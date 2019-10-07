Nurgül Yeşilçay: Joker’i izledim karakter nasıl yaratılır tokadımı yiyip oturdum yerime (6-7 Ekim 2019 Instagram'da ünlüler)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları... (Not: paylaşımlardaki notlar birebir verilmiştir)
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1Nurgül Yeşilçay:
"Naaapıyosunuz? -Ben bu aralar buralardan kopuk yaşıyorum! Kafam meşgul bişeylerle!Bi raştırma,soruşturma,bakınma halleri!
-Bu arada Joker’i izledim ”karakter nasıl yaratılır” tokadımı yiyip oturdum yerime!
-Bu arada yaz bitmiş,hava sonbahar kokuyor! Yakında güzel renkler saracak heryeri! Eylül’ün o çılgın enerjisi biraz sakinliğe bırakmış kendini!
-Bu arada sağlığınıza dikkat edin ltf!
Şahane bi hafta olsun e mi.
-Bu arada ne gıcık bi foto. Baksana dümdük ne o öyle yandan yandan!"
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2Sinem Kobal
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3Kadir Doğulu:
"Gündoğumu.."
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4Yeşim Ceren Bozoğlu: "Fonda Emret Öleyim"
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5Aslıhan Gürbüz
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6Nusret
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Deniz Çakır:
"Mekan değişikliğinde fayda var bazan..
Bazan kalbin yerini değiştirmeli.. Elerle mesela. Kalple dokunmalı eller yerine. Sonra aklın yerini değiştirmeli bazin.. Ayaklarla mesela.. Aklıyla yol almalı insan. Bazan gözlerin yerine kulaklar geçse mesela.. Baktığında duysa insan söylenemeyeni...
Olur belki..olamaz mı.."
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Can Yılmaz:
"Tam 48 saattir birbirimizi görmediğimiz dostlarla güzel bir gece... Fotoğraf demlikle çekilmiştir."
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Esra Kılıç:
"Bi hayal bu sanki bi macera"
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10Gözde Çığacı
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Vildan Atasever:
"İyi haftalar. Denize, yeşile, gökyüzüne, cana, canlıya bakmayı unutmayın"
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12Burçin Abdullah: "Kaan artık fotoğraf çektirmek istemiyor ve güzel bir tatilin sonu geldi"
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13Aslı Melisa Uzun
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14Sabriye Şengül
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Müge Boz:
"Şunun tatlılığına bakar mısınız? Dev gibi görünmesine karşın, inanılmaz nazik bir enerjisi vardı. Caner çocukluğunda İzmir fuarındaki hayvanat bahçesinde hep ziyaret ettiği Fil Bahadır’ı hatırladı ve duygulandı. Ben hatırlayamadım nedense Bahadır’ı, ama sevgilim sevdiği için hemencecik seviverdim Bahadır’ı. Belki İzmir’liler hatırlar.
"Filler Hinduizm'de kutsal kabul edildikleri gibi başka inanışlarda da başarı, güç, üretkenlik, şans, dayanıklılık gibi olguları temsil ediyorlarmış. Ben de bizim/ailem için bu olguları diliyorum÷"
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16Defne Samyeli
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17Gizem Hatipoğlu
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18Alisa Nasya Deniz:
Güzel sohbetin için teşekkür ederim Nusret. Eski günleri yad ettik 2016 yılında tanımıştım onu o zamandan bu zamana hiç değişmedi hala aynı mütevazılık.