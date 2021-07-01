Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'yla tatilde

"İYİ Kİ BENİM KIZIM"

Nazlı ile gurur duyduğunu belirten Nilüfer, "Kızım benim için hayatın anlamı. Hep ileriye bakmamı sağlayan ve beni genç tutan en büyük faktör. İyi ki var, iyi ki benim kızım" demişti.