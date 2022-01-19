Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu

Haberler 19.01.2022 - 16:56
Norveç Prensesi Leah Behn, 200 binden fazla takipçili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Instagram fenomeni haline geldi.
Medya eğitimi alan 16 yaşındaki Prenses Leah Behn, Instagram'da daha çok moda ve makyaj paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekiyor.
TikTok'ta paylaştığı videolarla onmilyonlarca izlenmeye ulaşan Norveç Prensesi, yayınladığı video ve fotoğraflarla yaptığı alışverişleri, annesi ve kızkardeşleriyle birlikte geçirdiği anları ve makyaj tüyolarını paylaşıyor.
Kraliyette 6. sırada bulunan Leah Behn, TikTok'taki bir paylaşımda annesiyle ilişkisini Gilmore Kızları'ndaki Rory ve Lorelai Gilmore'un ilişkisine benzetiyor.
İşte Norveç Prensesi Leah Behn'in Instagram paylaşımlarından bazıları...