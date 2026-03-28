Nisan ayında kaçırmamanız gereken 7 film
28.03.2026 10:05
NTV - Haber Merkezi
Nisan ayında birbirinden iddialı filmler vizyona girecek. "The Drama"dan Michael Jackson’ın hayatını konu alan "Michael"a kadar birçok film izleyiciyle buluşacak.
SUPER MARIO GALAKSİ FİLMİ
Mario'nun Mantar Krallığı'nın ötesine geçerek uzayda farklı galaksileri keşfettiği ve kozmik bir maceraya atıldığı hikayeyi anlatan filmin yönetmenliğini Aaron Horvath, Michael Jelenic üstleniyor. Film, 1 Nisan'da vizyona girecek.
THE DRAMA
Başrollerini Zendaya ve Robert Pattinson'ın paylaştığı “The Drama” filmi, düğünleri yaklaşan bir çiftin beklenmedik sırların ortaya çıkmasıyla yaşadığı krizi gözler önüne seriyor. Zendaya'nın Emma Harwood'a Pattinson'ın da Charlie Thompson'a hayat verdiği Kristoffer Borgli imzalı film, 3 Nisan'da beyaz perdede olacak.
PERDE
Özkan Çelik'in yönetmen koltuğunda oturduğu “Perde” filmi, Samet'in genel müdürlüğe terfi kutlamasıyla başlayan gece, bir anlık merak ve açık kalan bir perde yüzünden bambaşka bir kaosa sürüklenmesini ele alıyor. Tülin Özen, İpek Türktan, Cem Zeynel Kılıç'ın başrolleri paylaştığı film, 3 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.
GİZLİ AJAN
Kleber Mendonça Filho imzalı "Gizli Ajan" filmi, eknoloji uzmanı Marcelo, siyasi baskılar nedeniyle kaçak olarak yaşadığı yılların ardından yeni bir hayat kurmaya çalışırken yaşadığı zorlukları konu ediyor.
Bireysel bir kaçış öyküsünü dönemin politik atmosferiyle birleştiren filmde, Gabriel Leone, Wagner Moura, Maria Fernanda Candido rol alıyor.
Öte yandan En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadro kategorilerinde de Oscar adaylığı da elde eden filmin başrolü Wagner Moura, Altın Küre Ödülleri'nde dram dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak tarihe geçti. Wagner Moura, bu ödülü kazanan ilk Brezilyalı oldu.
"Gizli Ajan" filmi, 17 Nisan'da beyaz perdede olacak.
KREMLİN BÜYÜCÜSÜ
Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan "Kremlin Büyücüsü" filmi, 1990’ların başında Rusya’da, tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov’un, yükselen KGB ajanı Vladimir Putin’in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini ele alıyor.
Olivier Assayas'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Vladimir Putin'i Jude Law canlandırıyor. Kadrosunda Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen, Jeffrey Wright gibi isimlerin de yer aldığı film, 18 Nisan'da vizyona girecek.
MOTHER MARY
Başrollerini Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer'ın paylaştığı, David Lowery imzalı "Mother Mary" filmi; dünyaca ünlü pop yıldızı Mother Mary'nin tam da sahnelere geri döneceği konserinden kaçıp bir süredir görüşmediği eski dostu ve kostüm tasarımcısı Sam ile buluşması ve akabinde yaşananları konu ediyor.
Lowery’nin "bir pop gerilim" olarak tanımladığı, other Mary rolünde Anne Hathaway ve Sam rolünde Michaela Coel'in yer aldığı film, 18 Nisan'da sinemalarda olacak.
MICHAEL
Antoine Fuqua'nın yönettiği "Michael" filmi, 24 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Popun Kralı olarak bilinen ünlü müzisyen Michael Jackson'ın hayat hikayesini konu eden filmde, 2009'da vefat eden yıldız ismi gerçek hayattaki yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor. John Logan'ın senaryosunu kaleme aldığı filmde başrollerde Jaafar Jackson'a Colman Domingo ve Nia Long eşlik ediyor.