NTV bayram ekranı:Bayramda evdeyiz... NTV’deyiz...
Bayramda evdeyiz... NTV’deyiz... Birbirinden renkli isimler bayramı NTV’de kutluyor; Kubat ile Müzik Sahnesi, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ve Melda Yücel ile Hayatın Senin Elinde… Orkun Olgar ile; doğa, keşif ve adrenalini buluşturan Macerasever... Cüneyt Asan ve Adnan Şahin ile Halkın Mutfağı... Dilek Hanif ile Halkın Sanatı... Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gala Konseri… Prof. Dr. Kemal Sayar ile Yaşama Sanatı... Birbirinden lezzetli yemeklerle; Mutfağın Şefleri…
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11.05.2021 - 11:18
Bayramın 1. Günü
MACERASEVER ÜNLÜLER 13 Mayıs Perşembe 11.10
Orkun Olgar ile; doğa, keşif ve adrenalini buluşturan Macerasever’ Orkun Olgar, ünlü isimlerle maceradan maceraya koşuyor… Macerasever’in konuğu ünlü oyuncu Burak Özçivit…
Orkun Olgar, bayramda ünlü isimlerle macera peşinde... Burak Özçivit bu kez doğa dostu kimliğiyle ekrana geliyor. İstanbul'un saklı güzelliklerini birlikte keşfeden Orkun Olgar ve Burak Özçivit, Terkos’dan yola çıkıp mesafeleri UTV ve kano ile aşıyor.
Burak Özçivit’in konuk olduğu Macerasever, 13 Mayıs Perşembe günü saat 11.10’de NTV’de...
Bayramın 1. Günü
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile HAYATIN SENİN ELİNDE 13 Mayıs Perşembe 12.25
Sağlıklı, uzun bir hayat istiyoruz. Bunun tek bir yolu var; kendimize iyi bakmak… Sağlıklı bir hayat bizim elimizde. Peki bunun için ne yapıyoruz? Neleri doğru, neleri yanlış yapıyoruz? Bayramda sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Kilo kontrolü nasıl yapılmalı? Ruhen ve fiziken daha iyi olmak… Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için gerekenleri her Perşembe İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ve Melda Yücel Kocaalp, ‘Hayatın Senin Elinde’de konuşacak.
Hayatın Senin Elinde, 13 Mayıs Perşembe saat 12.25’de NTV’de…
Bayramın 1. Günü
Prof. Dr. Kemal Sayar ile YAŞAMA SANATI 13 Mayıs Perşembe 14.15
“Sanat, hayatın tozunu almaktır. Hayatın yetmediği yerde ‘sanat’ imdada yetişir. Yaşamak bir sanattır...”
Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar’ın insan doğasına, hayata dair sohbetlerine yer verilen Yaşama Sanatı adlı programda, her bölümde farklı bir konu başlığı ele alınıyor. Sokak röportajlarıyla zenginleşen, edebiyat, sinema, müzik ile renklenen programın yeni bölümünde sohbet konusu “bayramlaşma”.
Bu bölümde Prof. Dr. Kemal Sayar; konuğu Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan eşliğinde geçmişten günümüze bayramlaşma kültüründen, bayram sofralarının neşesinden, bayramların güzelliğinden bahsediyor.
Prof. Dr. Kemal Sayar ile Yaşama Sanatı, 13 Mayıs Perşembe günü saat 14.15’de NTV’de...
Bayramın 1. Günü
MACERASEVER ÜNLÜLER 13 Mayıs Perşembe 21.15
Orkun Olgar ile; doğa, keşif ve adrenalini buluşturan ‘Macerasever’… Orkun Olgar, ünlü isimlerle maceradan maceraya koşuyor… Macerasever’in konuğu ünlü sunucu Alp Kırşan…
Orkun Olgar bayramda ünlü isimlerle macera peşinde... Doğa sevdalısı Alp Kırşan ile Bodrum’da buluşan Orkun Olgar, turizm cennetinin bilinmeyen diyarlarına yolculuk yapıyor. Kissebükü’nün cennet koylarında kano yapan ikili keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor.
Alp Kırşan’ın konuk olduğu Macerasever, 13 Mayıs Perşembe günü saat 21.15’de NTV’de...
Bayramın 1. Günü
KUBAT İLE MÜZİK SAHNESİ BURAY 13 Mayıs Perşembe 22.15
Nerede o eski bayramlar demeyin... Pandemi nedeniyle özlediğimiz bayram kutlamaları NTV ile evinize geliyor... Buray, Fatma Turgut ve Ferman Akgül, Kubat ile Müzik Sahnesi’nde buluşuyor... Kubat ve sanatçı konukları türkülerden klasiklere en sevilen parçalarla kulaklarımızın pasını silmeye geliyor... Bayramda evdeyiz, NTV’deyiz…
Bayram boyunca Kubat, sanatçı dostlarını Kubat ile Müzik Sahnesi programında ağırlıyor. Programın ilk konuğu son dönemin en sevilen şarkı yazarı ve yorumcularından Buray... 2015 yılında hayatımıza giren, peş peşe yayınladığı albümler ve şarkılarla pop müziğin en sevilen isimlerinden biri haline gelen Buray, bayramda Kubat’ın konuğu oluyor. Bir süre önce yeni albümü “Başka Hikâyeler”i yayınlayan Buray, hem yeni albümünden şarkılarla, hem de sevilen klasiklerle NTV’de olacak. Kıbrıs’lı olan Buray, Kubat’la birlikte bir Kıbrıs türküsü de yorumlayacak. İkili hem birlikte hem solo şarkılarıyla ekran başındakilere müzik ziyafeti sunacak.
Buray’ın konuk olduğu Kubat ile Müzik Sahnesi 13 Mayıs Perşembe saat 22.15’te NTV’de...
İngiltere Kraliçesi, kendisi ve ailesiyle ilgili belgelerin yıllarca kilit altında kalmasını sağlamıştır. Ancak hiçbir şey sonsuza kadar gizli kalmayacaktır… Kraliyet ailesinin sırlarını tek tek açığa çıkaran bu belgesel serisinde, kullanıma açılan belgelerden elde edilen dört olağanüstü hikâye bizleri bekliyor…
Kraliçe’nin Başbakanlarıyla olan yakın ilişkileri, Prenses Diana’nın monarşiyi neredeyse yok eden, her şeyi anlattığı televizyon röportajını vermeye ikna sürecinde yaşananlar... Buckingham Sarayı’nın içinden Sovyetler için çalışan bir casusun hikayesi… Kraliçe’nin, eşi Prens Philip ve ailesi ile olan sıra dışı ilişkisine de bu belgeselde ışık tutuluyor…
Görüşülen Kişiler arasında kraliyet mensuplarına yakın olanlar, kraliyet müfettişleri, tarihçiler ve gazeteciler yer alıyor. Fotoğraflar ve arşiv görüntüleri; bu arşiv belgelerinin tarihi nasıl yeniden yazdığını ve Kraliyet Ailesi’nin ifşalarını gösteriyor…
NTV Belgesel Kuşağı Kraliyet Ailesinin Sırları 13 Mayıs Perşembe saat 23.10’da NTV’de…
Bayramın 2. Günü
Prof. Dr. Kemal Sayar ile YAŞAMA SANATI 14 Mayıs Cuma 14.10
Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar’ın insan doğasına, hayata dair sohbetlerine yer verilen Yaşama Sanatı adlı programda, her bölümde farklı bir konu başlığı ele alınıyor. Sokak röportajlarıyla zenginleşen, edebiyat, sinema, müzik ile renklenen programın yeni bölümünde sohbet konusu “maneviyat”.
Bu bölümde Prof. Dr. Kemal Sayar; konuğu tasavvuf araştırmacısı-yazar Cemalnur Sargut eşliğinde “Maneviyat neden önemli? Manevi zenginlik ne anlama geliyor?” sorularına yanıtlar arıyor.
Prof. Dr. Kemal Sayar ile Yaşama Sanatı, 14 Mayıs Cuma günü saat 14.10’da NTV’de...
Bayramın 2. Günü
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI GALA KONSERİ 14 Mayıs Cuma 16.15
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binasının açılış konseri ilk kez NTV’de ekrana geliyor. Klasik müziğin büyülü eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gala Konseri’nde seslendiriliyor.
Sayısız uluslararası ödülün sahibi piyanist kardeşler Güher – Süher Pekinel, Mozart’ın ikili piyano konçertosunu ve Ferit Tüzün’ün “Türk Kapriçyosu”nu seslendiriyor. Ayrıca Şef Cem’i Can Deliorman yönetimindeki orkestra dinleyiciye unutulmaz bir konser deneyimi yaşatıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gala Konseri, 14 Mayıs Cuma saat 16.15’te NTV’de…
Bayram boyunca Kubat, sanatçı dostlarını Kubat ile Müzik Sahnesi programında ağırlıyor. Programın ikinci konuğu, rock müziğin en güçlü kadın yorumcularından Fatma Turgut... Geçtiğimiz yıl ilk solo albümünü yayınlayan Fatma Turgut, programda en sevilen şarkılarını söyleyecek. Turgut, söz ve müziğini kendisinin yazdığı “Ben Vardım”dan sürpriz Sezen Aksu klasiklerine özel bir repertuvarla ekranlarda olacak.
Kubat ve Fatma Turgut birlikte ilk kez türküler de söyleyecek. İkili hem birlikte hem solo şarkılarıyla ekran başındakilere müzik ziyafeti sunacak. Fatma Turgut’un konuk olduğu Kubat ile Müzik Sahnesi bayramın 2. Günü 22.15’te NTV’de... Fatma Turgut’un konuk olduğu “ubat ile Müzik Sahnesi 14 Mayıs Cuma saat 22.15’te NTV’de...
İngiltere Kraliçesi, kendisi ve ailesiyle ilgili belgelerin yıllarca kilit altında kalmasını sağlamıştır. Ancak hiçbir şey sonsuza kadar gizli kalmayacaktır… Kraliyet ailesinin sırlarını tek tek açığa çıkaran bu belgesel serisinde, kullanıma açılan belgelerden elde edilen dört olağanüstü hikâye bizleri bekliyor…
Kraliçe’nin Başbakanlarıyla olan yakın ilişkileri, Prenses Diana’nın monarşiyi neredeyse yok eden, her şeyi anlattığı televizyon röportajını vermeye ikna sürecinde yaşananlar... Buckingham Sarayı’nın içinden Sovyetler için çalışan bir casusun hikayesi… Kraliçe’nin, eşi Prens Philip ve ailesi ile olan sıra dışı ilişkisine de bu belgeselde ışık tutuluyor…
Görüşülen Kişiler arasında kraliyet mensuplarına yakın olanlar, kraliyet müfettişleri, tarihçiler ve gazeteciler yer alıyor. Fotoğraflar ve arşiv görüntüleri; bu arşiv belgelerinin tarihi nasıl yeniden yazdığını ve Kraliyet Ailesi’nin ifşalarını gösteriyor…
NTV Belgesel Kuşağı Kraliyet Ailesinin Sırları, 14 Mayıs Cuma saat 23.10’da NTV’de…
Bayramın 3. Günü
Prof. Dr. Kemal Sayar ile YAŞAMA SANATI 15 Mayıs Perşembe 15.15
Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar’ın insan doğasına, hayata dair sohbetlerine yer verilen Yaşama Sanatı adlı programda, her bölümde farklı bir konu başlığı ele alınıyor. Sokak röportajlarıyla zenginleşen, edebiyat, sinema, müzik ile renklenen programın yeni bölümünde sohbet konusu “bayramlaşma”.
Bu bölümde Prof. Dr. Kemal Sayar; konuğu Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan eşliğinde geçmişten günümüze bayramlaşma kültüründen, bayram sofralarının neşesinden, bayramların güzelliğinden bahsediyor.
Prof. Dr. Kemal Sayar ile Yaşama Sanatı, 15 Mayıs Cumartesi günü saat 15.15’de NTV’de...
Bayramın 3. Günü
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI GALA KONSERİ 15 Mayıs Cumartesi 16.20
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binasının açılış konseri ilk kez NTV’de ekrana geliyor. Klasik müziğin büyülü eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gala Konseri’nde seslendiriliyor.
Şef Cem’i Can Deliorman yönetimindeki orkestra dinleyiciye unutulmaz bir konser deneyimi yaşatıyor. Konserin sürpriz ismi ise dünyanın en büyük opera yıldızlarından Angela Gheorghiu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gala Konseri, 15 Mayıs Cumartesi saat 16.20’te NTV’de…
Bayram boyunca Kubat, sanatçı dostlarını “Kubat ile Müzik Sahnesi” programında ağırlıyor. Programın 3. Konuğu rock müziğin sevilen yorumcularından Ferman Akgül olacak. Manga grubunun solisti Ferman Akgül, kendi şarkılarının yanı sıra yakın dostu Kubat’la birlikte türküler yorumlayacak. İkili hem birlikte hem solo şarkılarıyla ekran başındakilere müzik ziyafeti sunacak.
Ferman Akgül’ün konuk olduğu Kubat ile Müzik Sahnesi 15 Mayıs Cumartesi 21.15’te NTV’de...
İngiltere Kraliçesi, kendisi ve ailesiyle ilgili belgelerin yıllarca kilit altında kalmasını sağlamıştır. Ancak hiçbir şey sonsuza kadar gizli kalmayacaktır… Kraliyet ailesinin sırlarını tek tek açığa çıkaran bu belgesel serisinde, kullanıma açılan belgelerden elde edilen dört olağanüstü hikâye bizleri bekliyor…
Kraliçe’nin Başbakanlarıyla olan yakın ilişkileri, Prenses Diana’nın monarşiyi neredeyse yok eden, her şeyi anlattığı televizyon röportajını vermeye ikna sürecinde yaşananlar... Buckingham Sarayı’nın içinden Sovyetler için çalışan bir casusun hikayesi… Kraliçe’nin, eşi Prens Philip ve ailesi ile olan sıra dışı ilişkisine de bu belgeselde ışık tutuluyor…
Görüşülen Kişiler arasında kraliyet mensuplarına yakın olanlar, kraliyet müfettişleri, tarihçiler ve gazeteciler yer alıyor. Fotoğraflar ve arşiv görüntüleri; bu arşiv belgelerinin tarihi nasıl yeniden yazdığını ve Kraliyet Ailesi’nin ifşalarını gösteriyor…
NTV Belgesel Kuşağı Kraliyet Ailesinin Sırları, 15 Mayıs Cumartesi saat 23.10’da NTV’de…
Bayramın 3. Günü
NTV BELGESEL KUŞAĞI KRALİYET AİLESİNİN SIRLARI 16 Mayıs Pazar (4. Bölüm) 23.10
İngiltere Kraliçesi, kendisi ve ailesiyle ilgili belgelerin yıllarca kilit altında kalmasını sağlamıştır. Ancak hiçbir şey sonsuza kadar gizli kalmayacaktır… Kraliyet ailesinin sırlarını tek tek açığa çıkaran bu belgesel serisinde, kullanıma açılan belgelerden elde edilen dört olağanüstü hikâye bizleri bekliyor…
Kraliçe’nin Başbakanlarıyla olan yakın ilişkileri, Prenses Diana’nın monarşiyi neredeyse yok eden, her şeyi anlattığı televizyon röportajını vermeye ikna sürecinde yaşananlar... Buckingham Sarayı’nın içinden Sovyetler için çalışan bir casusun hikayesi… Kraliçe’nin, eşi Prens Philip ve ailesi ile olan sıra dışı ilişkisine de bu belgeselde ışık tutuluyor…
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