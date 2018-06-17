Nurgül Yeşilçay'dan botoks açıklaması: Gaza geldim, dozunu kaçırdım

Yüzüne botoks yaptırdığı fotoğrafla gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, bir daha yaptırmayacağını dile getirdi. Yeşilçay, "Gaza geldim, dozunu kaçırdım" dedi.
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Nurgül Yeşilçay gündeme gelen botokslu fotoğrafı hakkında konuştu. 42 yaşındaki Yeşilçay şu sözleri dile getirdi: "Evet, botoks mağduru oldum. Gaza geldim, dozunu kaçırdım."
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"Cilt bakımına gidiyordum zaten. Bu sene biraz boş vaktim vardı. Orada söylenenleri dinlemeye başladım. Allah’tan botoks geçici bir şey, yoksa yanmıştım"
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Star TV ekranlarında yayınlanacak ‘Geleceğin Starı’ yarışmasında jüri olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşilçay, şöyle devam etti: "Bana 'Çok güzel oldun' diyorlardı, ben de 'Evet, çok güzel oldum' diyordum"
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"Bir şuursuzluk, bir şuursuzluk! Sonra herkes üstüme gelince 'Herhalde bir hata var' dedim"
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Kremler kullanarak bazı aletlere girdiğini ve Sit-com’a konu olabilecek zamanlar geçirdiği belirten Yeşilçay, "Bir daha botoks yaptırır mıyım hiç, neyse o!" dedi.