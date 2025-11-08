Nilperi Şahinkaya aşkını ilan etti: Sevgilisi Baturalp Bekar ile ilk poz

Öte yandan Nilperi Şahinkaya, 2019-2024 yılları arasında Emre Yusufi ile aşk yaşamıştı. Şahinkaya, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü…”