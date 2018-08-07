NTV

Nilay Cafer ile Gamze Erçel de modaya uydu (Ünlülerin havuz oyuncakları)

Geçen yıl olduğu gibi bu yaz da havuz/deniz oyuncakları ünlülerin favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da su oyuncaklarıyla keyif yaptıkları anları paylaşıyor. Son olarak Nilay Cafer ve Gamze Erçel de modaya uydu. İşte havuz/deniz keyiflerini sosyal medyadan paylaşan isimler...

  • 1

    Nilay Cafer
  • 2

    Gamze Erçel Yıldırım
  • 3

    Eşi Berfu Yıldız ile fotoğraf paylaşan Eser Yenenler: İlişkimizin yükü flamingoların omzunda...

  • 4

    Nagihan Karadere
  • 5

    Hande Subaşı
  • 6

    Irmak Ünal
  • 7

    Sıla

  • 8

    Alicia Keys

  • 9

    Britney Spears
  • 10

    Kourtney Kardashian
  • 11

    Emily Ratajkowski
  • 12

    Danielle Snyder
  • 13

    Lea Michele
  • 14

    Sara Sampaio
  • 15

    Chiara Ferragni
  • 16

    Reese Witherspoon
  • 17

    Alessandra Ambrosio
  • 18

    Jaime King
  • 19

    Alessandra Ambrosio
  • 20

    Lea Michele
  • 21

    Suki Waterhouse
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin