NTV bayram ekranı:Bayramda evdeyiz... NTV’deyiz...

Bayramın 1. Günü

KUBAT İLE MÜZİK SAHNESİ BURAY

13 Mayıs Perşembe 22.15

Nerede o eski bayramlar demeyin... Pandemi nedeniyle özlediğimiz bayram kutlamaları NTV ile evinize geliyor... Buray, Fatma Turgut ve Ferman Akgül, Kubat ile Müzik Sahnesi’nde buluşuyor... Kubat ve sanatçı konukları türkülerden klasiklere en sevilen parçalarla kulaklarımızın pasını silmeye geliyor... Bayramda evdeyiz, NTV’deyiz…





Bayram boyunca Kubat, sanatçı dostlarını Kubat ile Müzik Sahnesi programında ağırlıyor. Programın ilk konuğu son dönemin en sevilen şarkı yazarı ve yorumcularından Buray...

2015 yılında hayatımıza giren, peş peşe yayınladığı albümler ve şarkılarla pop müziğin en sevilen isimlerinden biri haline gelen Buray, bayramda Kubat’ın konuğu oluyor.

Bir süre önce yeni albümü “Başka Hikâyeler”i yayınlayan Buray, hem yeni albümünden şarkılarla, hem de sevilen klasiklerle NTV’de olacak. Kıbrıs’lı olan Buray, Kubat’la birlikte bir Kıbrıs türküsü de yorumlayacak. İkili hem birlikte hem solo şarkılarıyla ekran başındakilere müzik ziyafeti sunacak.



Buray’ın konuk olduğu Kubat ile Müzik Sahnesi 13 Mayıs Perşembe saat 22.15’te NTV’de...