Nur Yerlitaş'ın ardından sanatçı dostlarından veda mesajları

Bir süredir kanser tedavisi gören Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından sanatçı dostları sosyal medyadan duygularını dile getirdi. İşte Yerlitaş'ın ardından ünlü isimlerden paylaşımlar...

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27.04.2020 - 16:49

Seda Sayan



"Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım uğur böceğim akıl hocam kılavuzum ismin gibi Nur lar içinde uyu inşallah NUR YERLİTAŞ"







Ajda Pekkan



"Benim çok çok kıymetli ve özel arkadaşım... Moda Dünyasında kendine ait bir dönem açan, tarzı, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan, sahne ve show dünyasını öylesine benimsemiş ve muhteşem işler çıkarmış bir markaydın Sen. Bizlere güzellik katan kostümlerini, güzel kalbini ve dostlugunu unutmak mümkün değil. Bugün bu erken ayrılığın derin üzüntüsü içindeyim. Allahtan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyu"



."

Hakan Akkaya



"Canim nurellam

İnanmak cok zor, seni cok seviyorum

Nurlar icinde uyu"







Deniz Seki



"Ahhhh be Nur’um, Nur yüzlüm çok üzdün... Hep annemi sorardın, geçecek bu günler derdin... Denizimmmmm derdin uzun uzun... Melek kız derdin bana. Şimdi sen melek oldun. Ne diyeyim nasıl söyleyeyim bilmiyorum... Kalbim ağrıyor. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım. Allah rahmet eylesin."







Kemal Doğulu



"Çok üzüldüm. Nurlar içinde uyu allah rahmet eylesin"







Hamdi Alkan



"Daima tebessümün ile hatırlayacağım seni.Işıklar içinde uyu...Mekanın cennet olsun.Tüm aileye dostlarına sabırlar dilerim"

Emel Müftüoğlu



"Adin gibi nurlar icinde yat nurum"









İzzet Yıldızhan



"En son ziyaret ettiğimde, boş dünya allah rahmet eylesin"







Uğurkan Erez



"Erken olmadı mı Nur’um.. Daha yapacak çok şey vardı..Nurlarda uyu Arkadaşımmm.."







Yeşim Salkım



"Hiç çalışmadık bir yemek dahi yemedik uzun sohbetlerimiz hiç yok arada karşılaşmalarımız olurdu sadece zor günleri başladığında telefonla konuştuk o beni aradı teşekkür etti hiç samimi olmadığımız halde ekranda onu savunduğum için yalnızım dedi ailem var sadece gerisi boş dedi şimdi anlıyorum dedi bu dünyayı çok iyi tanıyan bilen güzel gözlü bir kadın geçti hayatımdan huzurlu uykular acıların bitti nur 11 ayın sultanında gittin bu dünyadan dua ile ....güle güle nur"







Selen Görgüzel Alkan



"Ah Nurellam... Ah pamuk kalplim...sende gittin...içim sızım sızım çok ama çok üzgünüm...Seni çok özleyeceğim...Nur’um adın gibi nurlar içinde uyu...Mekanın cennet olsun"







Serkan Kaya



"Adın gibi Nur’lar içinde uyu.Rabbim yar ve yardımcın olsun"







Ivana Sert



"Birlikte çalışma şansına sahip olduğum canım Nur’um nurlar içinde uyu. Işığın bol mekanın cennet olsun"

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