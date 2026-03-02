Nişan sonrası kriz çözüldü. İrem Derici ve Melih Kunukçu barıştı. "Özür dilerim"
Kısa bir süre içerisinde evlenmesi beklenirken ayrılan şarkıcı İrem Derici ve sevgilisi DJ Melih Kunukçu barıştı. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran İrem Derici, bundan böyle ilişkilerini gözlerden uzak yaşayacaklarını belirtti.
Kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şarkıcı İrem Derici, uzun süredir aşk yaşadığı DJ Melih Kunukcu ile nişanlandıktan kısa bir süre sonra ayrılmıştı.
Ancak magazin gündemine bomba gibi düşen bu ayrılık kararı sadece bir hafta sürdü. Çift, aralarındaki sorunları aşarak yeniden barışma kararı aldı.
Müzik kariyerindeki 15’inci yılını geride bırakan Derici, barışma haberini sosyal medya hesabından nişanlısının fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Takipçileriyle olan şeffaf ilişkisine vurgu yapan sanatçı, "Bu kadar yıldır benden nefret eden de oldu, beni kalbine koyup destekleyen de... Ben hiçbir günümü sizden saklamadım; mutluluklarımı da kalp kırıklıklarımı da…" dedi.
Kendi davranışlarına yönelik de bir eleştiri yapan Derici, duygusal tepkilerini kamusal alanda yaşamasının pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi:
“15 senedir ünlü olduğumu tam olarak anlayamadım. O yüzdendir belki bu kadar ergen davranışlarım... Bana kraliçeler gibi davranan bir adamı, ev içinde halletmek yerine neden milyonlar önünde odak noktası haline getiriyorum? İşte haklıyken haksız olmak bu.”
Nişan törenlerinin hayatlarındaki en keyifli gün olduğunu hatırlatan ünlü şarkıcı, yaşanan gerginlikten dolayı aile büyüklerinden de af diledi. "Sonsuza kadar ergen bir kızınız var, sizin de kaderinize İrem düştü." diyerek esprili bir dille pişmanlığını belirten Derici, ilişkisini artık gözlerden uzak yaşama kararı aldığını açıkladı.
Bundan sonra ilişkisiyle ilgili sadece düğün veya bebek gibi büyük müjdeler olduğunda paylaşım yapacağını belirten şarkıcı, "İçten üzülen herkesten özür dilerim, mutlu olmamızı isteyen herkese 1000 katı mutluluk dilerim." sözleriyle açıklamasını bitirdi.