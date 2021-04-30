Nusret Amerika'daki beşinci restoranını Beverly Hills'te açtı

6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24’üncü restoranı Beverly Hills’te açtı. Nusret, bu restoran açılışıyla birlikte Amerika'daki sayıyı 5'e yükseltti.

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30.04.2021 - 16:10

Nusret Gökçe'nin global marka olma yolculuğundaki 24’üncü restoranı Beverly Hills’te açıldı.



NUSRET BEVERLY HİLLS’TE DE KAPILARINI AÇTI (TIKLA İZLE) 'nin global marka olma yolculuğundaki 24’üncü restoranı Beverly Hills’te açıldı.

150 kişilik kapasiteye sahip yeni restoran, iç mekan ve bahçe kısmı olmak üzere 2 bölümden oluşuyor.







Dallas’ta 3 Mart’ta açılan restoranın ardından Amerika’daki 5’inci restoran olma özelliğini taşıyan Beverly Hills, ikonik “Golden Triangle” içindeki Canon Drive’da yer alıyor.







Restoranın dekorasyonu, yemek deneyimini ön plana çıkaracak şekilde zamansız ve modern bir çizgide tasarlandı. Özgün mimari tasarımıyla öne çıkan restorandaki kırmızı kapı ve seramikler Gökçe’nin doğduğu bölgeden esinlenilerek hazırlandı.







Restoranın en önemli özelliklerinden biri de ülkemizin ünü dünyaya yayılmış ünlü foto muhabirlerinden büyük usta Ara Güler’in eserlerine yer veren özel bir sergileme alanına sahip olması.







Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun hayata geçirdiği Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle Ara Güler’in fotoğraflarından oluşan özel bir seçki de restoranın duvarlarında yer alıyor.







Diğer tüm Nusr-Et restoranlarında olduğu gibi Covid-19 tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı Nusr-Et Beverly Hills, her gün gerçekleşecek canlı DJ performansıya misafirlerini ağırlayacak. NUSRET BEVERLY HİLLS’DA DA KAPILARINI AÇTI (TIKLA İZLE)

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