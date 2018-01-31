Nurgül Yeşilçay: Sanırsın karanlık odada, çiğ etle besledim (Ünlülerin merak edilen çocukları)
ntv.com.tr
Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...
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1Nurgül Yeşilçay ve Osman Nejat Özer
Nurgül Yeşilçay oğluyla fotoğrafını "Sanırsın karanlık odada, çiğ etle besledim. Korkmuyorum canım ne alakası var" notuyla paylaştı.
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Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ
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Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın birinci yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
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Doğum günü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şükran Ovalı şu mesajı yayımladı:
"Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi sayende yeniden keşfettim her şeyi... Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk."
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5"Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara!”
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Ünlü model Adriana Lima, 2009'da evlenip 7 yıl evli kaldığı basketbolcu Marko Jaric'ten olan çocukları Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric ile paylaşımda bulundu.
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7Athena Gökhan-Melis Ülken çiftinin kızı Ayşe Derya
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9Meryem Uzerli ve kızı Lara
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Üçüncü bebeğini 2017'nin son günü dünyaya getiren ünlü oyuncu Jessica Alba, bebeğiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı.
36 yaşındaki Alba, Hayes Alba Warren adını verdiği oğluyla Instagram'a yüklediği karesine, "Bu anın bitmesini istemiyorum" notunu düştü.
2008 yılında nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Jessica Alba, yapımcı Cash Warren ile dünyaevine girmişti.
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11Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint
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12Ve kızları North West
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15Adriana Lima kızları Valentina Lima Jaric, Sienna Lima Jaric
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16Adele ve oğlu Angelo Adkins
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17Miranda Kerr-Orlando Bloom, oğulları Flynn Christopher Bloom
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18Ben Affleck ve Jennifer Garner'in çocukları
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19Violet Anne Affleck
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20Seraphina Rose Elizabeth Affleck
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21Samuel Garner Affleck
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23Alessandra Ambrosio eşi Jamie Mazur, oğlu Noah Phoenix Ambrosio Mazur ve kızı Anja Louise Ambrosio Mazur
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27Madonna ve çocukları
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29Rocco Ritchie
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30Tom Cruise-Katie Holmes, kızları Suri Cruise
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32Arnold Schwarzenegger'in çocukları
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33Patrick Schwarzenegger
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34Katherine Schwarzenegger
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35Joseph Baena
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36Christina Schwarzenegger
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37Christopher Schwarzenegger
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38David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın dört çocuğu var.
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39Brooklyn Beckham
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43Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin üç öz üç evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.
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44Shiloh Nouvel
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45Vivienne Marcheline
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46Knox Leon
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47Pax Thien
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48Zahara
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49Maddox
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50Vanessa Paradis-Johnny Depp, kızları Lily-Rose
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51Tom Hanks ve çocukları
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52Chet Hanks
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53Truman Theodore Hanks
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54Colin Hanks
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55Elizabeth Hanks
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57Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley
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61Ve en büyük kızı Banu Ilıcalı
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63Buse Terim ve kızı Nil
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64Cem Yılmaz-Ahu Yağtu oğlu Kemal
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65Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra
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67Sibel Can ve kızı Melis
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68Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu ve oğlu Aslan
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69Emre Altuğ-Çağla Şikel, oğulları Uzay ve Güney
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70Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder
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71Çiftin kızı Lisa
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72Nil Karaibrahimgil'in oğlu Aziz Arif
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Demet Şener-İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer
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75Özgü Namal ve oğlu Nefes
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77Demet Akalın-Onur Kurt
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78Kızları Hira
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80Bülent Serttaş (sağdan) oğlu Emir eşi Selvi Serttaş kızı Miray oğlu Bahadır.
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81Tamer Karadağlı-Arzu Balkan
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82Kızı Zeyno Karadağlı
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83Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
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84Işın Karaca'nın kızı Mia
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85Günay karacaoğlu-Şevket Çoruh ve kızı Gülenay
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86Kutsi ve kızı Ceylin
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87Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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90Oğulları Tarık Emir Tekin
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91Wilma Elles eşi Kerem Göğüş, ikizlerinden erkeğin adı Milat Aristo Kerem, kızın da Melodi Bita Oleka
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92Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin
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93Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber oğlu Mehmet Burak, kızı Tuana
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94Mahmut Tuncer eşi Işıl Tuncer
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96Ebru Gündeş kızı Alara
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97Emre Kınay-Emine Ün
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98Kızı Duru Kınay
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100Kızı Zeynep Alkan
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102Çiftin oğlu Okan Ali
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104Kızları Ceren Olcay
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106Ceylan, kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan