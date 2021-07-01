Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'yla tatilde

01.07.2021 - 09:04 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 09:05
AYŞE NAZLI BÜYÜDÜ
Artık 20 yaşında olan ve plajda renkli bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Ayşe Nazlı'nın değişimi ise dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda 20 yaşındaki Ayşe Nazlı'nın annesi olmasının hayatının en doğru kararı olduğunu söylemişti.
"İYİ Kİ BENİM KIZIM"
Nazlı ile gurur duyduğunu belirten Nilüfer, "Kızım benim için hayatın anlamı. Hep ileriye bakmamı sağlayan ve beni genç tutan en büyük faktör. İyi ki var, iyi ki benim kızım" demişti.