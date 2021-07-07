Norveç'teki sosyal medya yasası sonrası filtre tartışması

Norveç'te beden algısı sorunlarını tetiklediği için sosyal medyaya özel bir düzenleme yapıldı. Artık fenomenler ve markalar, ticari amaçla yayınladıkları oynanmış, Photoshop uygulanmış görüntüleri belirtmek zorunda. Aksi takdirde suç işlenmiş sayılacak. Ülkedeki fenomenler yasaya ihtiyaç olduğuna ancak düzenlemenin yetersizliğine dikkat çekiyor.

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Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 11:44

Norveç'te sosyal medya fenomenlerinin fotoğraflarda yaptıkları düzenlemeleri beyan etmelerini gerektirecek yeni bir yasa yürürlüğe girecek. BBC'nin haberine göre yeni yasa, gençler arasındaki dış görünüş baskısını azaltma çabasının bir parçası olarak tüm sosyal medya platformlarındaki ücretli gönderileri kapsayacak.



Norveç'te sosyal medyada Photoshop kullandığını gizlemek suç sayılacak / Haber Detay- Tıkla Oku





Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin "reklamcılıkta idealize edilen insanların" toplumda oluşturduğu baskıyı azaltmak olduğu belirtildi.

Açıklamada yasanın, "Rötuşlanmış veya başka şekilde manipüle edilmiş reklam görsellerindeki kişilerin vücutlarının şekil, boyut ve deri açısından gerçeklikten uzaklaştığında işaretleme görevi göreceği" belirtildi.

Sosyal medyada ücretli tanıtım paylaşan influencer, oyuncu ve şarkıcılar dahil herkesi etkileyecek yasa Snapchat ve Instagram'da kullanılan filtrelerin yanı sıra vücut şekli ve boyutu gibi özelliklerde yapılan dijital değişiklikleri de kapsayacak. Peki ama sosyal medya fenomenleri bu yasa hakkında ne düşünüyor?

Norveç'teki Moss şehrinde yaşayan bir Instagram fenomeni Madeleine Pedersen (26) yeni düzenlemenin gençlerin gerçek dışı vücut imgeleri ile kendilerini karşılaştırmasına engel olacağını umuyor.

"Kendi bedeni ve yüzü ile ilgili güvensizlik yaşayan çok insan var" diyen Pedersen, Instagram ortamı nedeniyle bir dönem kendisinin de vücuduyla ilgili güvensizlik yaşadığını belirtiyor.

Pedersen, "En kötüsü de diğer kızların fotoğrafları üzerinde değişiklik yapıp yapmadıklarını bilmiyor olmaktı. Bu yüzden bu yasaya ihtiyaç var" diyor.

Eirin Kristiansen ise yeni yasanın doğru yönde bir adım olduğunu ancak üzerinde çok iyi düşünülmediğine inandığını belirtiyor. Kristiansen yasa için gerçekte bir iyileşme yaratamayacak olsa da kestirmeden bir soruna çare olma çabası gibi yorumunu yapıyor.

26 yaşındaki fenomen "Psikolojik sorunların nedeni filtrelenmiş bir fotoğraf değil ve reklamcıların böyle bir ibare eklemesi genç kız ve erkeklerin gerçek hislerini değiştirmeyecektir" yorumunu yapıyor.

Londra'da yaşayan sosyal medya fenomeni Em Clarkson, gördüklerimizi seçebilmemizin önemli olduğu görüşünde. 26 yaşındaki Em Clarkson, sık sık hiç dokunulmamış fotoğraflar paylaşıyor ve filtre ya da fotoğraf düzenleme uygulamalarının zararlarına dikkat çekiyor. Durumunun eskiden farklı olduğunu söyleyen Clarkson "16 yaşındayken Photoshop indirdim ve Facebook'ta bikinili fotoğraflarımı paylaşabileyim diye kendimi Photoshop'lamayı öğrendim. "Bu uygulamalar benim bedenimden dolayı mutsuz olduğum dönemde var olsaydı, yüzde 100 onları kullanıyor olurdum" diyor. Pedersen, "En kötüsü de diğer kızların fotoğrafları üzerinde değişiklik yapıp yapmadıklarını bilmiyor olmaktı. Bu yüzden bu yasaya ihtiyaç var" diyor.





YASA TEKLİFİ HAKKINDA



Insider sitesinin haberinde de Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığının Norveç parlamentosuna gönderdiği ilk teklifte "Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'ne göre "anoreksiyanın (yeme bozukluğu) genç kızlar arasında en yaygın üçüncü ölüm nedeni olduğuna" işaret edildi. Teklifte, "Gençler, diğer şeylerin yanı sıra reklam ve sosyal medya aracılığıyla iyi görünmeleri için büyük baskıya maruz kalıyor ve sergilenen modeller genellikle dijital olarak rötuşlanıyor. Bu, gençleri ulaşılması imkansız bir güzellik idealine maruz bırakıyor." değerlendirmesi yapıldı.



Ayrıca Bakanlık, "Kişilerin kendi görünümünde daha müdahaleci ve kalıcı değişiklikler yapma arzusuna karşı koymaları özellikle önemlidir." açıklamasında bulundu.

BENZER YASALAR ÖNERİLDİ Konuyla ilgili Birleşik Krallık, Fransa ve ABD'de de daha önce benzer önlemler alınmıştı. Eylül 2020'de, Birleşik Krallık'tan bir meclis üyesi, "bir filtrenin veya değişikliğin kullanıldığını gösteren sosyal medya gönderileri"nde açıklama yapılmasını gerektiren bir yasa tasarısı önermişti.





Yerel basında yer alan haberlere göre, şubatta Birleşik Krallık Reklam Standartları Kurumu, sosyal medya fenomenlerinin reklamlarda gerçekçi olmayan güzellik filtreleri kullanmasını yasaklamıştı.

Fransa 2017'de "bir modeli daha ince göstermek için dijital olarak değiştirilen herhangi bir ticari görüntüde 'sigara paketi tarzı' bir uyarı" olacağını bildiren yeni bir yasa açıklamıştı.



ABD Kongresi de yasa geçmemiş olsa da kısmen tüketicileri olumsuz vücut ideal mesajlarından korumayı amaçlayan Reklamda Gerçek Yasası'nı 2014'te duyurmuştu