Nurgül Yeşilçay'dan botoks açıklaması: Gaza geldim, dozunu kaçırdım

1 Nurgül Yeşilçay gündeme gelen botokslu fotoğrafı hakkında konuştu. 42 yaşındaki Yeşilçay şu sözleri dile getirdi: "Evet, botoks mağduru oldum. Gaza geldim, dozunu kaçırdım."

2 "Cilt bakımına gidiyordum zaten. Bu sene biraz boş vaktim vardı. Orada söylenenleri dinlemeye başladım. Allah’tan botoks geçici bir şey, yoksa yanmıştım"

3 Star TV ekranlarında yayınlanacak ‘Geleceğin Starı’ yarışmasında jüri olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşilçay, şöyle devam etti: "Bana 'Çok güzel oldun' diyorlardı, ben de 'Evet, çok güzel oldum' diyordum"

4 "Bir şuursuzluk, bir şuursuzluk! Sonra herkes üstüme gelince 'Herhalde bir hata var' dedim"