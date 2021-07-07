Norveç'teki sosyal medya yasası sonrası filtre tartışması

Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 11:44
Norveç'te sosyal medya fenomenlerinin fotoğraflarda yaptıkları düzenlemeleri beyan etmelerini gerektirecek yeni bir yasa yürürlüğe girecek. BBC'nin haberine göre yeni yasa, gençler arasındaki dış görünüş baskısını azaltma çabasının bir parçası olarak tüm sosyal medya platformlarındaki ücretli gönderileri kapsayacak.
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Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin "reklamcılıkta idealize edilen insanların" toplumda oluşturduğu baskıyı azaltmak olduğu belirtildi.
Açıklamada yasanın, "Rötuşlanmış veya başka şekilde manipüle edilmiş reklam görsellerindeki kişilerin vücutlarının şekil, boyut ve deri açısından gerçeklikten uzaklaştığında işaretleme görevi göreceği" belirtildi.
Norveç'teki Moss şehrinde yaşayan bir Instagram fenomeni Madeleine Pedersen (26) yeni düzenlemenin gençlerin gerçek dışı vücut imgeleri ile kendilerini karşılaştırmasına engel olacağını umuyor.
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Konuyla ilgili Birleşik Krallık, Fransa ve ABD'de de daha önce benzer önlemler alınmıştı.
Eylül 2020'de, Birleşik Krallık'tan bir meclis üyesi, "bir filtrenin veya değişikliğin kullanıldığını gösteren sosyal medya gönderileri"nde açıklama yapılmasını gerektiren bir yasa tasarısı önermişti.