Nilay Cafer ile Gamze Erçel de modaya uydu (Ünlülerin havuz oyuncakları)
Geçen yıl olduğu gibi bu yaz da havuz/deniz oyuncakları ünlülerin favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da su oyuncaklarıyla keyif yaptıkları anları paylaşıyor. Son olarak Nilay Cafer ve Gamze Erçel de modaya uydu. İşte havuz/deniz keyiflerini sosyal medyadan paylaşan isimler...
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1Nilay Cafer
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2Gamze Erçel Yıldırım
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3
Eşi Berfu Yıldız ile fotoğraf paylaşan Eser Yenenler: İlişkimizin yükü flamingoların omzunda...
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4Nagihan Karadere
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5Hande Subaşı
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6Irmak Ünal
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7
Sıla
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8
Alicia Keys
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9Britney Spears
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10Kourtney Kardashian
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11Emily Ratajkowski
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12Danielle Snyder
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13Lea Michele
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14Sara Sampaio
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15Chiara Ferragni
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16Reese Witherspoon
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17Alessandra Ambrosio
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18Jaime King
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19Alessandra Ambrosio
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20Lea Michele
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21Suki Waterhouse