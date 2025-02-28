Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet’e göre niyet etmeden oruç tutulur mu?
Niyet, ibadeti bilinçli şekilde yerine getirme kararıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre, farz oruçlarda niyetin geceden ya da en geç imsak vaktine kadar yapılması gerekir. Bu zaman diliminde niyet edilmezse oruç geçerli sayılmaz ve kaza tutulması gerekir. Çünkü oruç, manevi değeri yüksek bir ibadettir ve ibadetin özü, kişinin bilinçli yönelmesini içerir.
NİYET ETMEDEN ORUÇ GEÇERLİ OLUR MU?Bazı mezheplerde nafile oruç için öğleye kadar niyet etme esnekliği bulunsa da farz oruçta bu kural geçerli değildir. Niyetin kalpten olması, sözle ifade edilmesinden daha önemlidir. İmsak vaktinden sonra kasten veya ihmalkârlıkla niyet getirilmezse o günün orucu sayılmaz. Bu durumda, kaçırılan o gün kaza edilmelidir. Manevi sorumluluğu yerine getirebilmek için niyet şartı ihmal edilmemelidir.
NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTMAK HANGİ DURUMLARDA KAZA GEREKTİRİR?
Farz oruçlarda niyet olmadan tutulan gün geçersiz sayılır ve kaza gerektirir. Ramazan orucunda, niyet geceden veya imsak vaktine dek yapılmalıdır. Bu vakit geçtikten sonra herhangi bir şekilde niyet getirilmediği halde oruç tutulsa bile ibadet tam kabul edilmez. Bu durumun temel sebebi, oruç ibadetinin bilinçli bir tercih olmasını gerekli kılan fıkhi hükümlerdir. Diyanet’in görüşüne göre, kasten veya unutularak niyet etmeden Ramazan orucu tutmak geçerli olmadığı için o günün sonradan kaza edilmesi zorunludur. Nafile oruçlarda ise bazı mezhepler, günün erken saatlerinde henüz yiyip içilmemişse niyet edilebileceğini belirtir. Fakat farz oruçlarda bu esneklik yoktur. Bu yüzden niyet etmeden oruç tutulursa kaza orucu kaçınılmaz olur.
NİYET ETMEDEN TUTULAN ORUÇ BOZULMUŞ SAYILIR MI?
Niyet getirilmeden başlanan farz oruç, teknik anlamda hiç başlamamış kabul edilir. Bu nedenle “bozulmak” yerine geçersiz bir oruç söz konusudur. İbadet niyetle anlam kazanır ve Diyanet’in de belirttiği üzere niyet, orucun temel şartlarındandır. Eğer imsak vaktinden sonra bilinçli şekilde niyet edilmediyse o gün oruç tutulmuş olsa dahi dinen makbul sayılmaz. Sonuç olarak niyet etmeden başlanılan oruç, sanki hiç niyet edilmemiş gibi olur ve o güne dair oruç bozulmamış değil, aslında hiç geçerli olmamış sayılır. Dolayısıyla bu durumda kaza tutmak gerekir. Böyle bir ibadette eksik kalan unsur niyet olduğundan, oruç geçersiz kategorisine girer ve yeniden telafi edilmelidir.
NİYET ETMEDEN TUTULAN ORUÇ İÇİN FİDYE GEREKİR Mİ?
Fidye, orucu sağlığı elvermeyen yaşlı veya kalıcı hastalar için söz konusu olan bir bedeldir. Niyet etmeden tutulan farz oruç ise sırf niyet eksikliği nedeniyle geçersiz sayıldığı için fidye ile değil, kaza ile telafi edilir. Diyanet’in açıkladığı hükümlerde, niyet edemeyecek sağlık durumunda olan kişiler dahi, eğer orucu bizzat tutmaya güçleri yetmiyorsa fidye verebilir. Ancak sağlıklı bir mükellefin, niyet etmeden tuttuğu orucun karşılığı fidye değildir. Çünkü asıl eksiklik, orucun temel şartı olan niyetin yerine getirilmemesinden kaynaklanır. Bu durumda yapılması gereken, şartlara uygun şekilde orucun kaza edilmesidir. Fidye uygulaması, başka bir mazeret türünü ifade eder.