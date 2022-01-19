Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu

Norveç Kralı 5. Harald ve Norveç Kraliçesi'nin 16 yaşındaki torunu Prenses Leah Behn, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu.

Haberler 19.01.2022 - 16:56

Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 1

Norveç Prensesi Leah Behn, 200 binden fazla takipçili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Instagram fenomeni haline geldi.

Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 2

Medya eğitimi alan 16 yaşındaki Prenses Leah Behn, Instagram'da daha çok moda ve makyaj paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 3

TikTok'ta paylaştığı videolarla onmilyonlarca izlenmeye ulaşan Norveç Prensesi, yayınladığı video ve fotoğraflarla yaptığı alışverişleri, annesi ve kızkardeşleriyle birlikte geçirdiği anları ve makyaj tüyolarını paylaşıyor.

Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 4

Kraliyette 6. sırada bulunan Leah Behn, TikTok'taki bir paylaşımda annesiyle ilişkisini Gilmore Kızları'ndaki Rory ve Lorelai Gilmore'un ilişkisine benzetiyor.

Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 5

İşte Norveç Prensesi Leah Behn'in Instagram paylaşımlarından bazıları...

Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 6
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 7
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 8
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 9
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 10
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 11
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 12
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 13
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 14
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 15
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 16
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu - 17

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