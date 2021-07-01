Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'yla tatilde

Şarkıcı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile birlikte Bodrum'da tatile çıktı. Önceki gün annesi ile birlikte konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıyan Ayşe Nazlı'nın bir hayli büyümüş olduğu görüldü.

01.07.2021 - 09:04 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 09:05

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'yla tatilde - 1
Ünlü şarkıcı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile birlikte tatil sezonunu açtı. Anne-kız Bodrum'da tatile çıktı.
Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'yla tatilde - 2
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Nilüfer, 1999 yılında evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ile konakladıkları otelin plajında görüntülendi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Nilüfer, yakın arkadaşları ile uzun süre sohbet etti.

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'yla tatilde - 3

AYŞE NAZLI BÜYÜDÜ

Artık 20 yaşında olan ve plajda renkli bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Ayşe Nazlı'nın değişimi ise dikkatlerden kaçmadı.

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'yla tatilde - 4

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda 20 yaşındaki Ayşe Nazlı'nın annesi olmasının hayatının en doğru kararı olduğunu söylemişti.

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'yla tatilde - 5

"İYİ Kİ BENİM KIZIM"

Nazlı ile gurur duyduğunu belirten Nilüfer, "Kızım benim için hayatın anlamı. Hep ileriye bakmamı sağlayan ve beni genç tutan en büyük faktör. İyi ki var, iyi ki benim kızım" demişti.

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