülüyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 261

İngiliz basının sıkı takip altında tuttuğu Markle'ın hayatını anlatan belgeselin yanı sıra Prens Harry ile aşkını konu alan  ‘Harry & Meghan: The Royal Love Story’ adında bir de film çekildi.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 262

Ata Demirer

45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1991 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 263

Ata Demirer

Ata Demirer'in 26 yıl önce zayıf olması dikkat çekti.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 264

İrem Derici 

25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine,  "Çok değişmiş miyim?"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 265

30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 266

Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düşmüştü..

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 267

Blake Lively

TV ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively'nin 15 yıl önce lisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 268

2002-2003 Burbank Lisesi yıllığında yer alan fotoğraflarda; Lively'nin 30 yaşına kadar fiziksel olarak pek değişmediği görülüyor. Uzun sarı saçlarından o yıllarda da vazgeçmeyen ünlü oyuncunun, burnunun estetiksiz hali de dikkat çekiyor. 


Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 269

Amigo kız takımı ve öğrenci birliğinde görev yapan liseli Blake'in çok sosyal bir öğrenci olduğu görülüyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 270

DERYA ŞENSOY

Derya Baykal, 28 yaşına giren kızı Derya Şensoy'un doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Baykal, "Küçüğüm İyi ki doğdun... mutlu sağlıklı başarılı yılların olsun... Seni çoookkk seviyorummmm" notuyla Şensoy'un yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 271

DERYA ŞENSOY

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 272

SAADET IŞIL AKSOY

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 273

34 yaşındaki oyuncu çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabından, "Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.." mesajıyla yayınladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 274

BURAK SEVİNÇ

Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 275

30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 276

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU


Şarkıcı Kenan Doğulu, DJ kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan birlikte çekildikleri çocukluk karesini paylaşarak kutladı. Kenan Doğulu kardeşi için şu ifadeleri kullandı: "Ömür boyu dostluk, hayat boyu güven, sonsuz bir sevgi... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslanların aslanı canım ağabeyim. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun."

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 277

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 278

BARIŞ MANÇO

19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 279

BARIŞ MANÇO

Usta sanatçının birçok hayranı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Manço'nun çocukluk fotoğraflarını doğum gününde yeniden gündeme getirdi. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 280

BARIŞ MANÇO

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 281

NUR FETTAHOĞLU

Son olarak Çi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından çocuklu fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 282

Nur Fettahoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafın altına 'Bir zamanlar sevimliymişim' notu yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 283

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yılmaz  araya bir de eskilerden bir fotoğraf sıkıştırdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 284

Cem Yılmaz bu fotoğrafı “Cem abin de liseliydi…1987 Airport disco galiba. Kazakların kotun içine sokulduğu dönem” notuyla paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 285

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği lüks saat ve Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisiyle gündeme gelmişti.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 286

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 38 yaşındaki Düzyatan'ın merak edilen çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 287

OLCAY ŞAHAN

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen futbolcu Olcay Şahan, doğduğu yerin takımının alt yapısında forma giydiği dönemden bir fotoğrafı yayınladı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 288

Milli forma için Türkiye'yi tercih eden ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'da futbol kariyerine devam eden 30 yaşındaki Şahan, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk karesine, "Ben çocukken" notunu yazdı. 

Öte yandan Şahan'ın arkasından kulak işareti yapan çocukluk arkadaşı ise Almanya bölgesel lig takımlarından Uerdingen'de futbol hayatına devam ediyor. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 289

İstanbullu  Gelin'in Fikret Boran' Salih Bademci okul yıllarından bir kare paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 290

Bademci paylaşımın altına şu notu düştü: Uzun, uzun zaman önce... Müziğin beni nasıl gülümsettiğini hatırladığım yıllardan

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 291

Sıla Gençoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 292

Sıla fotoğrafın altına şu notu düştü: Eğitim, kişisel gelişimin en mühim mihenk taşlarındandır. Öğretmek için ömürlerini adayan tüm öğretmenlerimizin güzel gününü kutluyorum. ( Tavşan olduğumu iddia ettiğim yıllar. Çemberin yine dışındayım.)

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 293

Tamer Karadağlı 

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk fotoğrafını, "Tamer 10 yaşında.." mesajıyla yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 294

Tamer Karadağlı

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 295

Nusret Gökçe 

Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe Amerika’daki ilk şubesini açtığı Miami’den 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 296

Nusret paylaşımın altına şu notu düştü:
"1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan ... Ve karşınızda bir dünya markası ..Hepimizin markası hepimizin başarısı...🔪

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 297

Serenay Sarıkaya

Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali dizinin yeni sezonu Çi'nin başlmasıyla gündeme geldi. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 298

Serenay Sarıkaya

26 yaşındaki oyuncunun çocukken çekilen karesinde bir balkonda masanın üzerinde oturarak poz verdiği görülüyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 299

Demet Akbağ

Usta sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından nostalji yaptı. Çocukluk yıllarına ait kareyi paylaşan Akbağ, o fotoğrafa şu mesajı yazdı: "Pastayı kesen sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki. Ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel pastası. En solda da halamın kucağından bakan kuzenim"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 300

Demet Akbağ

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 301

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 302

Rıza Kocaoğlu

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 303

Ata Demirer

Sosyal medya hesabından paylaştığı mizah içerikli fotoğraflarla dikkat çeken Ata Demirer, bu defa takipçisi tarafından gönderilen bir kareyi yayımladı.

Demirer, 80’li yıllarda çocukken yaşadığı Bursa’da çekilmiş fotoğrafta, arka tarafta şortlu bir şekilde görülüyor.

45 yaşındaki oyuncu, bu kareye, "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı, sağolsun. 80’ler Bursa’sı. Akbıyık mahallesi. Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi?" notunu düştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 304

Ata Demirer

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 305

Behzat Uygur 

Instagram'dan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaşan usta aktör Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, "İzmir Atatürk stadı 1974 Zafer kupası.. babamın oyunu olduğu için yerine gol kralı kupasını Cemil Tura'na ben vermiştim..Dönemin Efsane İzmir büyükşehir bel başkanı İhsan Alyanak,ben,Cemil abi.." mesajını yayınladı.  

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 306

Behzat Uygur

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 307

Zeynep Kankonde

Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafının kendisine ait olduğuna inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 308

Zeynep Kankonde

Çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıkınca Kankonde karşılaştırmalı bir fotoğraf yayınlayarak şu notu düştü: 

"Niye yapıyorsunuz bunu? TUNCAY AKÇA tatlılığı.
İnanamayanlar için kendimi etiketledim ya."

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 309

Zeynep Kankonde

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 310

Metin Hara

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmişti.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 311

Metin Hara

Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 35 yaşındaki Hara'nın fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 312

Meryem Uzerli

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve şu sıralar Cingöz Recai filminin heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 313

Meryem Uzerli

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 314

Beste Kökdemir

Oyuncu Beste Kökdemir, Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını, "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notuyla yayınladı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 315

Beste Kökdemir

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 316

Ezgi Mola

Son olarak 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminde rol alan Ezgi Mola, Instagram hesabından küçükken kardeşiyle birlikte çekilen bir karesini paylaştı. 34 yaşındaki Mola altına ise, 
"Sanırım kardeşime "sus ve gül yoksa seni yine cimciklemek zorunda kalırım" demişim.. Kuzuummm benim" notunu düştü. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 317

Ezgi Mola

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 318

Birce Akalay

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram sayfafından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay altına ise "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa; O doğuştan kırpıktı dersiniz" yazdı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 319

Birce Akalay

Ocak ayında Sarp Levendoğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Akalay, şu sıralar Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 320

Miley Cyrus

ABD’li pop şarkıcısı Miley Cyrus, yeni bir single hazırlığında. 24 yaşındaki şarkıcı, ‘Younger Now’ adlı single’ının kapağında kendi çocukluk fotoğrafını kullandı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 321

Miley Cyrus

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 322

Kraliçe II. Elizabeth

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 323

Kraliçe II. Elizabeth

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 324

John Kennedy

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 325

John Kennedy

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 326

Angela Merkel

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 327

Angela Merkel

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 328

Vladimir Putin

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 329

Vladimir Putin

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 330

Papa Francis

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 331

Papa Francis

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 332

Hillary Clinton

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 333

Hillary Clinton

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 334

George Bush Jr.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 335

George Bush Jr.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 336

Prens Charles

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 337

Prens Charles

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 338

Barack Obama

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 339

Barack Obama

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 340

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 341

Ünlü yapımcı, yıllar önce ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Ilıcalı, ağabeyi ile birlikte görüldüğü bu fotoğrafa, "Sol taraftaki ağabeyim, sağ taraftaki ben. #tbt'nin dibi" notunu yazdı.


1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, kulak burun boğaz uzmanı bir doktor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 342

Bensu Soral'ın ablası oyuncu Hande Soral (sağda), Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 343

30 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Bazı şeyler hiç değişmez notunu düştü"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 344

Sezen Aksu

Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu bugün 63’üncü yaşını kutladı. Sosyal medyada bazı kullanılar Aksu'nun çocukluk fotoğrafını paylaşarak doğum günü dileklerini iletti. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 345

Sezen Aksu

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 346

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 72 yaşındaki Şoray altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 347

Türkan Şoray

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 348

Çağla Şıkel (solda)

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 349

Çağla Şıkel

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 350

Kenan İmirzalıoğlu

1997 yılında Best Model of Turkey ve daha sonra Best Model of The World seçilerek kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önce ortaokul sıralarında çekilen bir pozu hayranları tarafından açılan sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 351

Kenan İmirzalıoğlu

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 352

Mehmet Günsür

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 353

Mehmet Günsür

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 354

Özge Özpirinçi

puhutv'den yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sıla karakterine hayat veren Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 355

31 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına ise şu notu düştü: "İlkokul 1'in ilk gunu! Akademik hayata karsi tavrim o gunden itibaren cok netti! Stresten yanagimda cikan ucugun izi durur hala! Hey gidi gunler... Saclarimi o kadar kisa kestirmisler ki (kesin bitlenmisimdir) ilkokul formami almaya gittigimde satis elemani hanfendi babama ve bana bakip erkek uniformalarina yonlendirmisti bizi. Cok uzulmustum ama simdi guluyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri iste..."

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 356

Oğuzhan Koç

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak çıkardığı 'Küsme Aşka' şarkısıyla şu sıralar müzik listelerinde ilk sırada yer alan Oğuzhan Koç 23 Nisan dolayısıyla sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı. 31 yaşındaki Koç, altına ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Aha bu da çocuk ben..! Ve künyem" notunu düştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 357

Oğuzhan Koç

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 358

Nusret Gökçe

Saltbae hareketi ve sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. 

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 359

Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 360

İlber Ortaylı

Tarih Profesörü İlber Ortaylı, Twitter hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 361

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan İlber Ortaylı, 21 yaşındaki halini gösteren fotoğrafı, "Gençlik. 1968. SBF" notuyla paylaştı. Bu kareye 5 bin beğeni geldi.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 362

Bengü

Şarkıcı Bengü, 38'inci yaş gününde sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabından kardeşi Banu ile çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşan Bengü, "İyi ki doğmuşum ben, iyi ki böyle güzel ailem var" notunu yazdı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 363

Bengü

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 364

Aleyna Tilki

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde Hülya Avşar'a "Annem, beni star gibi giydirirdi. Hep öyle baktı bana ben de kendimi star zannettim küçüklüğümden beri" diyen Aleyna Tilki'nin o günlerdeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 365

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde çocukluğunu şu sözlerle anlatmıştı: "Üç yaşındayken şarkı söylüyormuşum, ellerimi kanepenin üzerinde aşağı boşluğa uzatmışım. Annem de, "ne yapıyorsun" Aleyna demiş. Ben ise "anne onlar benim seyircilerim onlara elimi uzatıyorum" demişim. Sonra kendimi halının üzerine atmışım. Annemin tüyler diken diken olmuş"

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 366

Şebnem Ferah

Rock şarkıcısı Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü. Sanatçının doğum yılının 1972 olduğu belirtilen fotoğrafında okul numarasının ise 59 olduğu görülüyor.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 367

Şebnem Ferah

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 368

Tarkan

Sosyal medyada perşembe günleri yapılan “TBT” (eski fotoğrafların paylaşılması) akımına megastar Tarkan da uydu.

Tarkan, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Şu havalara, bakışlara bakın. Artist yaa" notunu yazdı.

Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 30 binden fazla beğeni aldı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 369

Tarkan

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 370

Fazıl Say

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı. Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından;
"Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 371

Fazıl Say

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 372

Caner Erkin

Futbolcu Caner Erkin ile dümyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 373

Son olarak rol aldığı Familya dizisi final yapan 31 yaşındaki Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 374

Justin Bieber

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 13 yaşındayken YouTube’da Scooter Braun tarafından keşfedildi. Şimdi 23 yaşında olan Kanadalı şarkıcı, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta o zamanlar nasıl göründüğünü hayranlarıyla paylaştı. Bieber’ın annesiyle olan siyah-beyaz fotoğrafı, henüz müzik kariyerine başlamadan kısa süre önce çekilmiş.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 375

Justin Bieber

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 376

Haley Joel Osment

1999 yılında vizyona girdiğinde tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Altıncı His (The Sixth Sense)' filminde dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis ile başrol oynayan küçük yıldız çok değişti. 28 yaşındaki Amerikalı Haley Joel Osment'ın son halini görenler tanıyamadı.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 377

Haley Joel Osment

Filmin yayınlandığı dönemde 12 yaşında olan Haley Joel Osment 'Altıncı His' filminde 'Cole Sear' karakterini canlandırıyordu.

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 378

Ajda Pekkan

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 379

Ajda Pekkan

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 380

Arda Turan

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 381

Arda Turan

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 382

Angelina Jolie

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 383

Angelina Jolie

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 384

Bengü

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 385

Bengü

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 386

Bruce Willis

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 387

Bruce Willis

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 388

Beren Saat

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 389

Beren Saat

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 390

Bergüzar Korel

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 391

Bergüzar Korel

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 392

Deniz Akkaya

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 393

Deniz Akkaya

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 394

Elçin Sangu

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 395

Elçin Sangu

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 396

Emre Aydın

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 397

Emre Aydın

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 398

Eser Yenerler

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 399

Eser Yenerler

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 400

Jennifer Aniston

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 401

Jennifer Aniston

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 402

Hazal Kaya

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 403

Hazal Kaya

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 404

Kenan İmirzalıoğlu

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 405

Kenan İmirzalıoğlu

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 406

Lady Gaga

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 407

Lady Gaga

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 408

Mehmet Ali Erbil

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 409

Mehmet Ali Erbil

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 410

Merve Sevi

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 411

Merve Sevi

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 412

Özge Özpirinçci

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 413

Özge Özpirinçci

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 414

Pelin Karahan

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 415

Pelin Karahan

Nil Karaibrahimgil'den nostaljik paylaşım - 416

Şener Şen