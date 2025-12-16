Noel Baba Türk mü? Antalya'dan dünyaya Noel Baba hikayesi

Noel Baba'nın kim olduğuna dair çeşitli rivayetler ve inanışlar bulunuyor. Dünya çapında en çok inanılan Noel Baba'nın Antalyalı Aziz Nicholas olduğuna inanılan efsanedir. Bu aziz 4. yüzyılda bugün Demre olarak bilinen bölgedeki Myra antik kentinde yaşadı. Nicholas buğday tüccarının oğluydu, ailesi oldukça varlıklıydı. Ailesini erken yaşta kaybeden Nicholas ailesinden kalan mirası hastalar, yaşlılar ve bakıma muhtaç kişiler için harcadı. Lüks bir yaşantı sürmek yerine Hz. İsa'nın “Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle” buyruğunu benimsedi.

Hayatını Tanrı'ya ve insanlara yardım etmeye adadı. Çizimlerde kutsal bir adam olarak tasvir edildi. Azis Nicholas hristiyanlık dinine mensuptu. Aziz Nicholaos'ı anma günü her yıl 6 Aralık'ta bayram olarak kutlanıyor. Bayram boyunca çocuklara hediyeler veriliyor. Böylece Aziz Nicholaos'ın yardımseverliği, kendini Tanrı'ya ve insanlara hizmete adayan kişiliği çocuklara dağıtılan hediyelerle özdeşleştiriliyor ve anılıyor.

VİKİNGLERLE ÜNLENDİ

Milattan Sonra 8. yüzyılda Vikingler, seyahatleri sırasında onun adını da yaydılar. Ona "Sint Klaas" diyen Hollandalı yerleşimciler, St. Nicholas'ı Kuzey Amerika'ya tanıttı. Dilden dile, kulaktan kulağa yayılan bu şöhret onu ilerde Noel Baba’ya dönüştürecekti. Ama daha öncesinde bir bayramın kahramanı olmasını sağladı. Hollanda, Belçika ve Almanya'nın bir bölümünde yüzyıllardır Aziz Nicholas (Sinterklaas) Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Aziz Nicholas'ın şöhreti öyle arttı ki, Avrupa'nın dört bir yanında ve başka birçok ülkede adına kiliseler inşa edildi.

AZİZ NİCHOLAS'IN MEZARI

Aziz Nicholaos’ın 6 Aralık 343 yılında, 65 yaşında öldüğü düşünülüyor. Haçlı Seferleri sırasında Bari'den gelen tüccarlar tarafından 20 Nisan 1087'de kemikleri çalınarak Bari'ye götürülen Noel Baba'nın kemikleri bazilikaya gömülü. Aziz Nikolaos'ın kemiklerinin bir kısmının ise hâlâ Antalya, Demre'de olduğu düşünülüyor. Noel Baba'dan geriye kalanlar, Antalya Müzesi'nde yer alıyor.