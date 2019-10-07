Nurgül Yeşilçay: Joker’i izledim karakter nasıl yaratılır tokadımı yiyip oturdum yerime (6-7 Ekim 2019 Instagram'da ünlüler)

Müge Boz:

"Şunun tatlılığına bakar mısınız? Dev gibi görünmesine karşın, inanılmaz nazik bir enerjisi vardı. Caner çocukluğunda İzmir fuarındaki hayvanat bahçesinde hep ziyaret ettiği Fil Bahadır’ı hatırladı ve duygulandı. Ben hatırlayamadım nedense Bahadır’ı, ama sevgilim sevdiği için hemencecik seviverdim Bahadır’ı. Belki İzmir’liler hatırlar.

"Filler Hinduizm'de kutsal kabul edildikleri gibi başka inanışlarda da başarı, güç, üretkenlik, şans, dayanıklılık gibi olguları temsil ediyorlarmış. Ben de bizim/ailem için bu olguları diliyorum÷"