Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet’e göre niyet etmeden oruç tutulur mu?

ORUCA SABAH NİYET ETMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

Nafile oruçlarda, sabah kalkıldığında henüz bir şey yenmemiş ve içilmemişse öğleye kadar niyet etmek bazı mezheplere göre mümkündür. Ancak farz oruç, özellikle Ramazan'da, sabah imsak vaktinden sonra niyet etmek geçerli sayılmaz. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı da farz oruçlarda niyetin vaktinde yapılması gerektiğini belirtir. Sabah kalkıldıktan sonra niyet edilse de eğer imsak vakti aşıldıysa farz oruç için geçerli bir niyet oluşmaz. Bu durumda o günün orucu nafile hükmüne de girmez, çünkü Ramazan sürecindeki ibadet farz olarak değerlendirilir. Sonuç olarak “sabah niyeti” yalnızca nafile oruçlarda sınırlı bir esnekliğe sahiptir. Farz oruç için niyetin geceden yapılması gerekir.





NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTARKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

NİYET ETMEDEN ORUÇ HANGİ DURUMLARDA FARZ SAYILIR?

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTAN KİŞİ NASIL TELAFİ EDER?

Farz oruçta niyet etmeden bir gün geçirildiğinde, teknik anlamda zaten geçerli bir oruçtan söz edilemez. Bu durumda kişi su içtiğinde “oruç bozuldu” denemez, çünkü niyet eksikliği orucu baştan geçersiz kılmış olur. Yine de orucu tutmak isteyen kişiye, vakti içinde niyet etmeyince ibadetin şartını yerine getirmemiş sayıldığı hatırlatılır. O gün, gerçek manada oruç yükümlülüğü yerine gelmediği için su içmek bozulma hükmünü değil, geçersiz olan orucun kaza edilmesi gerektiğini gösterir. Diyanet görüşlerine göre, niyet olmadan tutulan farz oruçlar geçerli değildir. Bu nedenle gün içerisinde içilen su, zaten başlamamış olan orucu etkilemez, ancak kaza borcu vardır.Genel fıkhi kaidelere göre niyet, ibadeti ibadet kılan bir unsurdur. Niyetsiz tutulan bir farz oruç, fıkhi anlamda “farz sayıldı” denemeyecek bir durumdur. Diyanet’e göre Ramazan orucu gibi farz ibadetlerde niyet, olmazsa olmaz şarttır. Dolayısıyla niyetin eksik olduğu hallerde, o oruç farz olarak kabul edilmez. Bazen bilinçli veya istem dışı nedenlerden dolayı niyet unutulabilir. Fakat niyetsiz oruç hiçbir durumda farz hükmü taşımaz ve mutlaka kaza edilmesi gerekir. Sadece nafile oruçlarda, belli saatlere kadar yeme içme olmamışsa niyet yapılabilir. Bu esneklik farz oruçlar için söz konusu değildir. Bu yüzden niyet etmeden tutulan oruç, farz sayılmaz.Farz veya vacip bir oruçta niyet getirmeden tutulan gün, geçerli bir ibadet sayılmaz. Bu nedenle kaza orucu şeklinde telafi yapılır. Kaza, kaybedilen farz veya vacip ibadeti sonradan yerine getirmeyi ifade eder. Diyanet fetvalarına göre, Ramazan’da niyet etmeden tutulan gün, o günün bitiminde artık geçmiş bir ibadet haline gelir. Dolayısıyla niyet eksikliği nedeniyle geçersiz kalan bu günü, daha sonraki bir zamanda uygun vakitte telafi etmek gerekir. Telafi esnasında da yine niyet yapılması şarttır. Orucun kabulü için niyetin zamanında ve bilinçli şekilde yapılması önem taşır. Kısaca, eksik kalan unsur olan niyet, kaza ile tamamlanır.