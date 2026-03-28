Nisan ayında kaçırmamanız gereken 7 film

Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan "Kremlin Büyücüsü" filmi, 1990’ların başında Rusya’da, tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov’un, yükselen KGB ajanı Vladimir Putin’in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini ele alıyor.

Olivier Assayas'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Vladimir Putin'i Jude Law canlandırıyor. Kadrosunda Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen, Jeffrey Wright gibi isimlerin de yer aldığı film, 18 Nisan'da vizyona girecek.

MOTHER MARY

Başrollerini Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer'ın paylaştığı, David Lowery imzalı "Mother Mary" filmi; dünyaca ünlü pop yıldızı Mother Mary'nin tam da sahnelere geri döneceği konserinden kaçıp bir süredir görüşmediği eski dostu ve kostüm tasarımcısı Sam ile buluşması ve akabinde yaşananları konu ediyor.

Lowery’nin "bir pop gerilim" olarak tanımladığı, other Mary rolünde Anne Hathaway ve Sam rolünde Michaela Coel'in yer aldığı film, 18 Nisan'da sinemalarda olacak.