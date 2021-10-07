Nirvana’nın eski bateristi Dave Grohl, Kurt Cobain’in ölümünü anlattı

“Cobain gitmişti, Seattle Havaalanı’ndaki ilk tanışmamızda bana elma ikram eden utangaç genç adam gitmişti. Olympia'da (Washington) küçük bir apartman dairesini paylaştığım sessiz, içine kapanık oda arkadaşım gitmişti. Her gösteri öncesi, her gece güzeller güzeli kızıyla kuliste oynayan sevgi dolu baba gitmişti. Hayal ettiğimden çok daha derin bir üzüntüye kapıldım” diye anlattı yaşadığı acıyı.

Grohl’un bu derin üzüntüsü, Kurt Cobain’in hala yaşadığının haberini öğrendiği bir telefon aldığında yerini bir rahatlamaya bırakmış. Çünkü Cobain 1994 yılında, 3 Mart’ta değil, 5 Nisan’da hayatını kaybetmişti.