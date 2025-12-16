Noel Baba Türk mü? Antalya'dan dünyaya Noel Baba hikayesi
16.12.2025 16:52
Dilara Civelek
Noel Baba, vazgeçilemez bir figür olarak yıllardır nesillere aktarılıyor. Kimilerine göre pazarlama ürünü olarak düşünülse de gerçek Noel Baba'nın hikayesi Türkiye'de başlıyor.
HZ. İSA'NIN DOĞUŞU
Hz. İsa rivayete göre bugün Filistin sınırları içinde bulunan, Kudüs’ün 10 kilometre yakınlarındaki Beytüllahim şehrinde doğdu. Bir 25 Aralık akşamı, gökyüzünde onun doğumunu simgeleyen bir kuyruklu yıldız görüldüğüne inanılıyor. Hristiyanlar arasında hz.İsa'nın doğum tarihine dair bir çok iddia var. Noel yani Hz. İsa’nın doğum günü onun doğumundan 300 yılı aşkın bir zamandan sonra kutlanmaya başladı. Kimi rivayetlere göre hz.İsa 6 ocakta doğru kimi rivayetlere göre de bahar aylarıydı. Hatta hz. Meryem'in hurmaların olduğu zaman doğum yaptığına dahi inanılıyor.
Bazı bilgilere göre Noel Hristiyanların diğer inanışlardan üstün gelmeye çalışmak için özellikle tarih olarak konumlandırılığına inanılır. Pek çok uzmana göre bu tarihte kutlama yapılmasının nedeni Paganlar ve Roma tarafından kutlanan başka bayramların unutturulmaya çalışılması. 21 Aralık kış dönümü festivali Paganların, 25 Aralık’taki Işık Tanrısı Mithras’ın festivali ise Roma’nın bayramlarıydı.
ANTALYALI NOEL BABA
Noel Baba'nın kim olduğuna dair çeşitli rivayetler ve inanışlar bulunuyor. Dünya çapında en çok inanılan Noel Baba'nın Antalyalı Aziz Nicholas olduğuna inanılan efsanedir. Bu aziz 4. yüzyılda bugün Demre olarak bilinen bölgedeki Myra antik kentinde yaşadı. Nicholas buğday tüccarının oğluydu, ailesi oldukça varlıklıydı. Ailesini erken yaşta kaybeden Nicholas ailesinden kalan mirası hastalar, yaşlılar ve bakıma muhtaç kişiler için harcadı. Lüks bir yaşantı sürmek yerine Hz. İsa'nın “Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle” buyruğunu benimsedi.
Hayatını Tanrı'ya ve insanlara yardım etmeye adadı. Çizimlerde kutsal bir adam olarak tasvir edildi. Azis Nicholas hristiyanlık dinine mensuptu. Aziz Nicholaos'ı anma günü her yıl 6 Aralık'ta bayram olarak kutlanıyor. Bayram boyunca çocuklara hediyeler veriliyor. Böylece Aziz Nicholaos'ın yardımseverliği, kendini Tanrı'ya ve insanlara hizmete adayan kişiliği çocuklara dağıtılan hediyelerle özdeşleştiriliyor ve anılıyor.
VİKİNGLERLE ÜNLENDİ
Milattan Sonra 8. yüzyılda Vikingler, seyahatleri sırasında onun adını da yaydılar. Ona "Sint Klaas" diyen Hollandalı yerleşimciler, St. Nicholas'ı Kuzey Amerika'ya tanıttı. Dilden dile, kulaktan kulağa yayılan bu şöhret onu ilerde Noel Baba’ya dönüştürecekti. Ama daha öncesinde bir bayramın kahramanı olmasını sağladı. Hollanda, Belçika ve Almanya'nın bir bölümünde yüzyıllardır Aziz Nicholas (Sinterklaas) Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Aziz Nicholas'ın şöhreti öyle arttı ki, Avrupa'nın dört bir yanında ve başka birçok ülkede adına kiliseler inşa edildi.
AZİZ NİCHOLAS'IN MEZARI
Aziz Nicholaos’ın 6 Aralık 343 yılında, 65 yaşında öldüğü düşünülüyor. Haçlı Seferleri sırasında Bari'den gelen tüccarlar tarafından 20 Nisan 1087'de kemikleri çalınarak Bari'ye götürülen Noel Baba'nın kemikleri bazilikaya gömülü. Aziz Nikolaos'ın kemiklerinin bir kısmının ise hâlâ Antalya, Demre'de olduğu düşünülüyor. Noel Baba'dan geriye kalanlar, Antalya Müzesi'nde yer alıyor.
AZİZ NİCHOLAS ANIT MÜZESİ
St. (Aziz) Nicholas Kilisesi, Bizans sanat tarihinin önemli bir anıtı olarak, mimari üslubu ve süslemeleriyle Orta Bizans döneminin en seçkin örneği kabul ediliyor. MS 5. yüzyılda Myra’nın (Demre) Likya eyaletinin başkenti, Myra Başpiskoposunun da Anadolu’nun ikinci büyük din otoritesi olması, Aziz Nikolaos’ın ölümünden sonraki yıllarda şehrin saygınlığının artmasında büyük rol oynadı. Myra halkı, ölümünden sonra Aziz adına önce bir anıt, sonra da büyük bir bazilika inşa ettirdi. Myra’daki bazilika depremler ve şehre yapılan akınlar sonucu 8. yüzyılda büyük hasar görmüş, 9. yüzyılda ise kubbeli kilise olarak yeniden inşa edildi. Kilise 1923 yılına kadar ibadethane görevini sürdü. 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi Rumların bölgeden ayrılmasına neden oldu. Noel Baba Kilisesi, Antalya'ya bağlı Kaş ile Finike arasındaki Demre ilçesinde bulunuyor. Günümüzde ise Anıt Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.