Nilperi Şahinkaya aşkını ilan etti: Sevgilisi Baturalp Bekar ile ilk poz
08.11.2025 15:02
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kısa bir süre önce Baturalp Bekar ile yeni bir aşka yelken açtı. Şahinkaya, sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı.
Birkaç ay önce annesi Meltem Vural'ı kaybeden ve zor günler geçiren Nilperi Şahinkaya, şimdilerde özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
37 yaşındaki ünlü oyuncunun yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşadığı öğrenildi. Önceki gün ilk kez görüntülendi.
Flört aşamasında olduklarını söyleyen ve bu durumun kendisine iyi geldiği belirten Nilperi Şahinkaya'dan aşk ilanı geldi.
AŞIKLARDAN İLK FOTOĞRAF
Şimdilerde yeni aşkın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, kural bozdu. Nilperi Şahinkaya, sevgilisiyle ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.
"KADEMELİ AYRILMAYA KARAR VERDİK"
Öte yandan Nilperi Şahinkaya, 2019-2024 yılları arasında Emre Yusufi ile aşk yaşamıştı. Şahinkaya, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü…”