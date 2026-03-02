Nişan sonrası kriz çözüldü. İrem Derici ve Melih Kunukçu barıştı. "Özür dilerim"

Nişan törenlerinin hayatlarındaki en keyifli gün olduğunu hatırlatan ünlü şarkıcı, yaşanan gerginlikten dolayı aile büyüklerinden de af diledi. "Sonsuza kadar ergen bir kızınız var, sizin de kaderinize İrem düştü." diyerek esprili bir dille pişmanlığını belirten Derici, ilişkisini artık gözlerden uzak yaşama kararı aldığını açıkladı.

Bundan sonra ilişkisiyle ilgili sadece düğün veya bebek gibi büyük müjdeler olduğunda paylaşım yapacağını belirten şarkıcı, "İçten üzülen herkesten özür dilerim, mutlu olmamızı isteyen herkese 1000 katı mutluluk dilerim." sözleriyle açıklamasını bitirdi.