Nusret ABD'nin Billions dizisinde
Nusret Gökçe, Narcos'un ardından ABD'nin Billions dizisinde rol aldı. Gökçe o anları sosyal medyadan yayınladı.
-
1
Saltbae hareketiyle tüm dünyada ilgi çeken Nusret Gökçe, ABD'nin Billions dizisinin 3. sezon 11. bölümünde rol aldı.
-
2
35 yaşındaki Gökçe o anları sosyal medya hesabından, "Amerika’nın en meşhur dizilerinden Billions’ta ben de rolümü aldım" notuyla yayınladı.
-
3Gökçe, konuk oyuncu olarak yer aldığı projenin çekimlerinde, restoranda et servisi yaptı.
-
4
Gökçe, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını anlatan Narcos adlı dizinin üçüncü sezon tanıtımında da yer almıştı.