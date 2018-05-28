Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Ankaralı işadamı Özgür İnal’dan ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan Nurgül Yeşilçay, iki yıl sonra yeni bir ilişkiye yelken açtı.
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Nurgül Yeşilçay yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenilen Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız filmlerinin yapımcısı Necati Kocabay ile önceki gece Asmalımescit’teki Soho House’taydı.
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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ikili, saat 05.00 sularında Kocabay’ın Nişantaşı’ndaki evine geçti.
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Fotoğraflarının çekilmesine aldırış etmeyen sevgililer soruları yanıtsız bırakıp eve girdi.
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Çift eve girdikten sonra bir apartman sakini pencereyi açıp habercilere şöyle seslendi: “Siz paparazzi misiniz? Necati’yi mi çekiyorsunuz? Çok şaşırdım! Çünkü o evliydi.”
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Yeşilçay, Kocabay’la ilişkisiyle ilgili, “İlişkimiz henüz çok yeni. Mutluyum” yorumunu yaptı.