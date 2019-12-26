Norveç Prensesi Martha Louise'in eski eşi intihar etti

Norveç Kraliyet ailesinden Prenses Martha Louise'in 2017 yılında boşandığı yazar Ari Behn intihar sonucu yaşamını yitirdi.
AFP haber ajansına açıklama yapan Behn'in menajeri Geir Hakonsund, "Kalbimizdeki tüm üzüntüyle, en yakınları adına, Ari Behn'in kendi hayatına son verdiğini açıklamak zorundayım" dedi.
Norveç Kralı Harald ve Kraliçe Sonja adına yapılan açıklamada "Uzun bir dönem ailemizin önemli bir parçası oldu. İyi ve sıcak hatıralarımız hep bizimle olacak" denildi.
İskandinav ülkesinde tanınmış bir yazar olan Ari Behn ve Prenses Martha Louise'nin 2002 yılında başlayan birliktelikleri 5 yıl sonra boşanma ile bitmişti. 47 yaşında hayata vedan eden Behn ile Prenses Martha Louise dünyaya 3 kız getirmişti.
Ari Behn, 2017 Aralık ayında oyuncu Kevin Spacey'i kendisini taciz etmekle suçladı. Nobel Barış Ödülü konserinde gerçekleştiği iddia edilen elle taciz olayı ile ilgili Spacey açıklama yapmamıştı.
Ünlü yazar, 2018 yılında yayımlanan "Inferno" isimli son kitabında, ruh sağlığı problemleri ile kendi mücadelesini anlatmıştı.