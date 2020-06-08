Norveç Prensesi Martha Louise: Irkçılığın ne demek olduğunu siyahi biriyle flört ettikten sonra anladım

Norveç Prensesi Martha Louise, siyahi bir erkekle bir sene flört ettikten sonra beyazların üstünlüğünü savunan insanların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde düşüncelerine nasıl etki ettiğini anladığını belirterek, bu süreçten sonra ırkçılığı tam manasıyla kavradığını söyledi.

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08.06.2020 - 16:22

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir vatandaş George Floyd'un beyaz bir polis tarafından şiddete maruz kalarak öldürülmesinin ardından patlak veren protesto gösterileri hakkında sosyal medya hesabında uzun bir mesaj paylaşan Norveç Prensesi gündemle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.







Kendisini şaman olarak niteleyen siyahi bir iş insanı olan Durek Verrett ile olan bir yıllık ilişkileri hakkında konuşan Prenses Louise, yaşadığı çevre ve arkadaş ortamı sebebiyle daha önceden ırkçılığın bu kadar yaygın olduğunu bilmediğini, ırkçılığın ayrıntılarda gizli olduğunu söyledi.







Siyahi biriyle başlayan ilişkisi sonrası birçok arkadaşının partnerine güven duymadığını hatta bazı arkadaşlarının kendisiyle el sıkışmayı bile reddettiğini ifade eden Louise, "Basın, erkek arkadaşımın yalancı olduğunu, onun ailem için bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu yazdı. Bazı arkadaşlarım Durek'in beni ve paramı kullandığını iddia etti. Gazeteler erkek arkadaşımın hayatını araştırmadan yalan yanlış şeyler yazmaya başladı. Çünkü bu durum, şu andaki var olan sistemi destekliyor. İşte bu ırkçılık" diye yazdı.







Kendisinin ve erkek arkadaşının ölüm tehditleri aldıklarını ve bu ilişkiyle ailelelerine sürekli olarak utanç yaşattıklarını duyduklarını dile getiren Louise, "Irkçılık açık bir şekilde ayrımcılık yapmak değildir. Siyahi insanlara kötü davranmak ve onları öldürmek çok kolay. Irkçılık, Durek'ten utanan insanlarda gizli. Erkek arkadaşım nazik olduğu için kötü biri ilan ediliyor. Ona yaşam alanı bırakmıyorlar. İnsanlar ırkçı olmadığını düşünüyor ancak kendi ten renklerinden farklı hiç arkadaşları yok" ifadelerini kullandı.







Şu anda terapi uzmanı olarak görev yapan 48 yaşındaki Märtha Louise, Norveç Prensesi unvanından geçen sene feragat ederek kendi mesleğine yönelmişti. Louise, Norveç Kralı V. Herald ve Kraliçe Sonja'nın tek kızı ve en büyük çocuğu.

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