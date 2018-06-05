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Nusret ABD'nin Billions dizisinde

Nusret Gökçe, Narcos'un ardından ABD'nin Billions dizisinde rol aldı. Gökçe o anları sosyal medyadan yayınladı.

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    Saltbae hareketiyle tüm dünyada ilgi çeken Nusret Gökçe, ABD'nin Billions dizisinin 3. sezon 11. bölümünde rol aldı.

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    35 yaşındaki Gökçe o anları sosyal medya hesabından, "Amerika’nın en meşhur dizilerinden Billions’ta ben de rolümü aldım" notuyla yayınladı.

    NUSRET BILLIONS DİZİSİNDE (TIKLA İZLE)

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    Gökçe, konuk oyuncu olarak yer aldığı projenin çekimlerinde, restoranda et servisi yaptı.
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    Gökçe, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını anlatan Narcos adlı dizinin üçüncü sezon tanıtımında da yer almıştı.

    NUSRET BILLIONS DİZİSİNDE (TIKLA İZLE)

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