Nur Fettahoğlu: Bazen arayıp bulamadılar halbuki sahne beklemek için çok doğru bir yer
Star TV'nin sevilen dizisi Kardeş Çocukları'nda Umay Karay karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu ekip arkadaşlarına veda etti. İşte Fettaoğlu'nun dizi setinde notlarla Instagram'dan yaptığı paylaşımlardan bazıları
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1"Hep daha iyisini istedik,çok kez savaştık ve hep enerjimizi yüksek tuttuk..."
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2"Saçmaladık yine de eğlendik..."
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3"DoğrulanmışNormal olduğumuzu savunmadık...."
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4"Ve sevgi arsızıyla...."
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5"Bazen arayıp bulamadılar halbuki sahne beklemek için çok doğru bir yer"
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6"Mevzu soba değil usta ..."
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"Hayır o telefonla senaryo çalışılıyor"
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8"İnanç, güven, teslimiyet ... tüm yorgunlukların ardında enerjiniz bize güç verdi.. iyi ki hocam"
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9"Demem o ki cebimde güzelliklerle uğurluyorum seni Umay Karay... bana kattıkların için teşekkür ederim..."
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10"Bitti mi? Daha yeni başlıyor ..."
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